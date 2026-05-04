Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026, tras el aumento oficial
El Ministerio de Defensa estableció un reajuste salarial para el sector; cuáles son los montos para el quinto mes del año
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El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial, por lo que cambian los valores que percibe cada categoría de trabajadores.
A través de la Resolución Conjunta 10/2026, publicada en el Boletín Oficial, se actualizan los salarios del sector y queda establecida una nueva grilla con el detalle percibido por cada cargo jerárquico.
“Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026″, indica el Artículo 1 de la resolución.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el quinto mes del año:
|Grado
|Haber mensual Mayo 2026
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.161.227
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.819.120
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.568.496
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.249.776
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.956.072
Suboficial Mayor
$1.580.610
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.541.059
Suboficial Principal
$1.401.249
Capitán, Teniente de Navío
$1.276.302
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.242.227
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.135.195
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.092.677
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.023.416
Sargento, Cabo Principal
$980.975
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$926.881
Cabo Primero
$880.369
Cabo, Cabo Segundo
$814.831
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$742.200
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$686.838
Tal como ocurrió en otros reajuste, el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en mayo de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en mayo tienen las siguientes cifras:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
Comisario Inspector
$974.487
Comisario
$935.355
Sub Comisario
$870.011
Oficial Principal
$758.765
Oficial Inspector
$690.264
Oficial Subinspector
$577.305
Oficial Ayudante
$478.197
Oficial Subayudante
$420.571
Subescribiente
$686.712
Sargento Primero
$518.787
Sargento
$497.137
Cabo
$398.633
Agente de Primera
$385.310
Agente de Segunda
$379.074
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