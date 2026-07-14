Monotributo: cómo será la nueva tabla de categorías y cuánto se pagará a partir de agosto

El monto máximo de facturación anual para poder estar en el régimen del monotributo subirá este mes de los actuales $108.357.084,05 a aproximadamente $126.561.074. Además, se incrementarán los valores de los ingresos anuales mínimos y máximos que habilitan a estar en cada una de las categorías del esquema, y, a partir de agosto, los importes a pagar cada mes por los contribuyentes de este sistema, tanto por el impuesto como por los aportes destinados al sistema jubilatorio y a la obra social.

Concretamente y según lo establecido por ley, los importes de la tabla aumentarán un 16,8%, porque esa fue la variación que tuvo en el primer semestre del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según consignó el Indec en su reporte sobre la inflación de junio. De acuerdo con lo establecido por la ley de medidas fiscales aprobada en 2024, el esquema se actualiza dos veces cada año: en enero y en julio. En el caso de este mes, para el reajuste se toma como referencia la inflación acumulada de enero a junio últimos.

Los ingresos ya reajustados serán los que deberán observar los monotributistas para la segunda recategorización de 2026, un trámite que deberá realizarse en las próximas semanas, hasta el 5 de agosto. Los montos a pagar con la actualización del 16,8%, en tanto, regirán desde el mes que viene.

A partir de la modificación, que deberá oficializar ARCA con una publicación en su página web, el ingreso tope anual para estar en la categoría A, hasta ahora de $10.277.988,13, subirá a aproximadamente $12.004.690 (un promedio de $1.000.390 por mes). Y el importe a pagar desde agosto por el impuesto y los aportes a la seguridad social pasará de $42.386,74 a $49.508, según lo estimado por LA NACION.

Los monotributistas deberán evaluar su situación frente a la nueva tabla de facturaciones máximas, y recategorizarse si eso es necesario Shutterstock

Según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social, de los poco más de 4 millones de monotributistas que hay en el esquema general (sin contar modalidades especiales), el 53%, algo más de 2,15 millones, está en ese escalón más bajo de la tabla.

En la categoría B, los ingresos permitidos en doce meses se elevarán de $15.058.447,71 a alrededor de $17.588.267. Y desde agosto, la suma del impuesto y los aportes pasará de $48.250,78 a $56.357.

En todas las categorías, los montos de facturación máxima, impuesto y aportes se eleva un 16,8% respecto de los consignados en la tabla actual. En los casos dados como ejemplos, puede haber diferencias cuando se conozcan las cifras oficiales, a causa del redondeo del índice que utilice ARCA.

En el caso de la categoría más elevada, el valor tope de facturación rige tanto para comercio como para servicios. Durante años, los límites eran distintos según la actividad, pero eso cambió con la reforma de la ley que hubo en 2024. En cambio, sí se mantiene una diferenciación en los montos a pagar. En el escalón más alto del esquema, la categoría K, hasta este mes el pago es de $1.381.687,90 (impuesto más aportes) para los prestadores de servicios, en tanto que la cifra es de $600.879,51 para la actividad comercial. Esos importes mensuales serán desde agosto de $1.613.811 y $701.827, respectivamente.

¿Todos los monotributistas pagarán un 16,8% más a partir del mes próximo? No necesariamente. En rigor, el impacto de las subas semestrales de los importes a abonar depende de si el contribuyente se queda en la categoría en la que está o se traslada a una más baja o a una más alta.

Y eso se define con el trámite de recategorización.

Segunda recategorización de 2026

A partir del momento en que ARCA publique en su página la tabla con valores actualizados y hasta el 5 de agosto, los monotributistas deberán evaluar su situación y, en caso de ser necesario, recategorizarse. Para saber si corresponde o no un cambio de escalón deberán observar, por un lado, de cuánto fue la facturación entre julio de 2025 y junio de este año y, por el otro, el rango de los ingresos admitidos para estar en cada categoría de la tabla con nuevos montos (todavía no oficializada).

De acuerdo con lo establecido por ley, ARCA publicará la tabla del monotributo con valores reajustados según la inflación de enero a junio Prensa ARCA

Además, en algunos casos para la recategorización se deben mirar otras variables, entre ellas dos que están sujetas a las actualizaciones semestrales por inflación.

Una es el precio máximo que puede tener un producto vendido por un monotributista dedicado al comercio; ese valor rondará los $716.559 en la nueva tabla. La otra variable es el monto de los alquileres devengados en un año, correspondientes a locales o establecimientos afectados a la actividad económica desarrollada; el tope en este caso varía según la categoría y en la más alta no se podrá superar una cifra anual aproximada de $8.375.365.

Para la recategorización, tras ingresar con la clave fiscal a la página o a la app de ARCA, el monotributista encontrará un mensaje referido a esa obligación. Si hace clik allí, se lo derivará al trámite, que en los últimos períodos incorporó un mecanismo simplificado para quienes tienen al menos 12 meses de permanencia en el régimen. En este último caso, el monto facturado en el período de referencia ya estará cargado y, a la par, se consignará el nuevo límite de ingresos de la categoría en la cual se está. Existe la posibilidad de modificar la cifra de facturación que aparece en pantalla, si el contribuyente considera que debe ser corregida.

Una vez que se está en una nueva categoría, el importe a pagar que surja de esa posición deberá abonarse desde agosto. La obligación de este mes es igual a la que se abonó en junio.

No están obligados a hacer la recategorización quienes están en el régimen hace menos de seis meses ni quienes, dada su situación en cuanto a los ingresos y a las demás variables, no tienen que cambiar de categoría, ni hacia arriba ni hacia abajo.

Cuando finaliza el período de recategorización, la agencia ARCA hace un procedimiento de control y dispone en algunos casos reubicaciones de oficio. En febrero último, tras el primer trámite de este año, hubo 220.426 notificaciones del organismo avisando que se llevaría a esos contribuyentes a otra categoría. De esos monotributistas, 24.646 presentaron su disconformidad o un recurso de apelación, según datos obtenidos por LA NACION tras un pedido de acceso a la información pública. En las últimas semanas, ARCA notificó el resultado de las revisiones hechas a partir de las presentaciones.