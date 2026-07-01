Cuánto cobran de mínima los jubilados en julio 2026
Los haberes previsionales se ajustan en un 2,15%; cuál es el valor del haber mínimo, con el bono extraordinario
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Los titulares del sistema previsional argentino reciben en julio un incremento en sus haberes, que es del 2,15%, lo que impacta en el monto de las jubilaciones mínimas.
En el séptimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Las nuevas cifras fueron establecidas por el Gobierno, que actualizó los valores de los haberes de las jubilaciones y pensiones para julio, mediante la resolución 186/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Cuánto cobran de mínima los jubilados en julio 2026
En el siguiente cuadro figura el monto de la jubilación mínima a percibir en julio, junto al bono previsional, que se liquida de manera completa:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$411.989,33
$70.000
$481.989,33
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, pero también impacta en las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, en la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Quiénes cobran el bono previsional de julio
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $481.989,33.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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