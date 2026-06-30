De la mano de Vaca Muerta, la Argentina marcó un nuevo hito en la producción de petróleo

La industria petrolera argentina alcanzó un nuevo hito en mayo: por primera vez, la producción de crudo superó los 900.000 barriles diarios. Según datos de la Secretaría de Energía, la extracción llegó a 903.700 barriles por día, un 19,6% más que en el mismo mes de 2025, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta, que ya explica el 69% de la producción nacional.

En rigor, el récord histórico ya se había quebrado en octubre de 2025, cuando la producción alcanzó los 859.500 barriles diarios. El dato de mayo añade un hito adicional: es la primera vez que la Argentina supera el umbral de los 900.000 barriles por día.

El dato fue destacado este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien remarcó que Vaca Muerta ya representa el 69% de la producción nacional y afirmó que “la energía sigue consolidando su rol estratégico para el país”.

En los últimos cinco años, la producción nacional aumentó 76%, impulsada casi exclusivamente por el desarrollo del shale oil neuquino. Ese crecimiento refleja un cambio estructural en la industria hidrocarburífera, luego de décadas de estancamiento y declino de la producción convencional.

Para Juan José Preciado, CEO de RICSA AlyC, el desempeño respondió a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la continuidad de las inversiones de las operadoras, las mejoras en productividad de los desarrollos no convencionales y las obras de infraestructura que comenzaron a eliminar algunos de los principales cuellos de botella para transportar el crudo hacia los puertos de exportación.

“Vaca Muerta se consolidó como el principal motor del crecimiento del upstream argentino”, sostuvo el ejecutivo, quien además destacó que durante mayo las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron el mayor nivel de los últimos veinte años.

La producción de petróleo en la Argentina alcanzó niveles récord durante el último año, impulsada por el fuerte crecimiento del crudo Medanito, proveniente mayormente de Vaca Muerta. El incremento del shale permitió llevar la extracción total hasta cerca de los 900.000 barriles diarios y consolidó un cambio estructural en la matriz productiva del sector hidrocarburífero. (Daniel Montamat)

De acuerdo con la consultora Econviews, el complejo de combustibles y energía exportó en mayo US$1745 millones, un salto interanual del 167%, explicado principalmente por el petróleo crudo. En los primeros cinco meses del año, el sector ya generó US$6182 millones, un incremento del 44,7% frente al mismo período de 2025. La mejora respondió tanto al aumento de los volúmenes exportados como a un contexto internacional favorable.

Según la consultora de Miguel Kiguel, las cantidades crecieron 32,6% interanual, mientras que los precios avanzaron 6,8%, favorecidos por la suba del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente, que durante varios meses mantuvo al Brent cerca de los US$100 por barril.

Con la desescalada de las tensiones geopolíticas, el mercado comenzó a normalizarse. El Brent volvió a ubicarse en la zona de los US$70 y este martes cerró alrededor de US$73,2 por barril, un nivel que continúa siendo atractivo para sostener las inversiones y las exportaciones argentinas.

El exsecretario de Energía Daniel Montamat señaló que la producción de petróleo ya se estabilizó en niveles cercanos a los 900.000 barriles diarios y proyectó que el país podría alcanzar el millón de barriles por día hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, cuando entre en operación la primera etapa del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Esa obra incorporará inicialmente unos 180.000 barriles diarios de capacidad de transporte adicional, lo que permitirá aliviar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta hoy el crecimiento del sector.

Un estudio reciente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que, aun bajo un escenario moderado, la Argentina podría superar el millón y medio de barriles diarios a comienzos de la próxima década. En ese escenario, el petróleo no convencional pasaría a representar más del 80% de toda la producción nacional, impulsado por nuevas inversiones y por la expansión de la capacidad de transporte.

Entre las obras clave figura el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Sur), que permitirá ampliar significativamente la capacidad de evacuación del crudo desde la cuenca neuquina hacia la costa atlántica. Según las proyecciones de la cámara empresaria, esa infraestructura podría aportar entre 550.000 y 700.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte hacia fines de la década, dependiendo del ritmo de expansión de los proyectos.

Las perspectivas también son positivas para el gas natural. La CEPH estimó que, con la puesta en marcha de plantas de licuefacción y el crecimiento de las exportaciones regionales, la producción podría aumentar entre 54% y más del 100% hacia 2035, consolidando al shale como el principal proveedor de energía del país.