Cuándo se cobra la AUH de agosto, según el DNI
Ya se conoce el cronograma de pagos del octavo mes del año; cuáles son los fechas y los montos actualizados
- 3 minutos de lectura'
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden consultar el calendario de pagos de agosto 2026 y conocer con precisión la fecha en la que se acredita la prestación, según el DNI.
En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo cobro la AUH en agosto 2026
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:
|Terminación de DNI
|Fecha de pago
0
10 de agosto
1
11 de agosto
2
12 de agosto
3
13 de agosto
4
14 de agosto
5
18 de agosto
6
19 de agosto
7
20 de agosto
8
21 de agosto
9
22 de agosto
De cuánto es la AUH en agosto 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$120.675,30
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$392.935,68
Asignación por Embarazo
$120.675,30
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Quiénes reciben la AUH de agosto
Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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