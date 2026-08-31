Del terror narco al boom de negocios: Rosario se reinventa y apuesta a salir al mundo

ROSARIO.- Al llegar a la ciudad de Rosario, se nota un movimiento inusual. El clásico Monumento a la Bandera está rodeado por una estructura monumental. No se trata de un andamio para realizar arreglos, sino de parte de los preparativos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán del 12 al 26 de septiembre próximo. En el escenario gigantesco, Soledad Pastorutti cantará la canción oficial del evento y habrá más de 100 artistas en escena. La idea es lograr, en 2029, que la provincia sea la sede de los próximos Juegos Panamericanos.

Muy cerca del monumento está la Terminal Fluvial de Rosario, sede de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SBF), el foro de negocios más grande de la Argentina. Este año en el SBF participan más de 1000 empresas argentinas. Hay una ronda de negocios inversa, con 250 compradores internacionales de 50 países; 40 fondos de inversión y 250 startups (que se conectaron a través de una aplicación y, al “matchear”, agendaron una reunión en el SBF) en sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, audiovisual y turismo de reuniones. Hay siete provincias presentes y la idea es que el año que viene en este lugar de encuentro entre compradores y vendedores estén representadas todas las provincias del país.

Este año habrá actividades en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y 55 circuitos productivos en 15 departamentos, que permitirán a las delegaciones extranjeras recorrer más de 160 empresas en 60 localidades. El programa incluye un Foro de Inversiones, conferencias internacionales y más de 50 capacitaciones sobre competitividad, inteligencia artificial, biotecnología, logística global y comercio exterior.

El entorno favorece el ambiente de negocios. En el corazón del Gran Rosario se concentra el principal nodo portuario agroexportador del mundo. En 2025 superó a Nueva Orleans (Estados Unidos) y Santos (Brasil). A 300 km al norte por el río Paraná desde la Ciudad de Buenos Aires está La Fluvial, devenida en centro de convenciones. Desde su gran terraza se puede ver el paso constante de los buques mercantes, de hecho, desde aquí salió el primer barco cargado hacia el mundo en 1878, que transportaba trigo.

El día después del terror

Los locales no dejan de asombrarse por la posibilidad de poder realizar eventos que implican reuniones multitudinarias, cuando apenas hace algunos años la ciudad estaba tomada por el horror y la muerte.

Durante la inauguración, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo referencia al terror que vivió la ciudad de Rosario hace pocos años por la guerra del narcotráfico. Dijo ante un auditorio repleto que cuando se hizo la primera edición del SBF, en 2024, “esta provincia estaba sitiada por la violencia y el narcotráfico”. Agregó que en los tres niveles del Estado “juramentamos” a las organizaciones criminales que “el Estado es más fuerte”.

Y luego elevó considerablemente la voz para denunciar que “a esta ciudad se la había dejado sola durante mucho tiempo. Nadie piensa aquí que eso no fue una decisión, antes de que la provincia de Santa Fe sea golpeada, y que la ciudad de Rosario sea golpeada y arrodillada. Tenía que ver con una lógica de acumulación política también. ¿O ustedes se creen que al centralismo poderoso de la República Argentina no le convenía que esta ciudad, que esta provincia, esté de rodillas?“.

Como parte de esta estrategia, el gobierno provincial puso en marcha la construcción de “El Infierno”, la nueva cárcel de máxima seguridad que se construye en la localidad de Piñero, Santa Fe, destinada a alojar a más de 1150 presos de alto perfil, como narcotraficantes y sicarios. Con una inversión provincial superior a los $ 143.000 millones, será inaugurada en mayo de 2027.

Detalles del foro y los números del comercio

Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires. En 2025, realizó envíos por US$16.190 millones, lo que representó un aumento de 5,2% interanual. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el mayor valor exportado, con US$11.919 millones.

Los principales mercados de destino fueron India, la Unión Europea y ASEAN. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y grasas y aceites fueron los subrubros de mayor valor exportado. Semillas y frutos oleaginosos tuvieron un aumento de 134,8%.

La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, comentó que “hoy atravesamos un mundo diferente, turbulento, volátil, con una guerra comercial y conflictos bélicos que demandan alimentos y energía”.

Santa Fe vive entonces un momento de grandes oportunidades, según la funcionaria. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en los 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, hay 29 terminales portuarias, de las cuales 19 despachan granos, aceites y subproductos. Desde este corredor sale alrededor del 80% de las exportaciones argentinas de esos productos. Además, tiene la única zona franca con puerto del país.

Negocios internacionales

Como representante de Cancillería, Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, destacó que “hasta hace pocos años, la Argentina tenía una red de acuerdos comerciales que apenas cubría el 10% del PIB global. Un país debería tener un coeficiente de apertura semejante al de nuestros vecinos, entre un 85 y un 90%”, dijo.

En el ámbito empresario se valora especialmente lo que llaman “la salida de la Argentina del ostracismo internacional”, con menciones a las ventajas de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea (provisional hasta el momento), pero también los nuevos acuerdos con Singapur y con el EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), además del acuerdo de entendimiento bilateral con Estados Unidos. Con estos instrumentos ya concluidos, nos acercamos al 30% del PBI mundial. Pero la agenda en curso tiene que llevarnos los próximos años a no menos del 50%”, agregó el funcionario de Cancillería.

“En el primer semestre, las exportaciones a Estados Unidos crecieron más del 42%, a la Unión Europea 22%, a la India casi el 30% y a Vietnam más del 20%. Son precisamente destinos con los que concluimos acuerdos, profundizamos nuestra relación económica y avanzamos en nuestras negociaciones”, sostuvo Brun.

El especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, analizó que “a pesar de las complicaciones en el mundo, los negocios no se retraen”. En el Global Trade Alert, las intervenciones proteccionistas globales pasaron de 300 en 2008 a más de 2000 en la actualidad. Sin embargo, “la Argentina creció un 20% en sus exportaciones en 2024, un 10% en 2025 y más de un 25% en lo que va del 2026″, aseguró Elizondo.

Por otro lado, esbozó que crece una tendencia a nivel mundial, que es la “triangulación”. Como ejemplo, explicó que caen los negocios entre Estados Unidos y China, pero aumenta el uso de terceros países para evadir aranceles. De esta manera, los países con las mayores barreras arancelarias logran una vuelta para hacerse de los productos sin pagar el costo extra, o pagando menos.

Además, predijo que este año las exportaciones superarán los US$100.000 millones, con un altísimo superávit comercial. Una buena noticia, aunque falta todavía que se afiancen las importaciones, que son clave para los insumos industriales y un signo de crecimiento en el ámbito de la producción.

Para Elizondo, el comercio exterior argentino está reaccionando y se prevén exportaciones por US$165.000 millones para 2035. También aclaró que hay un cambio a nivel mundial con respecto a los commodities, que dejan de ser simplemente productos primarios para convertirse en bienes esenciales.