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Cuánto pago de monotributo a partir de agosto: estas son las escalas estimadas

En el octavo mes del año se actualizarán los valores en un 16,8%; cuándo cambia el cuadro y cómo consultarlo

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Los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para recategorizarse
Los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para recategorizarseShutterstock

Ya conocido el último índice de inflación, el acumulado en lo que va del año es del 16,8% y ese es el porcentaje que se utilizará para la actualización del monotributo en todo el territorio nacional, por lo que es posible calcular cuánto se pagará de monotributo a partir de agosto, teniendo como referencia las escalas vigentes.

La cuota del monotributo se actualizará en un 16,8%
La cuota del monotributo se actualizará en un 16,8%Daniel Basualdo

Este porcentaje es, en líneas generales, lo que indicará el aumento para los contribuyentes, aunque, primero, es preciso saber si se mantiene la categoría o si se traslada a una más baja o a una más alta.

El sitio oficial de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es el que difundirá el nuevo cuadro de categorías y valores del monotributo a partir de agosto.

Una vez publicado el esquema, allí se podrá consultar la escala vigente para el segunda parte del año y los montos exactos de las cuotas mensuales.

Cuánto se pagará de monotributo a partir de agosto 2026

A través de un cálculo de LA NACION, se pueden considerar los siguientes valores estimados para las cuotas del octavo mes del año, teniendo en cuenta la actualización del 16,8%.

Es importante aclara que los montos oficiales serán publicados en los últimos días de julio y los primeros de agosto.

<b>Categoría</b><b>Cuota estimada Agosto</b>
A
$49.508
B
$56.357
C
$64.505
D
$82.532
E
$108.225
F
$129.880
G
$158.753
H
$317.770
I
$474.806
J
$580.565
K
$701.827

Cuáles son las escalas estimadas del monotributo en agosto 2026

Tipo de categoríaValor estimado Agosto 2026
Categoría A
$12.004.690,14
Categoría B
$17.588.266,93
Categoría C
$24.660.797,54
Categoría D
$30.616.612,79
Categoría E
$36.014.070,38
Categoría F
$45.133.912,48
Categoría G
$53.974.575,74
Categoría H
$81.892.459,76
Categoría I
$91.663.719,17
Categoría J
$104.971.243,90
Categoría K
$126.561.074,20

Hasta cuándo se hace el trámite de recategorización

A esta altura del año, los monotributistas deben estar atentos al trámite para la segunda recategorización de 2026, una gestión que deberá realizarse hasta el miércoles 5 de agosto.

Para saber si corresponde o no un cambio de escalón deberá analizarse, por un lado, de cuánto fue la facturación entre julio de 2025 y junio de este año y, por el otro, el rango de los ingresos admitidos para estar en cada categoría de la tabla, con los nuevos montos que publicará el sitio oficial.

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