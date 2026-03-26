SUAF: estos son los montos de las Asignaciones Familiares en abril 2026
Las prestaciones sociales que entrega Anses tienen un incremento del 2,90%; en cuánto se ubica cada tipo de asignación
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En el cuarto mes del año en todas las prestaciones que distribuye la Anses (Adminstración Nacional de la Seguridad Social) impacta el 2,90% de aumento; esta suba alcanza a los distintos tipos de Asignaciones Familiares, por lo que los valores se modifican respecto de los correspondientes al mes anterior.
A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en abril 2026
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a abril de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$68.340,01
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$46.098,17
Entre $1.508.055,01 y $1.741.100
$27.882,81
Entre $1.741.100,01 y $5.445.190
$14.385,42
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$222.510,62
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$157.411,28
Desde $1.508.055,01
$99.346,86
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.028.268
$68.340,01
Entre $1.028.268,01 y $1.508.055
$46.098,17
Entre $1.508.055,01 y $1.741.100
$27.882,81
Entre $1.741.100,01 y $5.445.190
$14.385,42
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $5.445.190
$79.659,01
Adopción
Hasta $5.445.190
$476.267,51
Matrimonio
Hasta $5.445.190
$119.274,48
Cónyuge
Hasta $5.445.190
$16.580,28
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses
- Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Cobros
- Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.
- Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
- Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.
- Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
- En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.
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