Cuenta DNI en agosto 2026: cómo y cuándo son las promociones de carnicerías
El Banco Provincia informó los descuentos para el octavo mes del año; el importante beneficio en las carnicerías adheridas
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En agosto, los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, se preguntan cuándo son las promociones en las carnicerías.
Esto se debe a que antes de elaborar la lista de la compra semanal, la mayoría de las personas revisa qué tipo de descuento existe en las carnicerías para poder abastecerse.
La entidad bancaria, al inicio de cada mes, difunde las promociones para quienes utilicen Cuenta DNI en sus compras habituales y detalla los porcentajes de descuento en cada rubro.
Cuenta DNI en agosto 2026: cómo y cuándo son las promociones de carnicerías
Si bien antes los descuentos en carnicerías eran los sábados, ahora las carnicerías están incorporadas en el ítem comercio de cercanía, por lo que de lunes a viernes existe un 20% de descuento en las carnicerías adheridas que con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.150 en consumos.
Es importante señalar que la promo no es acumulable con las compras en comercios de cercanía que no sean carnicerías, por lo que existe un solo tope para ambos tipos de comercios.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en agosto 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
Ferias y mercados bonaerenses
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona
15%
Martes y miércoles
$6000 por semana y por persona
Supermercados Día
10%
Lunes
Sin tope de reintegro
Librerías
10%
Lunes a marte
Sin tope de reintegro
Comercios de cercanía
20%
Lunes a viernes
$6000 por semana y por persona
Mayorista Niní
15%
Martes
$20.000 por persona, por semana
Toledo
15%
Martes
Sin tope
Garrafas
40%
Todos los días
$18.000 por mes y persona
30%
Todos los días
$15.000 por comercio, por mes y por persona
40%
Todos los días
$6000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
YPF Full
25%
Sábados y domingos
$8000 por semana y por persona
Farmacias y perfumerías
10%
Miércoles y jueves
Sin tope
Sodimac
10%
Todo el mes
Sin tope de descuento y acumula con otras promos
Carrefour
10%
Miércoles
Mínimo de compra de $15.000
La Anónima
10%
Miércoles
$5000 por miércoles y por persona
Josimar
10%
Miércoles
$6000 por miércoles y por persona
Además, todos los días hay 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.
Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.