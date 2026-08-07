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Cuándo se cobra la AUH de agosto, según el DNI

Ya se conoce el cronograma de pagos del octavo mes del año; cuáles son los fechas y los montos actualizados

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El esquema de pagos de agosto para la AUH
El esquema de pagos de agosto para la AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden consultar el calendario de pagos de agosto 2026 y conocer con precisión la fecha en la que se acredita la prestación, según el DNI.

El monto de las prestaciones sociales de la Anses
El monto de las prestaciones sociales de la Anses

En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo cobro la AUH en agosto 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNIFecha de pago
0
10 de agosto
1
11 de agosto
2
12 de agosto
3
13 de agosto
4
14 de agosto
5
18 de agosto
6
19 de agosto
7
20 de agosto
8
21 de agosto
9
22 de agosto

De cuánto es la AUH en agosto 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:

Tipo de AsignaciónMonto
Asignación Universal por Hijo
$120.675,30
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$392.935,68
Asignación por Embarazo
$120.675,30

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Quiénes reciben la AUH de agosto

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

La AUH aumenta un 1,89% en agosto
La AUH aumenta un 1,89% en agostoShutter

Cómo presentar la Libreta AUH

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
  • Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
  • Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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