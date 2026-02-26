Otro caído por el caso Epstein: renunció el jefe del Foro de Davos por sus vínculos con el financista

ZÚRICH.– El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Borge Brende, anunció su renuncia este jueves, pocas semanas después de que la organización pusiera en marcha una investigación independiente sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende, que en 2017 asumió la presidencia del WEF –organismo que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza–, anunció su decisión en un comunicado tras las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que evidenciaron que el noruego había mantenido tres cenas de negocios con Epstein y que también se habían comunicado por correo electrónico y mensajes de texto.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.

El presidente Donald Trump es recibido por el presidente del Foro, Borge Brende, y el copresidente del Foro, Larry Fink, en el podio antes de su discurso durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 Markus Schreiber - AP

“Estoy agradecido por la extraordinaria colaboración con mis colegas, socios y partes interesadas, y considero que este es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, añadió. No hizo mención alguna a Epstein.

De todas formas, antes de su dimisión, Brende explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del ex vice primer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a Epstein.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él”, explicó.

El directivo sostuvo que “desconocía por completo el pasado y las actividades criminales” de Epstein antes de reunirse a cenar con él por primera vez en 2018, a pesar de que en 2008 el fallecido depredador sexual ya había sido condenado por solicitar prostitución a una menor. Brende admitió que lamentaba no haber investigado con mayor profundidad sus antecedentes.

Documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el caso Epstein incluyen mails entre el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende, y el delincuente sexual Jeffrey Epstein

La organización expresó su “sincero agradecimiento” y dijo que “respeta” su decisión de dimitir.

Investigación independiente

En otro comunicado, Andre Hoffmann y Larry Fink, copresidentes del foro con sede en Ginebra, afirmaron que había concluido la investigación independiente llevada a cabo por un abogado externo sobre los vínculos de Brende con Epstein.

Las conclusiones indicaban que no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente, añadieron.

Los copresidentes dijeron que Alois Zwinggi, miembro del organismo, ejercerá como presidente y director ejecutivo interino, y que la junta directiva del foro supervisará la transición del liderazgo, incluido un plan para impulsar un proceso de selección de un sucesor permanente.

Documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el caso Epstein incluyen mails entre el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende, y el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

El caso Epstein en Noruega

Brende se encuentra entre varios noruegos mencionados en los documentos publicados por el Departamento de Justicia en las últimas semanas.

El escándalo internacional llegó al exprimer ministro Thorbjorn Jagland, a quien se le retiró la inmunidad diplomática para permitir una investigación que permita determinar si existieron beneficios económicos derivados de su cercanía con el financista, en medio de una creciente presión política interna. Jagland fue hospitalizado hace dos días como consecuencia de un cuadro de estrés.

Su abogado defensor, Anders Brosveet, quién confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa, vinculó de manera directa el deterioro en la salud del exmandatario con la “tensión” a la que ha estado expuesto desde que se hicieron públicos sus contactos con el financista estadounidense.

El escándalo internacional por el caso Epstein también llegó al exprimer ministro Thorbjorn Jagland

La monarquía noruega también se vio afectada luego de que el nombre de la princesa heredera Mette-Marit apareciera en múltiples intercambios de correos electrónicos mantenidos con el financista entre 2011 y 2014. Los mensajes evidenciaron un contacto sostenido e indican que en enero de 2013 permaneció durante cuatro noches en su residencia en Palm Beach —aunque él no estaba presente—, lo que incrementó el cuestionamiento público sobre la naturaleza del vínculo.

Tras la difusión de los archivos, la princesa emitió un comunicado en el que calificó su relación con Epstein como “vergonzosa” y reconoció haber demostrado una “falta de criterio” al mantener contacto con él.

En el ámbito diplomático, las revelaciones también provocaron consecuencias directas para figuras de alto nivel como la embajadora Mona Juul, quien presentó su renuncia en febrero de 2026 a sus cargos en Jordania e Irak tras perder su habilitación de seguridad y quedar imputada por corrupción agravada. La dimisión se produjo luego de que informes de prensa indicaran que Epstein habría dejado millones de dólares a Juul y a su esposo, el exdiplomático Terje Rød-Larsen, en su testamento, lo que derivó en una investigación policial en Noruega por presuntos delitos de corrupción.

Agencias AFP y Reuters