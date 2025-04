Hernán Lacunza dijo que la salida del cepo fue tardía y anticipó consecuencias a corto plazo por la decisión del Gobierno

El economista Hernán Lacunza hizo un extenso análisis este domingo por la noche sobre la decisión del Gobierno de salir del cepo cambiario, determinación que se hará efectiva a partir del lunes, e implementar un sistema de bandas para contener un dólar que flotará entre los $1000 y $1400. En Comunidad de Negocios (LN+), el exministro de Economía de Mauricio Macri opinó que el levantamiento de las restricciones cambiarias ocurre de manera tardía y advirtió por consecuencias a corto plazo que tendrá el anuncio de Luis Caputo.

Durante su diálogo con José Del Rio, Lacunza empezó con reconocer que fue una “buena decisión” por parte del oficialismo: “Había una materia pendiente. Como el Gobierno decía ‘aprobé la materia fiscal y monetaria, pero me había quedado una previa, que era la cambiaria, que era normalizar el mercado de cambios’. Para ser precisos, no se terminó de rendir. Se empieza a rendir mañana con la remoción inicial del cepo. Pero no quita, insistió, que sea una buena noticia terminar de normalizar una economía que estaba muy patas para arriba del gobierno anterior”.

Hecha la distinción, expuso los motivos por los que cree que el Ejecutivo debería haber quitado el cepo mucho antes: “Lo podría haber hecho el año pasado. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo... El Gobierno estaba en un rincón de confort que le daba el cepo. Supongamos que es un ring. Estaba en la esquina de la estabilidad, sin volatilidad, el dólar fuera de las pantallas de la tele y con la inflación en baja. Esa estrategia le rindió 15 meses y hace más de 30 días que comenzó a flaquear. Perdió US$2500 millones en tres semanas, la brecha pasó de 15 a 30 y el riesgo país de 600 a 1000. No se hace en el mejor momento político y económico".

Hernán Lacunza Hay Que Descartar Los Escenarios Traumáticos

Y aclaró: “No es que lo eligió ahora porque estaba diseñado tácticamente. El plan original era dejar esto para noviembre. Pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Enhorabuena que sea ahora porque en noviembre sería más costoso porque habrían acumulado más atraso cambiario. Pero bueno, también hubo ahí para decir todo lo que me parece que es verdad… Así como es audaz pero no temerario es tardío“.

Más adelante, adelantó que la eliminación de trabas al acceso del mercado cambiario impactará sobre el dólar, inflación y consumo a corto plazo. “El tipo de cambio va a ser más alto y se va a trasladar a los precios. Va a haber además un chispazo inflacionario. Ni siquiera diría un fogonazo. Va a durar un par de meses”, sentenció.

Para el largo plazo, por el contrario, el economista ve un escenario mucho más favorable: “Va a ser bueno en el tiempo... Si vos querés que venga inversión y que genere trabajo necesitas decirles a quien traiga el dinero ‘bueno, está bien. Lo que ganás es tuyo. Te lo podés llevar‘. En esa misma línea, calificó de “poco frecuente” que la administración Milei privilegie “el desarrollo y crecimiento a largo por sobre la conveniencia de los próximos tres meses en medio de un año electoral”.

El “desafío inmediato” que tendrá el Gobierno

En otro tramo de la entrevista, Lacunza puntualizó en cuál será la prueba de fuego para el oficialismo una vez el anuncio se haya materializado. “No importa tanto lo que pase mañana. Lo más importante es el precio [del dólar] dentro del 15 días. Ahora hay que buscar una zona de no volatilidad”, remarcó.

“Ahora que no hay más deslizamiento automático, que existía por el cepo y el crawling peg. Ahora es mucho más importante la tarea del piloto humano: cuántas reservas pongo, cuando me dejo deslizar, cuánta inflación puedo tolerar. Es un juego más artístico. Y en esa tarea, lo más importante es que dentro de 15 días se muestren en el centro del ring habiendo estabilizado la expectativa en algún número”, profundizó.

Y cerró el diálogo televisivo con una reflexión. “Todavía estamos en etapa de normalización y de poner la pelota en la cancha para poder jugar a lo que juegan todos los países del mundo. Y en eso, el Fondo creo que induce a la Argentina con reformas estructurales que hoy todavía no están encima de la mesa. En primer lugar le dice ‘mirá, tenes que aterrizar en un régimen monetario terrícola. No la dolarización. Competencia de monedas donde cada uno tiene su moneda local y los cambia por lo que quiere. Ahí tenes que converger. ¿Estás listo hoy? Probablemente no en materia de empresas, pero sí de personas’. Y segundo, lo induce en materia de política monetaria. Hace que las autoridades piensen en el largo plazo, en cuál es la pista de aterrizaje de este esquema de transición. Y eso los lleva a pensar también en poner balizas de aterrizaje por medio de reformas estructurales. Esa es la Argentina del camino normal, donde no está el riesgo de que venga alguien que quiera empezar de cero”.

