Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

📌 El mensaje de Guillermo Francos: “Comienza una nueva etapa para la Argentina”

El jefe de Gabinete publicó un video en su cuenta de X luego de que Diputados haya aprobado la Ley Bases. “Con esto creemos que se han conseguido varios objetivos: el primero es demostrar que con convicción y con firmeza, y a través del diálogo, el Gobierno nacional finalmente ha obtenido un instrumento que nos va a permitir hacia el futuro una etapa de crecimiento y desarrollo para todos los argentinos”, sostuvo Francos.

Muchas gracias al Congreso y a los gobernadores por habernos acompañado en este proyecto, con los que hemos dialogado y debatido para llegar a esta ley tan importante para todos los argentinos. (1/2) pic.twitter.com/veELm7rJSY — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 28, 2024

“La Ley Bases le va a dar garantía a las grandes inversiones de que vengan a desarrollar nuestros recursos naturales tanto en el área energética, petróleo, gas, como recursos mineros y otras inversiones en proyectos que superen los 200 millones de dólares”, siguió el jefe de todos los ministros del Ejecutivo que lidera Javier Milei.

Francos remarcó que la norma es positiva, sobre todo, para las provincias: “La ley de reformas fiscales [el Paquete Fiscal] le va a permitir particularmente a las provincias contar con recursos suficientes para equilibrar sus presupuestos y poder administrar mejor las necesidades provinciales”.

“De aquí en adelante comienza una nueva etapa para el Gobierno y la Argentina. Estamos convencidos que va a ser un futuro venturoso”, concluyó Francos.

04.25 | Bienes Personales: qué cambia en el impuesto y cómo quedan las alícuotas con la nueva ley

El Gobierno logró insistir con los cambios en el impuesto a los Bienes Personales que se aprobó en la Cámara de Diputados y que fue rechazado en el Senado, dentro del paquete fiscal. Con 134 votos positivos, 118 negativos y tres abstenciones, la redacción contempla un cambio sustancial en la base para tributar.

Hasta la modificación votada esta madrugada, el tributo correspondiente a 2023 (cuyo vencimiento llegará el mes próximo) alcanza a quienes tengan patrimonios valuados en al menos $27.377.408,28, en tanto que la exención para la vivienda es de $136.887.041,42 (no se consideran los precios de mercado, sino las valuaciones de acuerdo con las normas específicas para el tributo). Esas cifras fueron oficializadas en enero por la AFIP y son las que siguen publicadas en su página web.

03.30 | El Impuesto a las Ganancias: así es la reforma que propone Javier Milei y aprobó Diputados

El Gobierno logró sancionar anoche en la Cámara de Diputados la reimposición del Impuesto a las Ganancias, incluida en el paquete fiscal que el presidente Javier Milei envió al Congreso meses atrás. El título que incluye el tributo tuvo la aprobación en primera instancia de la Cámara baja, pero fue rechazado por mayoría en el Senado. Este viernes a la madrugada, en Diputados se aprobó la restitución del tributo que pesa sobre los salarios con 136 votos a favor y 116 en contra. Hubo tres abstenciones.

Los cambios previstos en la versión que propone Milei llevarían el piso salarial para tributar de los $2,34 millones actuales a $1,8 millones para quienes no tienen deducción por cónyuge o hijos ni por determinados gastos, y a algo más de $2,36 millones para un empleado con cónyuge y dos hijos menores de 18 años declarados a su cargo.

02.52 | Germán Martínez cuestionó el voto afirmativo de los otros bloques opositores: “No se entiende”

“Si a esta ley le falta un montón, si a este Gobierno le falta sensibilidad y humanidad y si falta calibración en los instrumentos, que básicamente esas son las cosas que dijeron los últimos tres presidentes de bloque [Cristian Ritondo, de Pro; Rodrigo de Loredo, de la UCR; y Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal], ¿para qué carajo están votando esta ley? Esto es lo primero que me pregunto”, expresó el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), el santafesino Germán Martínez. “Perdón por la expresión”, acotó a continuación.

Luego, siguió: “Aprovechando que está Guillermo Francos ahí: hace seis meses fue a su oficina [la de Menem] y le entregó algo parecido a esta caja”. En ese momento mostró una caja similar a la de la primera Ley Bases. “La medí mas o menos, bastante parecida”, dijo. “Ahora, hoy se llevan esta ley”, expuso y mostró una caja mucho más pequeña, lo que despertó el aplauso de su bloque y las sonrisas de oficialistas, como el propio titular de la Cámara.

Germán Martínez, durante el debate de la Ley Bases.

Martínez sostuvo que gracias a UxP y otros bloques la norma no salió como el Gobierno esperaba. “La constancia, la perseverancia, la claridad ideológica y la convicción de más de un centenar de diputados nacionales de distintos bloques, que desde el primer momento hasta el ultimo dijimos con claridad que no era y no es lo que necesita el pueblo argentino”, dijo. Y luego criticó que otros bloques más chicos negociaron cambios de manera particular y eso implicó un achique de la norma.

02.00 | Ritondo anunció el apoyo de Pro, pero expuso diferencias con el oficialismo

“Desde el primer día pusimos las cabeza, el hombro, la disposición de cada uno y la experiencia de cada uno de los diputados que integran este bloque. Seguramente creemos que le faltan cosas a los dos proyectos, pero hoy van a contar con nuestro apoyo porque entendemos que es la salida de la Argentina, porque queremos que a la Argentina le vaya bien, porque no somos los que pensamos que cuanto peor es mejor. Hoy votamos más por responsabilidad que por identidad pero cuenten con nuestros votos”, dijo el jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, en un discurso final en el que no evitó marcar diferencias con La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo, durante el debate de la Ley Bases.

01.00 | El pretexto que pierde Milei con la sanción de su primera ley

Por Fernando Laborda

Tras seis meses de arduas negociaciones y no pocos conflictos, Javier Milei consiguió esta madrugada la sanción parlamentaria de las dos primeras leyes de su gestión presidencial: la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el denominado paquete fiscal, que incluyó reformas en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que habían sido rechazados por el Senado de la Nación pero fueron reflotados por Diputados en su carácter de cámara de origen.

Con esta sanción, que le otorgará al gobierno nacional una herramienta clave para llevar a cabo sus políticas, Milei dejará de tener a mano el pretexto de que la casta le impide gobernar, que en distintas ocasiones utilizó en los últimos meses. A partir de ahora, no solo deberá demostrar una gestión más activa, que se traduzca en un ajuste que afecte mucho más a la política y a la propia estructura del Estado que a la ciudadanía, sino que además será blanco de mayores demandas. Especialmente, por parte de algunos gobernadores provinciales, quienes reclamarán del Poder Ejecutivo Nacional un reconocimiento por los servicios que prestaron para ayudar a la sanción de la Ley Bases y del paquete tributario.

Si bien celebraron el final de este prolongado trámite parlamentario, diputados de Hacemos Coalición Federal, uno de los sectores dialoguistas de la oposición que lidera Miguel Angel Pichetto, y de Pro subrayaron precisamente la idea de que, ahora, al gobierno de Milei “se le acaban las excusas” y “debe resolver lo que todavía no resolvió”, como expresó el legislador cordobés de Pro Oscar Agost Carreño. En términos parecidos se explayó Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires), quien puntualizó que “termina la cortina de humo del Presidente para distraernos con este debate de las verdaderas causales de las dudas que se evidencian en la suba del riesgo país y del dólar y en la caída de los bonos”, cuestiones que el diputado no atribuye al zigzagueante trámite parlamentario, sino a “las contradicciones del Gobierno”.

