Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en agosto de 2026, tras el aumento oficial

El personal que forma parte de las Fuerzas Armadas tiene en agosto un reajuste salarial, por lo que se modifican los valores que percibe cada categoría de trabajadores.

Las Fuerzas Armadas reciben una actualización salarial Mauro V. Rizzi

Esta actualización de haberes está dada por la Resolución Conjunta 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, y por la que queda establecida una nueva grilla para los distintos cargos jerárquicos del sector.

“Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio y agosto 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida″, indica el Artículo 1 de la resolución.

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A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el octavo mes del año:

<b>Grado / Cargo</b> <b>Haber Mensual a partir del 1º de Agosto 2026</b> Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.371.170 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.006.343 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.739.075 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.399.189 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.085.979 Mayor, Capitán de Corbeta $1.643.403 Capitán, Teniente de Navío $1.361.064 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.210.586 Teniente, Teniente de Corbeta $1.091.384 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $988.437 Suboficial Mayor $1.685.582 Suboficial Principal $1.494.308 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.324.725 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.165.244 Sargento, Cabo Principal $1.046.123 Cabo Primero $938.836 Cabo, Cabo Segundo $868.946 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $791.491 Voluntario 2da., Marinero 2da. $732.452

Tal como ocurrió en otros reajuste, el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.

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