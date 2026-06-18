Cuenta regresiva para saber si la Argentina vuelve al radar de los fondos internacionales

El martes próximo, en pleno mundial de fútbol, MSCI, la empresa que construye los principales índices bursátiles del mundo, publicará su Annual Market Classification Review 2026 y, como cada año, el mercado financiero local tiene la vista puesta en qué puede ocurrir con la Argentina. La expectativa es que el país deje atrás la categoría standalone (estado único) y recupere un lugar más favorable, lo que habilitaría el ingreso de entre US$2300 millones y US$4500 millones al mercado de capitales local, según informes de bancos de inversiones. Sin embargo, los economistas marcan que hay obstáculos que aún permanecen, como el cepo cambiario, y que la recalificación se daría a partir de 2028.

El índice MSCI —sigla de Morgan Stanley Capital International— es una referencia clave para millones de inversores al momento de armar sus carteras de acciones. Clasifica a los países en cuatro categorías según su nivel de desarrollo y riesgo: desarrollados, emergentes, de frontera y standalone. Cuanto mayor es el riesgo asignado a una economía, menor es el volumen de fondos globales habilitados para invertir en ese mercado. La Argentina fue degradada a la categoría standalone en 2021, en un contexto de fuertes controles cambiarios y deterioro en la relación con los grandes fondos de inversión.

A diferencia de las calificadoras de riesgo como Moody’s o Standard & Poor’s, que determinan sus notas en base a análisis técnicos propios, en el caso de MSCI la decisión final surge del voto de grandes fondos de inversión, que se apoyan en informes técnicos elaborados por la firma, pero también ponderan su experiencia operativa y el trato que reciben en cada país. En su mayoría, no se trata de fondos especulativos, sino de fondos de pensión.

Hay dos fechas clave: hoy se publica el Market Accessibility Review y el 23 de junio el Market Classification Review, donde esperan que se lance formalmente la consulta para la reclasificación. El proceso estándar toma entre 12 y 18 meses, por lo que la inclusión efectiva sería a principios de 2028. Un escenario de riesgo sería que MSCI la reclasifique como frontera en lugar de emergente, lo que el mercado recibiría mal.

“La expectativa recae en que la Argentina sea incluida en la watchlist (observación) del organismo para una eventual reclasificación a mercados emergentes o, al menos, ser promovida de standalone a economía de frontera. No obstante, es apropiado ajustar expectativas en torno a este tema, dado que MSCI suele ser meticuloso en evaluar no solo los cambios normativos —especialmente en materia de movilidad de capitales—, sino también su irreversibilidad, donde la experiencia de 2018 y 2019 aún pesa en la memoria de la institución", advirtió Parakeet Capital, la empresa de asesoramiento financiero.

La Argentina comparte la categoría standalone con países como Trinidad y Tobago, Nigeria y Zimbabwe, mientras sus vecinos Brasil, Chile y Colombia integran la categoría de emergentes Compumar

El recuerdo de aquel episodio sigue presente. En 2018, la Argentina ascendió de mercado de frontera a emergente —en un proceso impulsado por el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo y el hoy canciller Pablo Quirno—, pero al año siguiente la crisis cambiaria y la reimplantación de controles llevaron a una nueva degradación que terminó en la categoría standalone en 2021. Esa historia pesa en la evaluación de MSCI, que no solo mide los cambios normativos del momento, sino también la consistencia de esas reformas a lo largo del tiempo.

Hoy la Argentina integra una categoría en la que figuran muy pocos países, entre ellos Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botswana y Zimbabwe. Dos escalones más arriba, en la categoría de emergentes, se ubican en cambio sus vecinos: Brasil, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

Con la gestión de Javier Milei, se levantaron parte de los controles cambiarios y se permitió a las compañías internacionales distribuir dividendos a partir de 2025. Sin embargo, todavía persisten restricciones para el giro de utilidades por ganancias de años anteriores y sigue vigente la llamada “restricción cruzada”, que impide operar simultáneamente en el mercado oficial y en el financiero durante un período determinado. Para que MSCI avance con una mejora de categoría, estos obstáculos deberían despejarse.

Ingreso de dólares

Una reclasificación exitosa habilitaría el ingreso de al menos US$2300 millones al mercado de capitales local , según estimó el banco de inversión JP Morgan. Ese flujo no provendría solo de fondos pasivos que replican el índice, sino que también atraería fondos activos que buscarían alinearse con la nueva categoría. Entre las firmas argentinas que suelen aparecer como candidatas para integrar el índice figuran YPF, Vista, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Pampa Energía, TGS, Central Puerto y BBVA Argentina.

Luis Caputo y Pablo Quirno lideraron en 2018 el proceso que llevó a la Argentina a la categoría de emergentes; hoy conducen Economía y Cancillería, respectivamente, en un nuevo intento de mejorar la clasificación del país Shutterstock - Shutterstock

Morgan Stanley, en tanto, mantiene 2028 como el escenario base para un mejora de la calificación argentina a mercados emergentes. En su último informe a clientes de esta semana, dijo que si la reclasificación se concreta, podrína haber ingresos de fondos por US$4500 millones. Los papeles con mayor peso serían YPF (32,7%), Galicia (19,5%), Vista Energy (19,1%), Banco Macro (11,8%), Pampa (10,1%) y TGS (6,8%).

“Las barreras que persisten son restricciones a inversores institucionales extranjeros, ausencia de un mercado offshore eficiente de divisas, limitaciones en datos de mercado en inglés e intervenciones gubernamentales que afectan la estabilidad institucional percibida”, señaló.

Si MSCI incluyera a la Argentina en su lista de observación, la reclasificación efectiva podría materializarse entre 2027 y 2028. El cronograma dependerá, en parte, de que las reformas económicas se sostengan y de cómo evolucione el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de ese año.

“A nivel general, siempre se consideran criterios vinculados al país y luego aspectos cualitativos y cuantitativos de las empresas. La realidad es que la Argentina no liberó completamente el cepo. Si bien a partir del ejercicio 2025 las compañías internacionales podrán distribuir dividendos, todavía hay restricciones para las locales y sigue vigente la restricción cruzada”, explicó Norberto Sosa, economista y director de Invertir en Bolsa (IEB), conocedor del funcionamiento del índice.