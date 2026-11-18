En la Argentina, una elección puede convertirse en un factor de inestabilidad financiera mucho antes de que se conozca quién será el próximo presidente. Las expectativas sobre el resultado electoral inciden en las decisiones de los inversores, presionan sobre el dólar y pueden acelerar movimientos bruscos en los precios de los bonos y las acciones. Este es también uno de los riesgos que el Gobierno busca evitar con la eliminación de las PASO: que una votación condicione la economía y debilite la capacidad de gestión antes de las elecciones generales.

La experiencia reciente ofrece varios ejemplos. Uno de los más llamativos se dio durante las primarias de 2019, cuando Alberto Fernández se impuso en las urnas frente a Mauricio Macri. El resultado no estaba previsto por el mercado, y al día siguiente la Bolsa porteña sufrió una caída del 48% medida en dólares, el segundo peor desplome de la historia, solo después del registrado durante la guerra civil de Sri Lanka en 1989 (-61,7%). También el tipo de cambio subió 20% en un solo día, se desplomaron los bonos y empezó la salida de depósitos en dólares.

“A partir de ese día, el gobierno de Mauricio Macri perdió buena parte de su capacidad para conducir la economía. Llegaron el reperfilamiento de la deuda, las restricciones cambiarias y una transición de casi cuatro meses con un presidente formalmente en funciones, pero con el poder político y financiero seriamente deteriorado”, recordó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Cuatro años después, las PASO volvieron a modificar abruptamente las expectativas de los inversores, esta vez con el triunfo de Javier Milei. Nuevamente, fue un “cisne negro” que el mercado no vio venir. Al lunes siguiente, el Gobierno tuvo que devaluar el tipo de cambio oficial un 22%, llevar la tasa de política monetaria al 118% y enfrentar una nueva caída de bonos y acciones. “Sergio Massa tuvo que administrar ese deterioro como ministro de Economía y, simultáneamente, intentar revertirlo como candidato presidencial”, sumó Camusso.

Un resultado inesperado para el mercado suele sacudir a las variables financieras Getty Images

El año pasado no hubo primarias nacionales, pero el peronismo de Axel Kicillof decidió desdoblar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y funcionó como una instancia anticipada de la evaluación del Gobierno. La derrota de La Libertad Avanza en el suelo bonaerense provocó una caída de las acciones del 24%, los bonos retrocedieron hasta 12%, el riesgo país superó los 1000 puntos básicos y el dólar se vio presionado al alza. Incluso, se testeó el techo de la banda cambiaria por primera vez, el Banco Central tuvo que vender reservas y el Gobierno salió con una medida excepcional de retenciones cero al campo para intentar llevar calma al mercado cambiario.

“Los procesos electorales, y en particular las elecciones presidenciales, generan incertidumbre, sobre todo en la Argentina. Esto se traduce en presión cambiaria, porque los agentes compran dólares por las dudas, y muchas veces los empresarios postergan decisiones de inversión a la espera de que se cumpla el famoso lema de ‘desensillar hasta que aclare’. Una elección primaria también puede generar ese efecto, al igual que una elección provincial. En septiembre de 2025, por ejemplo, no hubo PASO para las elecciones legislativas nacionales, pero sí se celebraron elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires. El resultado fue contundente a favor de la oposición y eso generó más tensión cambiaria, una suba del riesgo país y una caída de los activos de la bolsa argentina”, sumó Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra.

Pero para el economista, lo que más influye en los períodos electorales es la sorpresa. Si las PASO del año que viene muestran un resultado adverso para el oficialismo y para los candidatos “pro-mercado”, podría volver a desencadenarse una toma de ganancias y un castigo adicional para los activos argentinos. En cambio, si el Gobierno parece estar cerca de obtener un 40% de los votos, con una probable reelección, la noticia ayudaría a descomprimir la tensión cambiaria y financiera. Sin las PASO, se pierde la referencia y la incertidumbre se prolonga hasta octubre, cuando las elecciones generales se convierten en el primer dato cierto (y definitivo).

“Lo cierto es que las PASO tienen un impacto, y es cierto que ese impacto es más fuerte cuando el resultado es contrario a las expectativas previas. Pero también veo que, para los oficialismos, han sido una forma de poder revertir la situación de cara a la elección general. Por ejemplo, Macri recortó muchísimo la diferencia entre las PASO y las generales. De hecho, si se hubiera repetido el resultado de las primarias, se iba directamente, sin siquiera tener la posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Lo mismo pasó el año pasado, el desdoblamiento de las elecciones le permitió al Gobierno trabajar para mejorar su resultado en la siguiente elección. Por eso, eliminarlas es un arma de doble filo”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

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Sin embargo, Buteler advirtió que no todos los procesos electorales tienen el mismo impacto y que eliminar las primarias no necesariamente evitaría la volatilidad: las encuestas, las declaraciones políticas y las señales electorales también pueden modificar las cotizaciones antes de los comicios. Según recordó, el viernes previo a las PASO de 2019 la Bolsa subió 10% porque una de las consultoras económicas que era referente del mercado en aquel entonces había previsto que ganaba Macri. “La expectativa tenía un evento binario: o blanco o negro. No se dio y se produjo un ajuste muy brusco”, completó.

“Por eso el Gobierno quiere eliminar las PASO. Son un factor de riesgo que dura tres meses, que puede extenderse desde agosto y llega hasta diciembre si llega a salir mal para el Gobierno. El desdoblamiento de la elección en Buenos Aires, por ejemplo, salió mal y aceleró la corrida”, coincidió Fernando Marull, socio de FMyA. Hoy, el Gobierno buscará debatir en el Congreso la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Para Camusso, la historia ya demostró varias veces que el riesgo financiero de las PASO es que pueda anticipar un escenario de debilidad política antes de la elección definitiva. “El resultado provisorio modifica los precios, los precios modifican la economía y el deterioro de la economía puede modificar el resultado definitivo. Suspender las PASO no elimina la incertidumbre electoral. Pero evita una elección nacional adicional capaz de detonar una transición anticipada y dejar al Gobierno gobernando durante dos meses con el mercado cuestionando su continuidad”, cerró.