De la luz a la nafta: Edenor desembarca en el negocio de los combustibles con el 20% de la red Shell

En los surtidores, la marca Shell seguirá a la vista por al menos 15 años más. Lo que cambia es quién está detrás. Desde ayer, la mayor distribuidora eléctrica del país es también accionista de la red de estaciones de servicio que ocupa el segundo lugar en el mercado de combustibles de la Argentina.

Edenor informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su subsidiaria Edenor Inversiones S.A.U. suscribió acciones representativas del 20% del capital y de los votos de Latam Downstream Holdings, la sociedad de Mercuria Energy Group que se quedó con los activos que la brasileña Raízen tenía en el país. La suiza Mercuria —una de las mayores traders del mundo, con ingresos superiores a los US$140.000 millones y presencia en más de 50 países— había tomado el control de esos activos a comienzos de septiembre.

Edenor ingresó formalmente como accionista de la empresa que opera las estaciones Shell Telam

Esa sociedad controla Signar Energy S.A.U. —anteriormente Latam Downstream Argentina—, Latam Downstream Energina, Silver Project I, Deheza y Estación Lima. Deheza es una compañía que opera desde hace más de 50 años una red de estaciones Shell en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El holding también tiene el 3,5% de Terminales Marítimas Patagónicas, dedicada al transporte de hidrocarburos.

Edenor no informó cuánto pagó. El hecho relevante solo indica que la operación comprende un pago en efectivo que considera la asunción de deuda de las subsidiarias. Mercuria había pagado US$1420 millones por el negocio, entre efectivo y deuda de Raízen Argentina. Un cálculo proporcional realizado por LA NACION sobre esa cifra arroja unos US$284 millones por el 20%, aunque el valor efectivamente acordado puede diferir.

El paquete incluye las 894 estaciones Shell —que representan el 19% del mercado de despacho de combustibles, detrás de YPF y por encima de Axion y Puma Energy—, la refinería de Dock Sud, en Avellaneda; una planta de lubricantes en la Ciudad; dos aeroplantas, en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles, en Arroyo Seco y Santa Fe. La licencia para usar la marca se firmó por 15 años, renovables por otros 15.

Cargadores en las estaciones

En su comunicación al mercado, Edenor explicó que la inversión forma parte de su estrategia de crecimiento y que está orientada a “contribuir a la transición energética, incluyendo el creciente rol de la electricidad en la movilidad de los usuarios, la eficientización del transporte público, como también de promover la generación distribuida”.

La distribuidora ve en la red de estaciones una plataforma para instalar cargadores de autos eléctricos y paneles solares, dos negocios en los que su experiencia le daría ventaja sobre otros operadores. Los cargadores se instalarían con un socio internacional y con acceso abierto para cualquier marca de auto eléctrico, a diferencia de YPF, que anunció un acuerdo con Tesla para colocar cargadores de la automotriz en sus estaciones.

Tras quedarse con Metrogas, la empresa que controlan Manzano, Vila y Filiberti suma una parte de 894 estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y dos aeroplantas, en sociedad con la suiza Mercuria

El vínculo entre Edenor y Mercuria pasa por José Luis Manzano. La distribuidora está controlada por el consorcio Edelcos, que integran Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. A su vez, Mercuria y Manzano son socios en Phoenix Global Resources, la petrolera que fue la primera en producir petróleo no convencional en Río Negro y en la que el empresario conserva el 6%. Según pudo saber LA NACION en septiembre, Manzano sumaría otro 15% de la sociedad de manera directa, aunque el hecho relevante no detalla la composición del resto del capital. La operación contempla acuerdos con los demás accionistas que fijan derechos, obligaciones y garantías.

El ingreso al negocio de los combustibles se suma a una seguidilla de movimientos de Edenor en el sector. En abril ofreció US$230 millones por la participación estatal en Transener y perdió frente a Edison Energía-Genneia, que ofertó US$356 millones. Después, YPF aceptó su oferta de US$780 millones por el 70% de Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, en la que Manzano ya tenía el 9,23% a través de Integra Gas Distribution.

Del otro lado, Raízen cerró un ciclo de ocho años en la Argentina. Los fondos netos de la venta irán a la gestión de su estructura de capital, en momentos en que negocia una deuda de US$13.240 millones en Brasil. Manzano, en tanto, suma refinación y comercialización de combustibles a un portafolio que ya incluye distribución eléctrica y de gas, producción de petróleo no convencional, medios y activos mineros.