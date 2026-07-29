Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en agosto de 2026, tras el aumento oficial
El Ministerio de Defensa estableció un reajuste salarial para el sector; cuáles son los montos para el octavo mes del año
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El personal que forma parte de las Fuerzas Armadas tiene en agosto un reajuste salarial, por lo que se modifican los valores que percibe cada categoría de trabajadores.
Esta actualización de haberes está dada por la Resolución Conjunta 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, y por la que queda establecida una nueva grilla para los distintos cargos jerárquicos del sector.
“Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio y agosto 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida″, indica el Artículo 1 de la resolución.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en agosto de 2026
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el octavo mes del año:
|<b>Grado / Cargo</b>
|<b>Haber Mensual a partir del 1º de Agosto 2026</b>
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.371.170
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$3.006.343
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.739.075
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.399.189
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$2.085.979
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.643.403
Capitán, Teniente de Navío
$1.361.064
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.210.586
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.091.384
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$988.437
Suboficial Mayor
$1.685.582
Suboficial Principal
$1.494.308
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.324.725
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.165.244
Sargento, Cabo Principal
$1.046.123
Cabo Primero
$938.836
Cabo, Cabo Segundo
$868.946
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$791.491
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$732.452
Tal como ocurrió en otros reajuste, el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en agosto de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales que, a partir de agosto, tienen las siguientes cifras:
|<b>Grado / Cargo</b>
|<b>Haber Mensual a partir del 1º de Agosto 2026</b>
Comisario Inspector
$1.039.206
Comisario
$997.473
Sub Comisario
$927.792
Oficial Principal
$809.158
Oficial Inspector
$736.105
Oficial Subinspector
$615.644
Oficial Ayudante
$509.954
Oficial Subayudante
$448.501
Subescribiente
$732.319
Sargento Primero
$553.242
Sargento
$530.153
Cabo
$425.107
Agente de Primera
$410.900
Agente de Segunda
$404.250