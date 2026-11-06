CyberMonday: crecieron 21% las unidades vendidas, pero la facturación cayó 20% en términos reales

El CyberMonday 2026 cerró con un resultado que refleja los cambios en los hábitos de consumo de los argentinos: se vendieron 20,7% más de productos que el año pasado, pero se realizaron 5,8% menos de órdenes de compra y la facturación cayó cerca de 20% en términos reales. Los consumidores aprovecharon las promociones para adquirir más unidades en cada operación, aunque el gasto total no logró acompañar la inflación.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento que se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre, la facturación alcanzó los $682.185 millones, apenas 6,8% más en términos nominales que los $639.000 millones registrados en 2025. Al descontar la inflación interanual de septiembre, del 33,4%, último dato disponible del Indec, la caída real estimada ronda el 20%. El resultado definitivo de la comparación dependerá del índice de octubre, que todavía no fue publicado.

Durante las tres jornadas se vendieron más de 14,6 millones de productos, frente a los 12,1 millones de la edición anterior. Sin embargo, las órdenes de compra disminuyeron de 6,9 millones a casi 6,5 millones. Esto significa que la cantidad promedio de productos por operación pasó de 1,75 a 2,25, un incremento del 28%.

Otro indicador del cambio en los hábitos de consumo fue la evolución del ticket promedio. Según los datos de la CACE, pasó de $92.000 en el CyberMonday 2025 a $105.039 en la última edición, lo que representa un incremento nominal del 14,2%. Sin embargo, al descontar la inflación, el gasto promedio por operación habría caído 14,3% en términos reales.

Pese a la caída de la facturación real, el evento mantuvo su importancia comercial para las empresas participantes. Según declararon las marcas, durante los tres días de descuentos vendieron, en promedio, el equivalente a 15 días de un mes habitual. “Estos resultados nos muestran un consumidor que sigue apostando por el canal digital, pero de una manera mucho más estratégica. Los datos evidencian un incremento en la cantidad de unidades vendidas, pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca, pero no por encima de la inflación promedio”, explicó Andrés Zaied, presidente de la CACE.

Los resultados están en línea con lo que venían anticipando las empresas del sector. Según un relevamiento de Tiendanube difundido en la previa del evento, entre enero y septiembre de este año las órdenes de compra crecieron 13,5% entre las tiendas que también estaban activas en igual período de 2025, mientras que la facturación se mantuvo estable en términos reales.

La tendencia se profundizó durante el tercer trimestre, cuando las órdenes aumentaron 22,7% interanual, pero el ticket promedio cayó 11,9% en términos reales. Es decir, los consumidores compran con mayor frecuencia en ese universo de tiendas, aunque destinan menos dinero a cada operación.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube, había explicado que la baja de los precios era especialmente marcada en los productos con componentes importados, debido a las mejores condiciones de abastecimiento y a la necesidad de las marcas de ofrecer precios más competitivos para sostener las ventas.

El comportamiento también se había reflejado en el informe del primer semestre de la propia CACE. Entre enero y junio, el comercio electrónico facturó $19,53 billones, con un crecimiento nominal del 28% interanual, por debajo de la inflación del período. En paralelo, las órdenes de compra aumentaron 21% y las unidades vendidas, 22%.

Qué compraron los argentinos

La edición 2026 del CyberMonday contó con la participación de casi 800 empresas, entre grandes marcas, pymes y emprendedores, y ofreció un descuento promedio del 32%.

De acuerdo con la CACE, el comportamiento de los consumidores estuvo marcado por dos tendencias: la búsqueda de promociones para compras de uso cotidiano y el aprovechamiento de descuentos para planificar viajes . En ese contexto, las categorías más destacadas fueron las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo.

En cambio, los rubros de aire acondicionado y televisores estuvieron entre los grandes ausentes de esta edición. Desde la entidad atribuyeron la menor demanda de equipos de refrigeración a las temperaturas moderadas de las semanas previas, que habrían postergado las decisiones de compra. En el caso de los televisores, la explicación fue que una parte importante de los consumidores ya había renovado sus equipos durante las promociones vinculadas con el último Mundial de Fútbol.