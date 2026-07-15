Premio Galicia-LA NACION a las pymes: se reconocieron a las empresas que apuestan a crecer más allá del contexto

En un contexto de transformación tecnológica y cambios constantes, las pequeñas y medianas empresas siguen siendo protagonistas del desarrollo.

En la Argentina representan el 98% de las empresas, generan más de la mitad del empleo formal y demuestran, día a día, que la innovación, la capacidad de adaptación y el espíritu emprendedor son motores fundamentales para el crecimiento económico y social.

La foto final con todas las empresas pymes que quedaron ternadas en las categorías Fabián Malavolta

En reconocimiento a este empuje y resiliencia, destacando a aquellos proyectos y emprendedores que marcaron la diferencia durante 2026, se celebró una nueva edición del Premio GALICIA-LANACION a la pequeña y mediana empresa: una distinción que busca subrayar el esfuerzo de las pymes argentinas, visibilizar su trabajo e inspirar a otras organizaciones a apostar por el futuro.

El encuentro se realizó en los estudios de LA NACION con un cocktail de celebración en el salón del quinto piso Fabián Malavolta

En esta oportunidad, un selecto grupo de expertos tuvo la tarea de otorgar los premios en cuatro categorías específicas: Transformación comercial, Excelencia productiva, Crecimiento exponencial y Expansión global. Entre los ganadores de las diferentes ternas también se eligió el premio de Oro; además de tres menciones especiales destinadas a la Pyme escaladora, Pyme evolución y Pyme de alto potencial.

En el siguiente video podés disfrutar del evento completo.

El jurado de la distinción estuvo integrado por José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Santiago García del Río, Gerente de Negocios y Pymes de Galicia; Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita del Centro de Entrepreneurship y Profesora de Entrepreneurship en Programas Master del IAE Business School; Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W y Almatrends LAB, y Martín Castelli, Presidente de Blue Star Group (Todomoda, Isadora).

Castelli (Isadora-Todo Moda), Garcia del Rio (Galicia), Del Rio (LA NACION), Torres Carbonell (Centro de Entrepreneurship del IAE) y el especialista en consumo Guillermo Olivetto fueron los integrantes del jurado Fabián Malavolta

Fabiola Cundari, CMO de Marketing de Galicia, quien siguió desde la primera fila el minuto a minuto del encuentro, resaltó el orgullo que representa para Galicia premiar a una pyme en un contexto tan complejo y poder dar a conocer empresas que no son tan conocidas y realizan un buen trabajo y se distinguen en su especialidad. “Es un espacio de inspiración para otras compañías que se están iniciando o están pasando un mal momento. Estos reconocimientos alientan y prueban que se puede crecer más allá de la coyuntura”, reflexionó al terminar el evento de premiación.

Fabiola Cundari (CMO de Galicia) y Gervasio Marques Peña (Director Comercial de LA NACION) Fabián Malavolta

Por su parte, Marcos Sackmann Sala, Líder de Estrategia y Posicionamiento de marca de PyMEs de Galicia, tuvo a su cargo la apertura del evento en un mano a mano con Viviana Valles, conductora LN+, donde resaltó los desafíos y las oportunidades que enfrentan las pymes en el contexto actual, además de destacar el gran trabajo de los nominados de este año:

El ejecutivo reconoció que “si queremos una Argentina próspera, necesitamos más y mejores pymes que, de hecho, son hasta focos de innovación. Creo que hay grandes innovaciones que nacen de las pequeñas y medianas empresas”, reflexionó, y sumó su punto de vista sobre el impacto de la inteligencia artificial, que hoy atraviesa no solo el mundo de los negocios y cada aspecto de nuestras vidas: “La IA hoy es un gran desafío para la pyme. Una moneda de dos caras: la exigencia y la oportunidad. ¿Por qué la exigencia? No es fácil integrarla en el día a día. Para el empresario pyme, poder aplicarla en su realidad concreta, en su negocio diario, requiere un desafío, poder dedicarle tiempo, requiere pensar cómo llevarlo a la manera de trabajar y cómo mantenerse actualizado. Por otro lado, es una gran oportunidad de eficiencia para las pymes, de desarrollo, de ganar competitividad en el sector”, sintetizó.

A la hora de responder cómo ven desde Galicia el desarrollo de las pymes en los últimos años, dijo que la pyme es un símbolo de resiliencia, de adaptación. “Hay nuevos emprendimientos (aproximadamente 60.000 al año), pero también una alta cantidad de empresas que desaparecen. Hacemos mucho foco en acompañar al emprendedurismo y al nacimiento, pero también hay un desafío de acompañar a las pymes a que sobrevivan, a que crezcan y que se conviertan en grandes empresas”, agregó.

Marcos Sackmann Sala, Líder de Estrategia y Posicionamiento de marca de PyMEs de Galicia en la entrevista que le realizó la conductora Vivi Valle Fabián Malavolta

De cara a futuro, dijo que trabajan en dos grandes frentes: “por un lado, trabajamos mucho con el frente tecnológico, con soluciones inmediatas, simples, sencillas (a través de App Galicia Office); pero sin olvidar lo humano. Ahí es donde vemos que nosotros tenemos una ventaja competitiva que es lo humano”, explicó.

Premio a la pequeña y mediana empresa: Marcos Sackmann Sala, líder de estrategia de Pymes de Galicia

Un invitado especial: el ratón Pérez

La sorpresa de la jornada fue la aparición del Ratón Pérez de Galicia, un invitado especial que divirtió a los espectadores en el mano a mano que mantuvo con la conductora del encuentro Viviana Valles. “Siempre digo que la invitación ya es un premio. Sobre todo porque otro premio me parece que no me van a dar hoy”, arrancó el mano a mano.

-¿Cómo es tu día a día entre los dientes y el local de quesos?

-Y... No es fácil. Es mucho laburo. Todavía no quiero largar la changa de los dientes, pero la quesería viene bien. Yo hago todo: facturo, pago cargas sociales, negocio con proveedores… Soy medio un queso, pero me doy maña. Bueno, y la App Galicia Office me ayuda bastante. Soy un laburante. Remando en fondue, como siempre".

La aparición del Ratón Pérez sorprendió al público Fabián Malavolta

Pérez también aprovechó la ocasión para pedirle a los pymes que no aflojen . “Al final del camino siempre hay un quesito. Y otra cosa que ayuda es estar ordenados y poder hacer todo aunque no esté físicamente en la quesería. Ahí la “App Galicia Office” me salvó: pago, cobro, invierto, todo desde el celular, una maravilla", concluyó

Premio a la Pequeña y Mediana Empresa Fabián Malavolta

La palabra de la Madrina de los Emprendedores

Silvia Torres Carbonell no solo es una de las integrantes destacadas del gran jurado de esta edición, además es una de las figuras más influyentes del ecosistema emprendedor argentino; responsable del primer centro de emprendedores de América Latina y, a lo largo de su carrera, ha acompañado a más de 50.000 emprendedores de la región.

Silvia es la creadora de NAVES, el programa de formación y competencia de planes de negocio del IAE Business School que se convirtió en una usina de proyectos, e impulsora de WISE, una iniciativa que ya formó a más de 16.000 mujeres en carreras STEM. No por nada, muchos la han bautizado como “la madrina de los emprendedores”, siempre dispuesta a abrirles las puertas.

Durante la premiación, la referente compartió unas palabras inspiradoras en las que entre palabras de emoción y agradecimiento reconoció que las PyMEs evaluadas representan la extraordinaria diversidad del ecosistema empresario argentino: industrias manufactureras, tecnología, salud, agro, energía, alimentos, logística, economía del conocimiento, servicios profesionales, comercio, sustentabilidad y economía circular, entre otros sectores.

“Más allá de sus diferencias, todas comparten una misma característica: la capacidad de innovar, adaptarse, generar empleo, abrirse al mundo, crear valor y contribuir al desarrollo económico y social del país. En conjunto, constituyen una muestra del enorme potencial emprendedor e industrial de la Argentina”, reflexionó la referente que desde hace 30 años trabaja con la vocación de inspirar y ayudar a emprender, crear y consolidar empresas y organizaciones y a construir un ecosistema emprendedor y de innovación en Argentina y la región.

Emocionada, Silvia Torres Carbonell compartió un mensaje inspirador a los empresarios Pymes Fabián Malavolta

Reconocida como “La Madrina de los Emprendedores”, enfatizó en que “las empresas no pueden ni deben ser descartables, porque son fundamentalmente organizaciones humanas integradas por personas (sus colaboradores, empleados, accionistas, directivos y sus familias), pero que también incluyen a sus clientes, proveedores, las comunidades donde actúan y a la sociedad toda”. Al mismo tiempo reconoció que le duele comprobar que, muchas veces en Argentina, “las ideologías populistas y anti-empresa sumadas a los malos ejemplos y comportamientos de algunos empresarios llevaron a que las empresas y organizaciones tengan una pésima imagen en la sociedad. Lamentablemente, a veces la palabra empresario se asocia con alguien que no puede explicar el origen de su nivel de vida, que explota a sus empleados, que no arriesga, que solo lo mueve la avidez por el dinero y, no pocas veces, está involucrado en causas de corrupción”, reflexionó e instó a que; “¡Esto debe cambiar! ¡Y está cambiando!“.

Silvia Torres Carbonell, presidente emérita del Centro de Emprendedores del IAE

Sobre el final de su charla enfatizó en que “Argentina no tiene un problema de creación de empresas, nunca ha carecido de emprendedores. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Argentina ha sido sistemáticamente uno de los países más emprendedores del mundo. Más del 20 % de la población adulta está iniciando nuevos emprendimientos; muchos lo hacen por necesidad, pero un número creciente lo hace por oportunidad.

Los ganadores, categoría por categoría

1. Crecimiento exponencial

Esta categoría distingue a las pequeñas y medianas empresas que hicieron de la expansión una estrategia de crecimiento. Organizaciones que supieron diversificar su oferta, abrir nuevos mercados, incorporar modelos de negocio innovadores y desarrollar canales comerciales capaces de escalar de manera sostenible. Pymes que demostraron que crecer no es solo ‘aumentar en tamaño’, sino multiplicar oportunidades con visión de largo plazo.

Premio a las Pymes; categoría: crecimiento exponencial

La terna estuvo conformada por Don Carmelo, KR Devices y Goodenergy SRL y la ganadora fue Don Carmelo.

La empresa familiar que, desde el año 2010 –apoyados en la tecnología de vanguardia– desarrolla y elabora alimentos de alta rotación bajo el formato de ultracongelados. La calidad e innovación son el estandarte de esta empresa familiar con un crecimiento sostenido en la industria alimenticia. En sus dos plantas de elaboración en San Antonio de Areco fabrican cuatro categorías de productos de consumo masivo a gran escala con una terminación de ‘estilo artesanal’, comercializados en toda la Argentina con proyección a exportar en el mediano plazo. Fabiola Cundari, CMO de Galicia y José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION le entregaron el premio a su CEO, Matías Pellegrini, quien destacó: “Llegar hasta acá es como estar en la cumbre. Muy agradecidos a la comunidad de San Antonio de Areco y a todo el equipo de Don Carmelo que hacen un esfuerzo todos los días. Somos más de 140 personas, venimos de un pueblo chico y somos el mayor empleador de nuestra ciudad, así que es un reconocimiento importantísimo para nosotros”.

Matías Pellegrini de Don Carmelo recibió la distinción de manos de Fabiola Cundari (Galicia) y Del Rio (LA NACION) Fabián Malavolta

2. Excelencia productiva

Este reconocimiento pone el foco en las pymes que hicieron de la calidad y la eficiencia el motor de su desarrollo y crecimiento. Empresas que optimizan sus procesos, incorporan mejoras de manera continua y elevan sus estándares para competir en un mercado cada vez más exigente, dinámico y global. Organizaciones que entienden que la excelencia no es un objetivo: es la forma en la que se trabaja día a día.

Premio a las Pymes; categoría: expansión global

En este caso la terna estuvo conformada por Apolo Balines, Iraola y Cia y Naaloo. Y la compañía que se quedó con la distinción fue Apolo Balines. El gerente comercial de LA NACION, Agustín Berges y Gonzalo Bascougnet, líder de Adquisición Pyme de Galicia entregaron el galardón a Francisco Costa, CEO y cofundador de Apolo Balines. La empresa que nació a finales del año 2000 en un pequeño galpón de Justiniano Posse, un pueblo de la provincia de Córdoba. Poco a poco fue creciendo, redoblando el esfuerzo e incorporando colaboradores, hasta convertirse en la primera empresa de balines de la Argentina presente en los cinco continentes.

Bascougnet, líder de Adquisición Pyme de Galicia, Fabio Mariconi, CEO de Apolo Balines y Agustín Berges, Gerente Comercial de LA NACION Fabián Malavolta

Hoy, la pyme fabrica más de 60 millones de balines por mes, y es un referente dentro de las marcas de aire comprimido. Apostando a la calidad e innovación de sus productos, cada año invierten en tecnología, siguiendo los estrictos procedimientos de calidad para garantizar la más alta excelencia, además de su compromiso social por el cuidado del medio ambiente. “Solo tengo palabras de agradecimiento, para mi familia, por el aguante en todos estos años de trabajo arduo, y al equipo de trabajadores que, sin ellos, hoy yo no estaría aquí. Seguiremos apostando por las pymes argentinas, y ojalá podamos seguir exportando a muchos países más”, destacó Moriconi al recibir este reconocimiento.

3. Expansión global

Esta categoría reconoce a las empresas que trascendieron las fronteras para llevar sus operaciones a nuevos mercados; aquellas que supieron proyectarse internacionalmente, consolidando su presencia global a través de estrategias innovadoras, tecnología y una visión de futuro. Pymes que demuestran que el crecimiento también se construye conectando oportunidades más allá del mercado local.

Premio a las Pymes; categoría: expansión global

Los ternados en esta categoría fueron: Janus Automation, Laapsa y Oxavita SRL y el ganador fue Janus Automation, la compañía especializada en diseño, implementación, puesta en marcha y soporte de Sistemas Industriales de Automatización e IT, con experiencia en el rubro siderúrgico y de Oil & Gas, entre otros.

Evangelina Fernández, gerente zonal de Galicia, Matías Barbieri y Ariel González Managings Directors de Janus y Martín Castelli, presidente de Blue Star Group -Todomoda e Isadora- Fabián Malavolta

Como empresa, buscan constantemente brindar y aplicar la última tecnología en sus proyectos y servicios, pero su activo más importante es el conocimiento que se desarrolla y mejora a través de su gente. Evangelina Fernández, gerente zonal de Galicia y Martín Castelli, presidente de Blue Star Group -Todomoda e Isadora- le entregaron el premio a Ariel González y a Matías Barbieri, Managing Directors de Janus.

“Muchas gracias a LA NACION y al Grupo Galicia por este importante premio y esta idea de visibilizar todos los años a las pymes argentinas. Hoy, la eficiencia, las herramientas de productividad y automación son una clave en la competitividad de las empresas, y desde Janus estamos ayudando a nuestros clientes a esa mejora de proyectos y de productos, aportando automatización, IA y todas las herramientas que permitan dar un paso adelante en la generación de valor”, resaltó González.

4. Transformación Comercial

Esta última categoría se enfoca en las pymes que transformaron su estrategia comercial, impulsaron nuevos modelos de negocio y desarrollaron productos, servicios o procesos innovadores capaces de generar valor y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Premio a las Pymes; categoría: transformación comercial

En este caso de la terna participaron Avancargo, Halitus y Zapiens y la pyme galardonada fue Avancargo. Manuela Fuertes, Gerente de Ventas Multiplataformas de LA NACION y Silvia Torres Carbonell, del Centro de Entreprenership del IAE le entregaron el premio a Diego Bertezzolo, CEO y cofundador de esta empresa que, desde el año 2017, se dedica a crear soluciones de impacto basadas en tecnología que ayudan a optimizar el transporte de carga terrestre en Latinoamérica. Su misión es transformar la industria del transporte terrestre mediante la combinación del software más avanzado con las mejores prácticas operativas, siempre comprometidos con el medio ambiente.

Manuela Fuertes, Gerente de Ventas Multiplataformas de LA NACION, Diego Bertezzolo, CEO y cofundador de Avancargo y Silvia Torres Carbonell, del Centro de Entreprenership del IAE Fabián Malavolta

Su potente ecosistema logístico une a dadores de carga con más de 80.000 camiones fiscalizados para hacer más eficiente, segura y fácil la contratación de transporte.

“Muy lindo estar acá, muy lindo recibir el premio. De nuestro lado, 60 personas, diez años y un ejercicio de reinvención constante. Venimos del mundo de la tecnología, trabajamos en el segmento de transporte, mundos de mucha innovación y muy tradicionales que se juntan”, destacó Bertezzolo tras recibir el premio y agregó: “Estamos en un contexto donde es cada vez más necesario ser competitivos y estar ágiles, sobre todo en esta Argentina, y nos empuja, en nuestro caso, a implementar más tecnología y repensar procesos. Por el otro lado, estamos en un segmento donde el componente humano es importantísimo. En nuestro caso es cómo somos más eficientes, pero no perdemos el costado humano para llevar adelante el negocio”.

Los tres reconocimientos especiales

1) Pyme escaladora

Más allá de las categorías principales, durante el evento también se reconoció el trabajo de otras empresas a través de tres menciones especiales. Pyme escaladora destaca a aquellas organizaciones que, a pesar del contexto, supieron encontrar la estrategia para seguir creciendo. Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION le entregó el reconocimiento a Esteban Wolf, CEO de Chocorisimo S.A., la fábrica de helados creada por emprendedores argentinos con el sueño de llevar el mejor producto a todos los rincones del mundo.

Premio a las Pymes; categoría: Pyme escaladora

Su visión internacional ya los ubica en Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil, de la mano de propuestas innovadoras y sustentables en cada etapa de su proceso: “para nosotros es un reconocimiento al esfuerzo y a la garra que le ponemos todos los días. Nos tocó nacer en un país muy difícil y todo nos cuesta un montón, por ende, a las pymes y a los emprendedores nos cuesta muchísimo más. Tenemos un desafío muy grande, no tenemos que bajar los brazos. Tenemos que pensar en grande, ser disruptivos y abrir mercados. La Argentina es un país lleno de recursos y oportunidades que siempre nos da revancha, solo hay que ponerle creatividad, la misma pasión que le ponemos en el fútbol para ganar la copa y muchísimo esfuerzo. Ese esfuerzo, les aseguro, da recompensa”, agregó Wolf.

Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION le entregó el reconocimiento a Esteban Wolf, fundador de Chocorisimo y su equipo Fabián Malavolta

2) Pyme evolución

Pyme evolución reconoce a las empresas que sostienen un crecimiento constante a lo largo del tiempo. En este caso, la distinción fue para Pura Frutta, empresa que nació hace más de una década con el propósito de elaborar el mejor jugo natural y, en el camino, desafiar los hábitos de consumo, motivando cambios verdaderos en la calidad de vida de las personas.

Premio a las Pymes; categoría: Pyme Evolución

A través del uso único de frutas y verduras, sin ningún tipo de agregados adicionales, esta joven pyme vuelve a las raíces de la actividad fructífera con un producto de calidad, como dicen ellos, “sin mentiras ni chamuyos”. Eliana Corrandini, team leader de Galicia tuvo la tarea de entregar el galardón al CFO, Santiago Coscia González, CFO de la empresa ganadora quien agradeció: “Me gustó el nombre de la distinción. Pyme evolución creo que nos define muy bien. Me alegro que ustedes lo puedan ver, puedan reconocer el empuje y el crecimiento que tenemos a base de un esfuerzo en el día a día. Pura Frutta somos todos los colaboradores que todos los días remamos incansablemente, no solo para tener resiliencia ante los distintos contextos y cambios, sino también para poder adaptarse y mejorar día a día”.

Eliana Corrandini, team leader de Galicia y Santiago Coscia González, CFO de Pura Frutta Fabián Malavolta

3) Pyme de alto potencial

Por último, con la mención de Pyme de alto potencial se busca reconocer a aquellas empresas que muestran señales claras de un futuro prometedor. Sackmann Sala, de Galicia entregó el premio a Jessica Soledad Cáceres, CEO y fundadora de Meta-Sentinel Consulting, una consultora pionera en integrar el rigor científico del Análisis Económico del Derecho con la capacidad de prueba Forensic.

Premio a las Pymes; categoría: Pyme de alto potencial

Su misión es cuantificar y mitigar el riesgo de mercado y la ineficiencia económica, eliminamos todas aquellas vulnerabilidades contractuales que pueden exponer a una empresa a litigios internacionales. Desde 2025, diseñan la arquitectura legal que garantiza y protege la expansión de los contratos. “Ayudamos a que la tecnología de las empresas sea segura, transparente y que cumpla con las leyes del mundo. Este premio nos llega en un momento de gran expansión y nos motiva profundamente a seguir adelante, demostrando que nuestro talento, especialmente en la Argentina, puede competir y puede liderar en los mercado más exigentes. Quiero agradecer especialmente a todo nuestro equipo, que hace esto posible todos los días; a los clientes globales que confían en nosotros, y a nuestro país, que nos desafía a seguir transformando los riesgos complejos en activos de confianza institucional”, dijo Cáceres

Marcos Sackmann Sala, líder de estrategia de Galicia le entregó el reconocimiento a Jessica Soledad Cáceres, CEO y fundadora de Meta-Sentinel Consulting Fabián Malavolta

Quién se quedó con el oro

Sobre el final se conoció el ganador del gran premio, el oro. La distinción 2026 fue para Don Carmelo, la empresa familiar que en plena pandemia estuvo a punto de fundirse y aprovechó esa crisis para reformularse y lograr un posicionamiento impensado para sus fundadores.

Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION, Matías Pellegrini, CEO de Don Carmelo y Santiago Ruiz Guiñazu, gerente zonal de Galicia en la entrega del gran premio de ORO Fabián Malavolta

Premio a las Pymes; categoría: Premio Oro

Uno de los momentos más emocionantes del encuentro fue cuando emocionados subieron al escenario el padre y la madre de Matías Pellegrini, quien junto a su hermana y premio fundó Don Carmelo. “Tener este reconocimiento, ver todo lo que venimos logrando, todo el esfuerzo… Realmente salimos de un garaje, comenzamos en el año 2010 con Don Carmelo junto con mi hermana, le pusimos mucho esfuerzo, atravesamos momentos difíciles como la pandemia, pero a partir de ahí empezamos una transformación importante; profesionalizamos la empresa, apostamos fuerte a ese camino y trabajamos para eso. Dentro de la empresa decimos que hoy tenemos que estar un poquito mejor de lo que estuvimos ayer; ese proceso de mejora continua lo venimos aplicando desde hace mucho tiempo, vivimos capacitándonos, vivimos para la empresa”, finalizó Pellegrini.

Oriundos de San Antonio de Areco, los Pellegrini son emprendedores natos: además de Don Carmelo tienen una pizzería en esa localidad Fabián Malavolta

La madre de Matías Pellegrini también agradeció y compartió unas palabras inspiradoras Fabián Malavolta