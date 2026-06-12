Los titulares de vouchers educativos ya pueden conocer la fecha exacta de cobro de esta ayuda estatal, ya que se confirmó cuándo se cobran los vouchers educativos en junio 2026.

Los vouchers educativos de junio se pagan este viernes 12 EUROPA PRESS - Europa Press

Cuándo se cobran los Vouchers Educativos en junio 2026

La información oficial indica que los vouchers educativos del sexto mes del año se abonan este viernes 12 de junio, a todos los beneficiarios, independientemente de la terminación del DNI.

Esta herramienta, que depende del Ministerio de Capital Humano, está disponible para las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Cuántas cuotas incluye el voucher educativo

El voucher educativo es un incentivo estudiantil que el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, e incluye una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Habitualmente, es la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, la que irá informando mensualmente la fecha de pago de este beneficio.

Cuál es la condición para mantener el voucher educativo

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Docentes de una escuela incentivaron a sus alumnos para que aprueben las materias antes de que comience el mundial Pinterest - Imagen ilustrativa

Quiénes pueden acceder al voucher educativo

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:

Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que equivale a $2.504.600, considerando el registro actualizado de abril 2026, cuando finalizó el período de inscripción.

, lo que equivale a $2.504.600, considerando el registro actualizado de abril 2026, cuando finalizó el período de inscripción. El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular .

. No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión temporal del beneficio.

Cómo saber cuándo se cobra el voucher educativo 2026

Quienes deseen corroborar si hay nueva información sobre el voucher educativo, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de una solicitud ya cargada, su estado o nueva información de cobros, es necesario ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.