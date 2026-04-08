Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de abril 2026
Esta prestación ya cuenta con el esquema de pagos para todo el mes; cuándo empiezan las acreditaciones y qué montos se distribuyen
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Los titulares de Asignaciones Familiares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en abril un reajuste del 2,90% y ya pueden consultar la fecha exacta de cobro o acreditación de esta asistencia.
Como es habitual, las entregas se ordenan de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios y considerando como días de pago solo las jornadas hábiles del mes.
Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de abril 2026
El siguiente es el cronograma de pagos que elabora Anses para todos sus beneficiarios:
|Asignación Familiar por Hijo
|Fecha de cobro
DNI terminados en 0
10 de abril
DNI terminados en 1
13 de abril
DNI terminados en 2
14 de abril
DNI terminados en 3
15 de abril
DNI terminados en 4
16 de abril
DNI terminados en 5
17 de abril
DNI terminados en 6
20 de abril
DNI terminados en 7
21 de abril
DNI terminados en 8
22 de abril
DNI terminados en 9
23 de abril
A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en abril 2026
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a abril de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$68.340,01
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$46.098,17
Entre $1.508.055,01 y $1.741.100
$27.882,81
Entre $1.741.100,01 y $5.445.190
$14.385,42
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$222.510,62
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$157.411,28
Desde $1.508.055,01
$99.346,86
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$68.340,01
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$46.098,17
Entre $1.508.055,01 y $1.741.100
$27.882,81
Entre $1.741.100,01 y $5.445.190
$14.385,42
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $5.445.190
$79.659,01
Adopción
Hasta $5.445.190
$476.267,51
Matrimonio
Hasta $5.445.190
$119.274,48
Cónyuge
Hasta $5.445.190
$16.580,28
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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