“Impacto económico y ambiental”: tras detectar el picudo rojo en Entre Ríos, el Gobierno amplió la emergencia fitosanitaria hasta 2028

El Gobierno amplió la Emergencia Fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) luego de confirmarse la presencia de la plaga en el territorio continental argentino. A través de una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial, el Senasa extendió la medida hasta el 30 de junio de 2028 e incorporó a la provincia de Entre Ríos al área alcanzada por la emergencia, que hasta ahora comprendía únicamente la isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa luego de detectar este mes ejemplares adultos y juveniles del insecto en palmeras ubicadas en el departamento Uruguay, en Entre Ríos, un hallazgo que obligó a activar el plan de contingencia previsto para esta plaga.

En la disposición, el organismo resolvió: “Se declara la Emergencia Fitosanitaria con respecto a la plaga Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) hasta el 30 de junio de 2028, debiendo adoptarse y fortalecerse las tareas de prevención, vigilancia y control”.

La detección de la plaga en el departamento Uruguay llevó al Senasa a reforzar las acciones de vigilancia y ampliar el área alcanzada por la medida

La medida reemplaza la emergencia que había sido declarada en febrero pasado exclusivamente para la isla Martín García y amplía ahora el área de aplicación a una segunda jurisdicción.

De esta manera, el área bajo emergencia fitosanitaria comprende la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, según establece la nueva disposición. La decisión oficial se apoya en la evolución de la situación sanitaria registrada durante las últimas semanas.

Según recordó el Senasa, en octubre de 2024 se había declarado una alerta fitosanitaria en todo el territorio nacional con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención, detección, contención y erradicación de la plaga.

En febrero de este año, el organismo declaró la emergencia fitosanitaria en la isla Martín García y aprobó un Plan de Contingencia que estableció las medidas sanitarias a aplicar ante la detección del insecto Senasa

Posteriormente, en febrero de este año, el organismo declaró la emergencia fitosanitaria en la isla Martín García y aprobó un Plan de Contingencia que estableció las medidas sanitarias a aplicar ante la detección del insecto, además de definir las responsabilidades de los distintos actores involucrados y los principios activos autorizados para las tareas de control. En junio pasado, esa alerta fue prorrogada hasta junio de 2028 para reforzar las acciones de prevención y vigilancia.

Ahora, el escenario cambió a partir de una nueva detección. De acuerdo con la disposición, “en agosto de 2026 se notificó a este Servicio Nacional la presencia de palmeras de la especie Phoenix canariensis con daños aparentemente causados por Picudo Rojo de las Palmeras en el departamento de Uruguay en la provincia de Entre Ríos”.

Tras la inspección oficial realizada por técnicos del organismo, el laboratorio regional de Chajarí confirmó la compatibilidad de los ejemplares hallados con la especie invasora.

La norma señala que “tras la inspección Oficial, se detectó la presencia de insectos en estado adulto y juvenil cuya identificación en Laboratorio Regional Chajarí del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resultó compatible con Rhynchophorus Ferrugineus Olivier, razón por la cual corresponde dar inicio al Plan de Contingencia en la zona afectada”.

Ese hallazgo marcó un punto de inflexión porque dejó de tratarse de un foco aislado en la isla Martín García para registrarse por primera vez en territorio continental. Por ese motivo, el Senasa consideró necesario ampliar la emergencia.

En los fundamentos de la disposición, el organismo sostuvo que “ante el desarrollo actual de acciones de contingencia en la isla Martín García en la provincia de Buenos Aires y tras el hallazgo de la plaga en territorio continental en la provincia de Entre Ríos, corresponde ampliar el área bajo Emergencia Fitosanitaria, a fin de fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y control”.

Asimismo, indicó que también resultaba necesario “prorrogar la duración de la declaratoria de emergencia oportunamente declarada a fin de dar continuidad a las acciones en terreno”.

Semanas atrás, el Senasa también había incorporado al picudo rojo de las palmeras dentro del marco reglamentario de plagas de interés nacional. En esa resolución, recordó la disposición publicada hoy, el organismo declaró a Rhynchophorus ferrugineus Olivier como “Plaga Cuarentenaria Ausente en el Territorio Nacional, cuya introducción y dispersión causarían daños para la producción agrícola, silvícola o para la flora silvestre con impactos económicos, ambientales o sociales”.