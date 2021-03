¿Desplante?: un grupo de acreedores le reclamó “amabilidad” a Guzmán

Esta mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó a Nueva York para reunirse con inversores, think tanks y académicos, en la previa de su traslado a Washington, donde se encontrará con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sin embargo, su visita no pudo complacer a todos: uno de los principales grupo de acreedores que adhirió al canje de deuda se mostró dolido por no ser recibido.

“Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus ‘reuniones con inversores’ en NYC (New York City) a los Bonistas del Canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez”, expresó Argentina Exchange Bondholders, a través de su cuenta de Twitter.

Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia. Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus “reuniones con inversores” en NYC a los Bonistas del Canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez. https://t.co/vy3twc2ih9 — Argentina Exchange Bondholders (@Argexchangebond) March 18, 2021

La queja se sumó a la días antes la Coalition of Argentine Provincial Bondholders le había realizado al presidente Alberto Fernández, cuando el mandatario se reunió con 18 fondos de inversión extranjeros para convencerlos de invertir en el país. “¿Qué tal empezar por respetar a los inversores que ya han invertido en Argentina? Es difícil construir una economía sobre los principios de PT Barnum: ‘Hay un tonto que nace cada minuto’”, aseveraron.

El Exchange Bondholders Group está integrado por 18 instituciones de inversión, las cuales participaron de la oferta de canje que el Gobierno realizó en agosto del año pasado, mediante la licitación de Bonos de Canje. Anteriormente, el grupo poseía cerca de US$4.000 millones en bonos del canje de deuda de 2005 y 2010. “Muchas de nuestras firmas han sido inversionistas en Argentina durante décadas”, destacaron desde el grupo.

El viaje de Guzmán

Guzmán volvió a viajar a Estados Unidos por primera vez desde que se desató la pandemia de coronavirus a principios del año pasado. Dentro de su agenda, el ministro de Economía intentará avanzar con las negociaciones del nuevo acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) con el FMI.

El objetivo es refinanciar los vencimientos del programa que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo multilateral, que le prestó a la Argentina cerca de US$45.000 millones en 2018 y 2018.

