Cuándo es el Cyber Monday en Argentina 2026
El evento de descuentos digitales se llevará a cabo durante los primeros días de noviembre; qué rubros abarca
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El Cyber Monday 2026 se llevará a cabo en los primeros días de noviembre y allí se podrán encontrar promociones, descuentos y oportunidades, con más de 900 empresas que ofrecen sus productos a través de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Cuándo es el Cyber Monday en Argentina 2026
De acuerdo a lo que figura en el sitio oficial, en esta ocasión el Cyber Monday se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre, y durante este periodo, las firmas participantes dispondrán de un amplio stock de productos con precios diferenciados y opciones de financiación para los usuarios.
La relevancia del evento radica en su capacidad para agrupar diversos sectores de la economía. El listado de empresas que confirmaron su presencia este año abarca rubros variados, desde la electrónica hasta el turismo.
Quiénes participan del Cyber Monday 2026
Algunas de las marcan que están presente en el evento de noviembre:
Electrónica y Tecnología:
- Vea Cencosud
- Dvigi purificadores de agua
- Oportutek
- Shipin
- Naldo
- Coppel
- Jumbo Cencosud
- MacStation
- Tiendamia
- A LOISE
- Casadelaudio.com
- Frávega
- Megatone.net
- Mercado Libre
- Nuevas
- On City
- Drean
- Samsung
- Novogar
- Nespresso
- Pardo
- Cetrogar
- Perozzi e Hijo
- BGH
- Electro World
- Carrefour
- Gadnic
Salud y Belleza:
- Pigmento
- Farmacity
- Openfarma
- Parfumerie
- Farmaonline
- Juleriaque
Viajes:
- Deturista
- Pax Assistance
- Asegura tu viaje
- Aeropuertos Argentina
- GO! Assistance
- Assist Card
- Almundo
- Coris Asistencia al Viajero
- Universal Assistance
- AXA
- Colonia Express
Super, Bodegas y Gastronomía:
- La Barra
- Coca-Cola
- Bonvivir
Indumentaria y Calzado:
- Chelsea
- Exit
- Dexter
- Adidas
- Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)
- Stock Center
- Sporting
- Moov
Servicios y Varios:
- Movistar
- Personal
Deportes y Fitness:
- Overtech
- SevenSport
- Open Sports
Muebles, Hogar y Deco:
- BedTime
- La Espumería
- Sodimac
- Simmons
- Easy cencosud
- SommierCenter
- Arredo
- Belmo
- Gardenlife
Cómo surgió el Cyber Monday
El fenómeno del Cyber Monday posee una raíz histórica vinculada al Black Friday. El concepto de Viernes Negro surgió a mediados de la década del cincuenta en Filadelfia, cuando la policía local utilizó el término para describir el caos vial y peatonal que generaba la multitud de compradores después de la festividad de Acción de Gracias.
Los comerciantes adoptaron esta denominación y, tras un artículo de The New York Times en 1975, el evento ganó reconocimiento nacional en Estados Unidos. Con el tiempo, la expansión de los horarios comerciales y el auge definitivo de internet consolidaron estas fechas a nivel global.
El Cyber Monday nació como una estrategia complementaria para enfocar la demanda específica en el canal digital. Hoy, las transacciones online durante estos días baten récords de forma constante y posicionan a la iniciativa como un pilar fundamental del consumo moderno y la estrategia de ventas multicanal en todo el mundo.
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