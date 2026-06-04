Cuánto cobran los supervisores en junio de 2026 con aumento y el aguinaldo
La primera categoría del servicio doméstico tiene una suba del 1,5% este mes; cuál es le fecha de pago de la primera cuota del SAC
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Los supervisores reciben en junio un incremento salarial, que corresponde al último tramo de aumentos incluidos en el acuerdo paritario vigente.
Se trata de un aumento del 1,5% que impacta en el sexto mes del año, a lo que se suma el pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).
De esta manera, en junio rigen nuevas cifras para el cálculo del salario de los supervisores, que es la categoría más elevada dentro del sector y corresponde a quienes tienen dos o más personas a su cargo y están al frente de la coordinación y el control de las tareas realizadas en una casa particular.
Cuánto cobran los supervisores en junio 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial, sin el aguinaldo:
|Categoría
|Salarios básicos por hora
SUPERVISORES
con retiro
$4297,33
sin retiro
$4683,64
Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.
Cuánto cobran los supervisores por mes en junio de 2026
En el sexto mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla vigente:
|Categoría
|Salario mensual
SUPERVISORES
con retiro
$536.080,78
sin retiro
$594.214,11
Cuándo cobran el aguinaldo los supervisores en junio de 2026
La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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