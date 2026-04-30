La lista completa de celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo de 2026

WhatsApp dejará de ser compatible con algunos celulares a partir de mayo. La razón es que la app de mensajería instantánea recibe constantes actualizaciones y los dispositivos móviles necesitan de ciertos requisitos técnicos para que funcionen de manera correcta.

Y aunque en la actualidad muchos celulares no tienen ningún problema con el soporte de WhatsApp, aún existen modelos más antiguos que pueden presentar problemas al momento de usar la aplicación.

Algunos celulares se pueden quedar sin WhatsApp a partir de mayo por las actualizaciones que se hacen a la aplicación Shutterstock - Shutterstock

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes. Además señala: “Dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los avances tecnológicos y de seguridad más recientes“.

En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta.

¿Cuáles son los celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo de 2026?

La lista completa de celulares que se quedan sin WhatsApp a partir de mayo 2026 Shutterstock - Shutterstock

A partir del criterio anterior, hay celulares que ya no reciben actualizaciones de WhatsApp y que no pueden cumplir con los requisitos actuales de la aplicación. Los celulares que dejarán de ser compatibles son los siguientes:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

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Si algún celular está en la lista anterior, no se podrá seguir usando la aplicación a menos que se instale una versión superior a Android 5.0 o iOS 15.1. Si no es posible que el dispositivo reciba esta actualización del sistema operativo, la única solución es cambiar teléfono a un modelo más reciente.