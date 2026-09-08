La inflación en la Ciudad se desaceleró más de un punto en julio y cayó al 1,7%

La inflación en agosto en la ciudad de Buenos Aires registró una marcada desaceleración. Tras el 2,9% de julio, que había estado afectada por un salto en los servicios y los precios estacionales, el dato retrocedió el mes pasado hasta el 1,7% en el mes.

Así lo reflejó el informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño, que muestra un retroceso del 2,9% en los precios estacionales, frente a una suba del 1,8% de los regulados. Este es uno de los factores que explica la caída en el dato de inflación mensual, tras el incremento que había mostrado en julio.

En agosto, según datos oficiales, hubo un aumento promedio del 1,8% en la categoría Alimentos y bebidas (0,1 puntos por encima del promedio), y del 1,8% en el conjunto de los servicios, que tienen mayor ponderación en la canasta porteña que en la medición del Indec.

Los alimentos aumentaron un 1,8%. Daniel Basualdo

De esta manera, la inflación acumulada en Capital en los últimos 12 meses es del 33,3% (21,3% en los primeros ocho meses de 2026).

El jueves se conocerá el dato nacional del Indec, que de acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras y entidades financieras se ubicará entre 1,5% y 1,8%. El presidente Javier Milei había proyectado, tiempo atrás, que la inflación minorista de agosto estaría por debajo del 1% (“empieza con cero”).

De acuerdo con los datos del Idecba, agosto mostró una “normalización” de algunos rubros clave. La mencionada caída en el segmento de estacionales (2,9%) contrasta con el salto del 10,9% de julio (acumulan una suba del 20,2%), y se explica por caídas en precios de servicios de alojamiento (-12,7%), pasajes de avión (-4,5%) o paquetes turísticos (-6,5%), afectados en julio por las vacaciones de invierno.

En tanto, los servicios se desaceleraron al 1,8% mensual en agosto, tras escalar 3,8% en julio. Así, acumulan un 36,2% interanual.

También hubo desaceleración en los precios regulados, que se habían incrementado 3% en julio y ahora aumentaron 1,8% en promedio. De todas maneras, este rubro es el principal factor que explica la persistencia de la inflación: se incrementó 41,6% en los últimos 12 meses.