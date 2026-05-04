Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026, tras el aumento oficial

El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial, por lo que cambian los valores que percibe cada categoría de trabajadores.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y su equipo ministerio de defensa

A través de la Resolución Conjunta 10/2026, publicada en el Boletín Oficial, se actualizan los salarios del sector y queda establecida una nueva grilla con el detalle percibido por cada cargo jerárquico.

“Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026″, indica el Artículo 1 de la resolución.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026

A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el quinto mes del año:

Grado Haber mensual Mayo 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.161.227 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.819.120 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.568.496 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.956.072 Suboficial Mayor $1.580.610 Mayor, Capitán de Corbeta $1.541.059 Suboficial Principal $1.401.249 Capitán, Teniente de Navío $1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.092.677 Teniente, Teniente de Corbeta $1.023.416 Sargento, Cabo Principal $980.975 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $926.881 Cabo Primero $880.369 Cabo, Cabo Segundo $814.831 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $742.200 Voluntario 2da., Marinero 2da. $686.838

Tal como ocurrió en otros reajuste, el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa estableció la nueva grilla salarial LUIS ROBAYO - AFP

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en mayo de 2026

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en mayo tienen las siguientes cifras: