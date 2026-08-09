En agosto, los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, se preguntan cuándo son las promociones en las carnicerías.

Los precios de las carnicerías, con el descuento de cuenta DNI Facebook (Los Amigos Meat Market INC.)

Esto se debe a que antes de elaborar la lista de la compra semanal, la mayoría de las personas revisa qué tipo de descuento existe en las carnicerías para poder abastecerse.

La entidad bancaria, al inicio de cada mes, difunde las promociones para quienes utilicen Cuenta DNI en sus compras habituales y detalla los porcentajes de descuento en cada rubro.

Cuenta DNI en agosto 2026: cómo y cuándo son las promociones de carnicerías

Si bien antes los descuentos en carnicerías eran los sábados, ahora las carnicerías están incorporadas en el ítem comercio de cercanía, por lo que de lunes a viernes existe un 20% de descuento en las carnicerías adheridas que con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.150 en consumos.

Es importante señalar que la promo no es acumulable con las compras en comercios de cercanía que no sean carnicerías, por lo que existe un solo tope para ambos tipos de comercios.

Los descuentos con cuenta DNI Shutterstock

Todos los beneficios de Cuenta DNI en agosto 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Cuenta DNI tiene varios descuentos para aprovechar en agosto Banco Provincia

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Ferias y mercados bonaerenses 40% Todos los días $6000 por semana y por persona Distintos supermercados 15% Martes y miércoles $6000 por semana y por persona Supermercados Día 10% Lunes Sin tope de reintegro Librerías 10% Lunes a marte Sin tope de reintegro Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $6000 por semana y por persona Mayorista Niní 15% Martes $20.000 por persona, por semana Toledo 15% Martes Sin tope Garrafas 40% Todos los días $18.000 por mes y persona En marcas destacadas 30% Todos los días $15.000 por comercio, por mes y por persona Café en el buffet en comercios adheridos 40% Todos los días $6000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día Gustito en una salida 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona YPF Full 25% Sábados y domingos $8000 por semana y por persona Farmacias y perfumerías 10% Miércoles y jueves Sin tope Sodimac 10% Todo el mes Sin tope de descuento y acumula con otras promos Carrefour 10% Miércoles Mínimo de compra de $15.000 La Anónima 10% Miércoles $5000 por miércoles y por persona Josimar 10% Miércoles $6000 por miércoles y por persona

Además, todos los días hay 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.