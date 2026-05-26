El personal que se desempeña como servicio doméstico en casas particulares recibe en junio un incremento salarial, dado por el más reciente acuerdo paritario que actualiza cifras hasta el mes de junio.

Este mes hay una aumento del 1,5% Shutterstock

De este modo, las empleadas domésticas tienen en el sexto mes del año un incremento del 1,5%, y rigen una nueva escala de haberes para las categorías con y sin retiro.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3600,66 sin retiro $3862,18

La escala salarial de junio para las empleadas domésticas Shutterstock

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para junio de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $441.729,02 sin retiro $488.326,19

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: