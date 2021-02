Según la tendecia del Foro Económico Mundial de Davos, los próximos líderes tendrán un perfil más social que político Crédito: Nico Fridman

El foro de Davos, que terminó su edición virtual en enero y retomará en mayo de forma presencial en Suiza, está en proceso de elegir a los próximos líderes jóvenes globales. Todos los años elige entre 100 y 150 candidatos menores de 40 años y de distintas profesiones que van desde jefes de Estado hasta estrellas de Hollywood.

Desde que se creó, el podio de los Young Global Leaders (YGL) fue siempre dominado por personajes ligados a la política, incluidos los famosos que por lo general destacan por su activismo. Pero a partir de 2018, las ternas empezaron a completarse con emprendedores sociales, gente de los negocios con una nueva mirada sobre el capitalismo.

Entre ellos fueron seleccionados, como referentes mundiales, argentinos del campo de la inclusión social, el reciclaje y la gestión gubernamental. Ellos coinciden en que la tendencia se consolidó con la aparición del coronavirus y que se espera que en su edición N°51 el foro se incline por perfiles más sociales que lideren el mundo de la postpandemia.

Alejandro Marcolongo fue Young Global Leader en 2018, reconocido por su trabajo reciclando neumáticos para fabricar zapatillas Crédito: Nico Fridman

"Estamos en un proceso de cambio del mundo que necesita otro tipo de liderazgo, uno con más empatía, no solo basado en lo económico, sino también en lo social", dice Alejandro Malgor co-creador de Xinca, una empresa que reutiliza la basura para fabricar zapatillas. El joven emprendedor mendocino fue elegido YGT en 2018 y fue el único representante del país en aquella edición.

"Nunca quise ser líder o es una palabra que un poco me pesa, pero con esto recaí que por algo estoy ahí y me lo tomo como una responsabilidad. Hubo una organización internacional que vio un potencial en mí y me reconoció como alguien que puede marcar un camino", dice Malgor.

El Foro de Davos hace un escaneo de 10.000 candidatos de todo el mundo propuestos por YGL de ediciones pasadas o por miembros permanentes y de mayor jerarquía de la organización. El proceso de selección dura un año en el que los candidatos son evaluados y entrevistados para determinar la viabilidad de sus proyectos y el impacto que pueden generar en la sociedad.

Conecta perfiles tan disímiles como los de la primera ministra de Finlandia, Bill Gates o las máximas autoridades de las Naciones Unidas. El objetivo es identificar líderes de proyectos que puedan escalar y potenciarse con una red global de contactos. Gente que se encuentre abocada a la resolución de un único conflicto y que pueda conectarse con otros que trabajen la misma problemática.

Desde su organización, Delfina Irazusta conectó a más de 1500 funcionarios públicos de más de 250 ciudades del país para que aprendan juntos más allá del color político Crédito: Delfina Irazusta

"Si no se perfila por los emprendedores sociales seguro va a elegir alguien de gobierno que tenga la posibilidad de escalar proyectos de impacto social", dice Delfina Irazusta. La directora de Red de Innovación Local fue seleccionada YGL en 2019 por su trabajo en la ONG donde interactúa con equipos de intendentes y gobiernos municipales para mejorar su gestión más allá del partido político al que pertenezcan.

"Muchas veces los emprendedores sociales hacemos todas las cosas con mucho esfuerzo y llegamos a una escala o un estadío en nuestras organizaciones en el que necesitamos y estamos listos para escalar", agrega Irazusta. Su rol como líder reconocida por el foro le permitió en los últimos días reunirse con Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, un organismo que depende de la ONU y con el que pudo conectar para potenciar su emprendimiento.

"Para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida, el foro están buscando gente que viva para tratar de resolver una única problemática. Tenés referentes que trabajan en desigualdad de género, en inclusión de minorías, en nuevos modelos de ingresos para poblaciones vulnerables e inclusión financiera", dice Gabriel Marcolongo. Para el fundador de Inclúyeme, una organización que trabaja por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, en Davos se está re imaginando un nuevo capitalismo.

Para el creador de Inclúyeme, una red de inclusión laboral de personas con discapacidad, en Davos se están re imaginando el nuevo capitalismo Crédito: Gabriel Marcolongo

"A lo que apuestan es poner en agenda el bienestar social y juntar a las personas que ya están trabajando en esos problemas para que lleguen a los tomadores de decisiones tradicionales", dice Marcolongo que fue seleccionado YGT en 2019. Después agrega: "Lo social siempre está por encima de todo. Primero ponés a las personas y después entendés cómo el resto del mundo va trabajando en post del bien de ellas".

Los próximos líderes globales elegidos por el foro se conocerán en marzo y aunque todavía no trascendieron sus nombres, hay emprendedores sociales argentinos entre los candidatos.

