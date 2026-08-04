Cuánto cobra el personal de la Policía Federal Argentina en agosto 2026 con la suma extra confirmada por el Gobierno
Mientras los integrantes de esta fuerza de seguridad esperan una actualización salarial, este mes reciben una suma remunerativa por única vez
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El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) recibe en agosto un salario idéntico al mes pasado, dado que no se efectuaron actualizaciones. No obstante, a los trabajadores del sector se les abonará una suma fija este mes de $50.000.
Hasta que no se concrete una actualización salarial, por el momento sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado.
La novedad es que, en este mes, se agrega una suma remunerativa, por única vez, para todo el personal de esta fuerza de seguridad.
A través de decreto 696/2026, publicado en el Boletín Oficial, quedó establecida la entrega adicional. “Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al personal con estado penitenciario en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de seguridad Nacional una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $50.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2026″, dice el artículo 1 de la normativa.
Cuánto cobran los policías de la Argentina en agosto 2026
Estos son los montos que perciben en agosto los miembros de la Policía Federal Argentina, con la suma adicional de $50.000:
|<b>Cargo</b>
|<b>Salario</b>
|<b>Suma fija</b>
Comisario General
$2.897.608,10
$50.000
Comisario Mayor
$2.634.189,18
$50.000
Comisario Inspector
$2.322.561,26
$50.000
Comisario
$1.852.147,94
$50.000
Subcomisario
$1.516.748,55
$50.000
Principal
$1.271.055,55
$50.000
Inspector
$1.157.355,97
$50.000
Subinspector
$1.052.141,79
$50.000
Ayudante
$956.492,54
$50.000
Suboficial Mayor
$1.711.185,04
$50.000
Suboficial Auxiliar
$1.555.622,76
$50.000
Suboficial Escribiente
$1.414.202,51
$50.000
Sargento 1ro.
$1.285.638,65
$50.000
Sargento
$1.168.762,41
$50.000
Cabo 1ro.
$1.062.511,28
$50.000
Cabo
$965.919,34
$50.000
Agente
$878.108,49
$50.000
Aspirante
$671.416,69
$50.000
Cadete 3er Curso
$658.913,04
$50.000
Cadete 2do y 1er Curso
$630.979,75
$50.000
Capellán General
$1.559.311,83
$50.000
Capellán Principal
$1.187.155,72
$50.000
Capellán
$1.059.756,66
$50.000
Auxiliar Superior de 1ra
$1.349.385,07
$50.000
Auxiliar Superior de 2da
$ .171.080,91
$50.000
Auxiliar Superior de 3ra
$1.056.458,10
$50.000
Auxiliar Superior de 4ta
$63.653,06
$50.000
Auxiliar Superior de 5ta
$929.168,08
$50.000
Auxiliar Superior de 6ta
$858.117,20
$50.000
Auxiliar Superior de 7ma
$802.423,27
$50.000
Auxiliar de 1ra
$1.066.435,57
$50.000
Auxiliar de 2da
$998.537,87
$50.000
Auxiliar de 3ra
$945.288,33
$50.000
Auxiliar de 4ta
$883.851,45
$50.000
Auxiliar de 5ta
$808.457,01
$50.000
Auxiliar de 6ta
$768.056,42
$50.000
Auxiliar de 7ma
$735.016,27
$50.000
Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en agosto
Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19
- Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26
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