Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires registró en marzo una aceleración de la inflación. El alza del costo de vida en la Capital llegó al 3% en el mes (había sido del 2,6% en febrero), e impactó especialmente en el bolsillo de los hogares a partir de aumentos en rubros sensibles como la nafta, las tarifas (luz y agua), el boleto del colectivo, la carne y las cuotas de los colegios.

Y ese encarecimiento de consumos cotidianos, que en muchos casos estuvo por encima del promedio de la inflación del mes, tuvo un efecto directo sobre los umbrales estadísticos que definen el escenario para que una familia tipo de cuatro integrantes que vive en Capital Federal integre formalmente de “clase media”. Es una vara que se actualiza mensualmente, y que desde 2025 ya supera holgadamente los $2 millones de ingresos en cada mes.

Ese piso de ingreso mínimo que un hogar tipo de dos adultos mayores y dos menores debe recibir por mes para integrar ese estrato socioeconómico llegó en marzo a $2.342.861, de acuerdo con los datos oficiales presentados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

El número es establecido por el ente estadístico porteño, a partir de las mediciones que arroja su propio relevamiento de precios en la Capital. El dato del IPC porteño difundido hoy definió que la inflación del tercer mes del año llegó al 3% y volvió a acelerarse luego de la baja de febrero (acumula 8,9% en el trimestre).

Con esos números, el organismo estadístico produce el informe sobre “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires”, en el que define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”. En marzo, la canasta de indigencia se encareció 2,9% (apenas por debajo del IPC promedio), mientras que la línea de pobreza subió 3,4%.

Billetes de pesos y dólares STRINGER - AFP

En el caso de la línea de la clase media, el ingreso mínimo para esa familia tipo, estimado por el Idecba, considera entre otros consumos, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, los gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como indumentaria y transporte.

Ese umbral es definido para los consumos promedio de un grupo familiar de cuatro integrantes —dos mayores económicamente activos y dos menores— que vive en Capital Federal. En comparación con el mes previo, tuvo un aumento del 3,2%, un movimiento que nuevamente superó al alza del costo de vida promedio en la ciudad en el mes.

En términos absolutos, son $73.645 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en febrero para seguir siendo considerado estadísticamente de “clase media”. Según datos oficiales, en el segundo mes de 2026 eran necesarios ingresos por al menos $2.269.216.

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El informe es elaborado con referencia a grupos familiares que son propietarios de su vivienda. Por lo tanto, estas cifras no contemplan entre los gastos mensuales el costo del alquiler de un departamento o casa, algo que sí está presente en la rutina mensual de alrededor de un tercio de las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires.

En marzo, el valor promedio mensual de un departamento de tres ambientes y 70 m2 en Capital subió a $1.094.451 mensuales, según el Zonaprop Index, un valor que toma en cuenta los precios de los avisos de alquiler publicados en ese sitio de clasificados online.

De esta manera, el ingreso mínimo para ser de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a $3.437.312 en mazo.

El informe del Idecba actualizó también las cifras correspondientes a la canasta básica total (CBT), que define el piso de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral bajo el cual los hogares son considerados indigentes.

Esta última, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en $814.709 en marzo. De acuerdo con el ente estadístico porteño, los hogares que el mes pasado no consiguieron un ingreso de al menos ese valor fueron considerados estadísticamente indigentes. Esta canasta se encareció en el mes un 2,9%.

La línea de pobreza, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios no alimentarios (incluye transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, ropa, esparcimiento, salud, educación y comunicación, entre otros), se estimó en marzo en $1.489.829, con un alza del 3,4% en el mes. Quienes tuvieron en el mes ingresos inferiores a esa cifra fueron considerados estadísticamente pobres.

En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.874.289.

El estrato del “sector medio frágil” correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta $2.342.861.

El grupo de los “acomodados” correspondió a las familias que el mes pasado percibieron ingresos superiores a $7.497.154.