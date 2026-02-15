Daniel Artana: “La reforma laboral es una condición necesaria, pero se necesita que la economía crezca”

“La reforma laboral es esa condición necesaria, pero se necesita que la economía crezca”, afirma Daniel Artana, economista jefe de FIEL, sobre el efecto de los cambios en la legislación laboral sobre el empleo en el corto y mediano plazo. En diálogo con LA NACION, el especialista también analiza las perspectivas sobre el nivel de actividad y advierte por los “costos” por haber suspendido la actualización metodológica del Indec.

-¿Qué impacto puede tener la reforma laboral?

-Tiene algunas reformas importantes. Se cae la ultra-actividad, se va a un régimen de indemnizaciones que es menos volátil, porque se ponen pautas más claras de cómo actualizar en el tiempo el valor de la indemnización, y creo que hay otras cosas que esperemos que ayuden a reducir la litigiosidad laboral, como modificar la fórmula que se calcula en los honorarios de los peritos, que hoy están atados al valor del juicio, por lo cual hay unos problemas de incentivos fenomenales. Ahora, lo que hace una buena regulación laboral, y si además se pudieran bajar impuestos al trabajo, cosa que ha quedado limitada a este fondo para indemnizaciones, y es una baja bastante modesta, es que dado un crecimiento económico, te hace que tengas una mayor demanda de empleo. Pero además importa el punto de partida.

-¿Por qué?

-Porque se va a aplicar esta reforma laboral en un contexto donde el país viene de muchas décadas de productividad laboral estancada . Y eso sugiere que, como ahora las señales de cambio de régimen son más claras para los empresarios, que estos van a hacer los deberes, y la productividad laboral va a subir. Y normalmente cuando sube la productividad laboral, por cada punto de crecimiento del PBI, el crecimiento de empleo va a ser menor. Entonces, dentro de unos años vamos a juzgar esta reforma laboral, pero si no lo corregimos por estos otros factores, por ahí vamos a concluir que el empleo no creció mucho, y eso tenía que ver con otras cuestiones. Nunca una variable económica se explica por una sola cuestión. Creo que el país necesitaba una reforma laboral, como necesita una reforma tributaria o una reforma previsional, pero no es que esto es mágico y ahora va a llover el empleo formal. Era esa condición necesaria, pero se necesita que la economía crezca y tener en cuenta el punto de partida . No hay soluciones mágicas. Si la economía crece, es posible que el empleo formal evolucione un poco mejor de lo que hubiera evolucionado si no hubiera hecho esta reforma laboral. Pero ojo, porque el tema del catch up de la productividad va a generar un condicionamiento para el crecimiento del empleo formal.

-¿En qué sentido?

- Lo normal en el mundo es que la productividad laboral crece . En la región crece menos que en los países desarrollados, en la Argentina hace 30 o 40 años que está igual. Vos no tenías como empresa incentivos a mejorar la productividad porque vivías en un escenario protegido de baja competencia. Bueno, eso cambió. Argentina tiene empresas de primera línea que están en la frontera, pero cuando vos lo mirás en conjunto, esa productividad laboral está estancada en los mismos niveles de hace tres o cuatro décadas en los sectores, con muy pocas excepciones, también en la industria, por ejemplo. Y mejorar la productividad laboral significa que por cada unidad de producto vas a usar menos empleo, con el mismo empleo vas a hacer mucho más producto. Lo ideal sería eso. Pero la economía tampoco va a crecer 10%.

-¿Qué escenario de crecimiento ve?

-A mí el nivel de actividad este año no me preocupa. ¿Por qué? Porque los últimos datos son malos, muestran una economía estancada en los niveles del primer trimestre del año pasado. Pero no me preocupa porque esa es la consecuencia de un enorme apretón financiero que ocurre desde julio hasta noviembre, que lleva las tasas de interés a niveles extravagantes. Tuvimos meses de tasas de adelantos en cuenta corriente para empresas de 4% real por mes. Son números extravagantes. Eso tiene un efecto retardado sobre la actividad económica. Los datos de noviembre y diciembre son malos, pero ahora eso se normalizó. Ya tenemos tasas de interés que son iguales las que había previo al fuerte apretón monetario corregidas por inflación. Con lo cual, la economía va a empezar a levantar. Súmale a eso que tenés algunas cuestiones que te pueden ayudar, como el aporte de lo de la inocencia fiscal, la perspectiva de una muy buena cosecha y sectores que están andando naturalmente bien, como la explotación de recursos naturales. Ya empezaste a ver ya una recuperación del crédito en términos reales. Quiere decir que la economía va a crecer, nosotros calculamos alrededor del 3,6% o 3,7%, y también punta a punta a lo largo del año.

-¿Cuál es el impacto de este crecimiento en el mercado de trabajo? Muchos sectores que crecen hoy no están demandando empleo.

-La industria tampoco es intensiva en mano de obra. Hay sectores capital intensivos que les va bien, y un sector capital intensivo como es la industria, que no le va tan bien. Y dentro de la industria hay una gran heterogeneidad. Los sectores realmente donde está el grueso del empleo, en todas las economías modernas, son los sectores de servicios. Y ahí también tenés también una gran heterogeneidad. Donde vos tenés servicios de exportación, que todos los meses vienen creciendo, desde servicios de auditoría hasta programadores, estamos vendiendo US$1000 millones por mes, hasta el sector de comercio, la hotelería, la enseñanza o la salud. Todos son muy trabajos intensivos. Y ahí también tenés temas de productividad, donde vos tenés una mano de obra que medida en dólares no es cara, pero por ahí para la realidad del sector termina siendo cara, y hoy tenés alguna dificultad. Ahí es donde se juega el partido del empleo. Obviamente sería bueno que crezca el empleo en todas partes de la economía, pero si vos mirás la tendencia del empleo en la industria, en el mundo viene cayendo. Porque es natural, son sectores donde las tecnologías se aplican, y ahí se da esa mejora de productividad, porque si no, no les puede seguir el tren a las empresas que compiten con vos.

-En el último tiempo se perdieron puestos formales y crece el trabajo autónomo o informal. ¿Qué análisis hace de esa dinámica?

-Creo que en el empleo informal, que es como 40% del empleo total del país, contando asalariados y no asalariados informales, hay una gran heterogeneidad. Como tenés problemas de subregistro del ingreso, para las encuestas no es tan fácil de ver, pero imagino que tenés gente de muy bajos ingresos, de muy baja calificación, y que tendría dificultades para insertarse en un empleo formal, y del otro lado tenés gente que tiene una gran habilidad o calificación. Si en tu casa se te rompe la canilla, llamás al plomero, primero no es tan fácil conseguir y segundo tampoco es barato. Del otro lado tenés gente que puede trabajar por ahí en actividades básicas de la construcción en términos informales, pero no podría trabajar en una construcción en el sector formal. Eso muestra una realidad que hay que tener en cuenta, pero eso no quiere decir que el empleo informal no sea un problema. Lo es, y en general tiene mucha menos productividad que el empleo formal.

-Mencionó el crecimiento este año. ¿Y de mediano plazo?

-Se están haciendo reformas, y ahí vas a tener cierta vuelta hacia una normalidad de crecimiento. Esta economía puede crecer 3% por año, que no lo hace en los últimos 15 años. Eso debería ser relativamente fácil de lograr. Es el beneficio de una mejor macroeconomía, que ha bajado la inflación, ha bajado el riesgo. Le sacaste riesgo macroeconómico a la toma de decisiones, y si uno viera que ciertas normas de funcionamiento básico de cualquier economía no dependen de la buena voluntad de una persona, sino que dependen más de instituciones... Ese es el test que le falta pasar a la economía argentina. Primero que entendamos que una que es una economía que se la pasó haciendo defaults, y donde hubo dominancia fiscal y el déficit explicaba buena parte de la inflación, algo que el kirchnerismo todavía no lo entiende, y segundo, que tengamos un cierto consenso de que no podés tener déficit como tienen otros países, porque no tenés donde financiarlo. En la medida que uno vaya extendiendo esos consensos, el riesgo de volver a las andadas, de hacer populismo berreta, baja. Ahora se ha hecho una parte de ese retorno a la normalidad.

-¿Qué falta en ese proceso?

-Que vos tengas alternancia, como pasó en Chile, que van cambiando los gobiernos y el core de la macroeconomía no cambia. Para eso faltan años. Argentina tiene una historia que la condena . Si miro los indicadores de Argentina y pongo en una reunión cien tipos de los principales fondos del mundo y no les digo que son de Argentina, me dicen ‘Investment grade’ pero les digo que es Argentina y me dicen ‘Riesgo default el trimestre que viene’. Eso es producto de la historia de un país que está acostumbrado a que cuando tiene un problema, manotea. Esa es la dirigencia política argentina. Manotea stocks, defaultea la deuda, inventa impuestos a las altas fortunas, manotea depósitos. Rompe el derecho de propiedad, y cuando eso pasa, pagás costos. Hoy en Argentina eso lo tenés, con un presidente y un gobierno que está muy comprometido en defender el derecho a propiedad, pero la gente tiene el derecho a pensar y si después del 27 seguirá esto. Son cosas que se van armando con el tiempo.

-Mencionó la cuestión de las instituciones. ¿Qué lectura hace del avance del Ejecutivo sobre el Indec?

- Es un enigma entender lo que quiso hacer el Gobierno , porque una vez que anunciás un cronograma, no podés darte vuelta, porque pagás todos los costos. Como dijo el propio Gobierno e hicieron la cuenta un montón de colegas, con el indicador nuevo te da más bajo enero, y quizás los meses que viene te daba más alto. Pero no podés cambiar una actualización de un indicador cuando ya lo tenés anunciado. A lo sumo, explicá. Sí, la pobreza te va a dar más alta con la medición nueva, pero toda la serie te da más alta. No es que te cambia el relato de que bajó fuertemente la pobreza, solo tiene niveles distintos. Eso se puede explicar. Ahora, si uno va a gobernar pensando en la crítica que te van a hacer los kirchneristas, se equivoca el Gobierno, sobre todo porque el kirchnerismo te va a criticar sobre todo lo que hagas bien. Pagaron un costo, a mi juicio fue un error, pero hay que ponerlo en perspectiva: esto no es mentir el índice. Fue no aplicar una actualización, no cumplir con cronograma programa que había establecido el Indec, que es una agencia que debe ser independiente. Después, siguen midiendo bien, con una metodología que por ahí quedó un poco anticuada, no es que pisan el índice. No es lo mismo que hizo Moreno.

-¿Cuál es su mirada sobre la evolución de la inflación?