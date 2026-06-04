Cuánto cobran los supervisores en junio de 2026 con aumento y el aguinaldo

Los supervisores reciben en junio un incremento salarial, que corresponde al último tramo de aumentos incluidos en el acuerdo paritario vigente.

Se trata de un aumento del 1,5% que impacta en el sexto mes del año, a lo que se suma el pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Las cifras de junio para supervisores Shutterstock

De esta manera, en junio rigen nuevas cifras para el cálculo del salario de los supervisores, que es la categoría más elevada dentro del sector y corresponde a quienes tienen dos o más personas a su cargo y están al frente de la coordinación y el control de las tareas realizadas en una casa particular.

Cuánto cobran los supervisores en junio 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial, sin el aguinaldo:

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $4297,33 sin retiro $4683,64

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Cuánto cobran los supervisores por mes en junio de 2026

En el sexto mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla vigente:

Categoría Salario mensual SUPERVISORES con retiro $536.080,78 sin retiro $594.214,11

Cuándo cobran el aguinaldo los supervisores en junio de 2026

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

La fecha de pago del aguinaldo para el servicio doméstico Shutterstock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: