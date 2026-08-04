Cuánto cobra el personal de la Policía Federal Argentina en agosto 2026 con la suma extra confirmada por el Gobierno

El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) recibe en agosto un salario idéntico al mes pasado, dado que no se efectuaron actualizaciones. No obstante, a los trabajadores del sector se les abonará una suma fija este mes de $50.000.

Los policías reciben el mismo monto que el mes pasado y una suma remunerativa Archivo

Hasta que no se concrete una actualización salarial, por el momento sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado.

La novedad es que, en este mes, se agrega una suma remunerativa, por única vez, para todo el personal de esta fuerza de seguridad.

A través de decreto 696/2026, publicado en el Boletín Oficial, quedó establecida la entrega adicional. “Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al personal con estado penitenciario en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de seguridad Nacional una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $50.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2026″, dice el artículo 1 de la normativa.

Cuánto cobran los policías de la Argentina en agosto 2026

Estos son los montos que perciben en agosto los miembros de la Policía Federal Argentina, con la suma adicional de $50.000:

<b>Cargo</b> <b>Salario</b> <b>Suma fija</b> Comisario General $2.897.608,10 $50.000 Comisario Mayor $2.634.189,18 $50.000 Comisario Inspector $2.322.561,26 $50.000 Comisario $1.852.147,94 $50.000 Subcomisario $1.516.748,55 $50.000 Principal $1.271.055,55 $50.000 Inspector $1.157.355,97 $50.000 Subinspector $1.052.141,79 $50.000 Ayudante $956.492,54 $50.000 Suboficial Mayor $1.711.185,04 $50.000 Suboficial Auxiliar $1.555.622,76 $50.000 Suboficial Escribiente $1.414.202,51 $50.000 Sargento 1ro. $1.285.638,65 $50.000 Sargento $1.168.762,41 $50.000 Cabo 1ro. $1.062.511,28 $50.000 Cabo $965.919,34 $50.000 Agente $878.108,49 $50.000 Aspirante $671.416,69 $50.000 Cadete 3er Curso $658.913,04 $50.000 Cadete 2do y 1er Curso $630.979,75 $50.000 Capellán General $1.559.311,83 $50.000 Capellán Principal $1.187.155,72 $50.000 Capellán $1.059.756,66 $50.000 Auxiliar Superior de 1ra $1.349.385,07 $50.000 Auxiliar Superior de 2da $ .171.080,91 $50.000 Auxiliar Superior de 3ra $1.056.458,10 $50.000 Auxiliar Superior de 4ta $63.653,06 $50.000 Auxiliar Superior de 5ta $929.168,08 $50.000 Auxiliar Superior de 6ta $858.117,20 $50.000 Auxiliar Superior de 7ma $802.423,27 $50.000 Auxiliar de 1ra $1.066.435,57 $50.000 Auxiliar de 2da $998.537,87 $50.000 Auxiliar de 3ra $945.288,33 $50.000 Auxiliar de 4ta $883.851,45 $50.000 Auxiliar de 5ta $808.457,01 $50.000 Auxiliar de 6ta $768.056,42 $50.000 Auxiliar de 7ma $735.016,27 $50.000

En agosto, los policías reciben una suma fija

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en agosto

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización: