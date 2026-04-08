Los titulares de Asignaciones Familiares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en abril un reajuste del 2,90% y ya pueden consultar la fecha exacta de cobro o acreditación de esta asistencia.

Como es habitual, las entregas se ordenan de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios y considerando como días de pago solo las jornadas hábiles del mes.

El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares ANSES

Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de abril 2026

El siguiente es el cronograma de pagos que elabora Anses para todos sus beneficiarios:

Asignación Familiar por Hijo Fecha de cobro DNI terminados en 0 10 de abril DNI terminados en 1 13 de abril DNI terminados en 2 14 de abril DNI terminados en 3 15 de abril DNI terminados en 4 16 de abril DNI terminados en 5 17 de abril DNI terminados en 6 20 de abril DNI terminados en 7 21 de abril DNI terminados en 8 22 de abril DNI terminados en 9 23 de abril

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en abril 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

Los siguientes valores corresponden a abril de 2026:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.028.268 $68.340,01 Entre $1.028.268,01 y $1.508.055 $46.098,17 Entre $1.508.055,01 y $1.741.100 $27.882,81 Entre $1.741.100,01 y $5.445.190 $14.385,42

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.028.268 $222.510,62 Entre $1.028.268,01 y $1.508.055 $157.411,28 Desde $1.508.055,01 $99.346,86

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.028.268 $68.340,01 Entre $1.028.268,01 y $1.508.055 $46.098,17 Entre $1.508.055,01 y $1.741.100 $27.882,81 Entre $1.741.100,01 y $5.445.190 $14.385,42

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $5.445.190 $79.659,01 Adopción Hasta $5.445.190 $476.267,51 Matrimonio Hasta $5.445.190 $119.274,48 Cónyuge Hasta $5.445.190 $16.580,28

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: