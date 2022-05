Cuándo cobra cada uno el nuevo IFE de Anses

Esta semana, como ya lo anticipó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), comenzará el pago del bono extraordinario de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares.

De acuerdo al calendario de pagos del mes, la prestación correspondiente al bono de Anses comenzará a pagarse el próximo jueves 19 de mayo y culminará en los primeros días del mes próximo.

Se trata de la primera entrega, ya que el bono de $18.000 se abonará en dos cuotas de $9000 cada una, siempre considerando la terminación del DNI del beneficiario y la resolución que Anses le haya dado a la solicitud de inscripción.

Este bono funciona de manera similar a lo que fue la distribución del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante la pandemia, aunque el alcance de este subsidio estatal es menor y llega a 7,5 millones de personas, incluidas como trabajadores informales.

Fechas de pago del bono de $18.000

Documentos terminados en 0: 19 de mayo

Documentos terminados en 1: 20 de mayo

Documentos terminados en 2: 23 de mayo

Documentos terminados en 3: 24 de mayo

Documentos terminados en 4: 26 de mayo

Documentos terminados en 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6: 30 de mayo

Documentos terminados en 7: 31 de mayo

Documentos terminados en 8: 1 de junio

Documentos terminados en 9: 2 de junio

Cabe destacar que la inscripción inicial es suficiente para que los aspirantes a quienes se les haya aprobado la solicitud reciban la segunda entrega del Refuerzo de Ingresos de Anses. De acuerdo a la información oficial, la Anses no requerirá una gestión adicional o un nuevo trámite para pagar la segunda cuota de $9000.

A la par del bono para trabajadores informales, existe otro para jubilados y pensionados por el que se le otorga un monto de $12.000 a quienes perciben los haberes mínimos.

En este caso, el trámite no requirió inscripción previa y se entrega de una sola vez en la cuenta bancaria del beneficiario, el mismo día en que cobra su prestación principal.

El bono extraordinario de Anses tiene como finalidad apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, en relación al ritmo inflacionario que llevan los precios de los artículos de primera necesidad.

Sin embargo, no todos los interesados en acceder al bono extraordinario tuvieron la posibilidad de hacerlo, ya que en esta ocasión la entidad que conduce Fernanda Raverta estableció una serie de condiciones puntuales que excluyen del beneficio y que, en varios casos, no necesariamente redunda en una situación que no precise de la herramienta de asistencia.

De acuerdo al organismo, los siguientes escenarios configuran un argumento válido para rechazar la solicitud al nuevo IFE.

Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia.

Ser monotributista categoría “C” o mayor.

Ser autónoma o autónomo.

Ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

Tener menos de 18 o más de 65 años.

Tener una prepaga.

Que sus ingresos mensuales sean superiores a 77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles).

Que sus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a 77.880 pesos (dos SMVM).

Ser propietaria o propietario de un automóvil con valuación fiscal superior a 1.401.840 pesos.

Ser propietaria o propietario de más de un automóvil.

Ser propietaria o propietario de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad.

Ser propietaria o propietario de más de una vivienda.

Ser propietaria o propietario de una aeronave.

Ser propietaria o propietario de una embarcación de más de 9 metros de eslora.

Que en 2021 haya declarado Bienes Personales superiores a 3.738.240 pesos.

Tener entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de sus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Si la persona inscripta recibió un rechazo de la solicitud y no esta incluida en alguno de los grupos precedentes, podrá realizar la consulta específica para conocer el motivo de la negativa a través del apartado Mi Anses.

Allí, con el número de CUIL y clave de seguridad, se podrá realizar la consulta sobre el estado del trámite. En caso afirmativo, el sitio oficial arroja la siguiente leyenda: “Tu solicitud ha sido aprobada. Vas a cobrar el Refuerzo de Ingresos a partir del 19 de mayo según terminación de tu DNI. Ingresá en Anses para conocer el calendario de pagos”. En cambio, los aspirantes a quienes la Anses les haya rechazado el beneficio se encontrarán con el siguiente mensaje: “Tu solicitud ha sido denegada. Si deseas conocer los motivos ingresá aquí con Clave de Seguridad Fiscal”.