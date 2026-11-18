Con eje en consolidar su expansión internacional y posicionarse en mercados cada vez más exigentes, la inversión de US$20 millones en su planta de Pichanal, en Salta, para el frigorífico Bermejo marcó un punto de inflexión. Tras modernizar sus instalaciones e incorporar tecnología para ampliar su capacidad de procesamiento, la empresa, en el primer semestre de 2026, multiplicó casi por seis sus exportaciones respecto del mismo período del año pasado.

Según dijeron, esto fue “resultado de la alianza estratégica entre Inversora Juramento y la familia Riusech, de Frigorífico Gorina, que desde 2026 comparten la propiedad de Bermejo”. Agregaron que “la integración combina la capacidad productiva ganadera y el conocimiento del negocio minorista de Juramento con la trayectoria industrial y la experiencia comercial y exportadora de Gorina”.

El impacto de la transformación industrial ya se reflejó en los resultados comerciales: en el primer semestre de 2026, las ventas totales pasaron de US$34 millones a US$72 millones frente al mismo período del año anterior, lo que representó un crecimiento del 112%; en tanto, las exportaciones aumentaron un 489%: avanzaron de US$5,5 millones a US$32,4 millones. Por su parte, dijeron, las ventas en el mercado interno crecieron un 38% y alcanzaron los US$39,6 millones.

Días atrás, la empresa reinauguró su planta frigorífica en esa localidad salteña, en un acto encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, junto con autoridades provinciales y municipales, directivos y accionistas de la compañía X Gustavo Sáenz

Días atrás, la empresa reinauguró su planta frigorífica en esa localidad salteña, en un acto encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, junto con autoridades provinciales y municipales, directivos y accionistas de la compañía. En un comunicado, indicaron que la puesta en marcha de las nuevas instalaciones marca una nueva etapa para el establecimiento, que procesa unas 144.000 cabezas de ganado por año.

“Para nosotros, invertir en la Argentina es algo que nos entusiasma y hacemos porque sabemos de todo el futuro que tiene nuestro país. En Juramento tenemos el corazón en Salta, y esta inversión de US$20 millones en Pichanal demuestra que creemos en el crecimiento productivo y de exportación”, afirmó Brito, accionista de Juramento.

Vista aérea de la empresa Gza. Inversora Juramento

El empresario destacó también el impacto de la actividad en la región y el valor de agregar procesamiento a la producción ganadera: “Cuando agregamos valor en origen y miramos a largo plazo, el norte argentino no tiene techo, y eso es lo que más nos entusiasma a seguir invirtiendo y generando puestos de trabajo”.

Por su parte, el gobernador agradeció a Brito y a su familia por continuar apostando por la provincia. “Gracias por seguir apostando por Salta, por invertir y, sobre todo, por generar puestos de trabajo en un momento tan difícil para nuestro país”, expresó. También destacó que la planta permite que cientos de trabajadores lleven el sustento diario a sus hogares.

Hoy estuvimos en Pichanal, en la reinauguración del Frigorífico Bermejo, junto a los directivos de la empresa, Jorge Brito y Carlos Riusech, y la senadora nacional Flavia Royón.



Una industria estratégica para el desarrollo productivo del norte provincial, que actualmente genera… pic.twitter.com/1Soa3PHSWi — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 17, 2026

Durante el acto, Sáenz remarcó la importancia del acompañamiento del Estado a las inversiones privadas y recordó el vínculo de Jorge Brito padre con Salta. “Seguramente, desde el cielo, estará muy conforme y contento de ver que siguen invirtiendo en Salta, que siguen peleando por aquello que él soñó, por lo que luchó y por lo que construyó”, dijo.

Detallaron que entre las principales obras se destaca la construcción de una nueva sala de corte y envasado, que elevó del 30% al 100% la capacidad de fraccionamiento y terminación de la producción X Gustavo Sáenz

Luego, Rafael Aguilar, CEO de Juramento, definió la sociedad con la familia Riusech como una apuesta al potencial ganadero del norte argentino: “Estamos transformando a Bermejo en una planta con mayor capacidad industrial, tecnología de última generación y estándares de calidad para competir en los mercados más exigentes del mundo”.

En la empresa destacaron que esa inversión permitió ampliar la capacidad industrial, incorporar tecnología de última generación y mejorar los procesos de elaboración y terminación de productos. La modernización también apunta a fortalecer la presencia de la carne salteña en los mercados internacionales y agregar valor a la producción en origen.

Detallaron que entre las principales obras se destaca la construcción de una nueva sala de corte y envasado, que elevó del 30% al 100% la capacidad de fraccionamiento y terminación de la producción. También incorporaron equipos para elaborar productos bajo los requisitos del ritual kosher, túneles de congelado y nuevas cámaras destinadas a la maduración y el almacenamiento. Informaron que “las mejoras permitieron ampliar la oferta de productos y responder a las exigencias de los compradores internacionales”.

Actualmente, Bermejo exporta carne envasada al vacío a China, la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, entre otros destinos. En el mercado local, además, cuenta con canales propios de venta directa al público a través de las tiendas de las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

En esa línea, expresaron que la expansión también tuvo impacto en el empleo: la dotación de personal creció un 30% y llegó a 600 puestos de trabajo directos, lo que convierte a la planta en una de las principales fuentes de empleo formal y estable de la zona.