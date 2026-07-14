Deuda: Economía sale a renovar casi $3 billones y debuta el AO29 para captar más dólares

El Gobierno incluyó hoy el Bonar 2029 (AO29) en el menú de instrumentos que ofrecerá esta semana al mercado para intentar refinanciar la deuda en pesos que vence hacia fines de la presente semana.

Este bono, diseñado para captar el interés de inversores y ahorristas —devuelve el capital al vencimiento, el 31 de octubre de 2029, pero paga una renta anual del 6% mediante cupones mensuales—, replica las características y el monto máximo de colocación de US$2000 millones de sus predecesores, los Bonar 2027 y Bonar 2028.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia el nuevo plan financiero del Gobierno Captura

Para su debut, el Gobierno, tal como había anticipado, no estableció un monto máximo de colocación para la primera ronda, que se desarrollará el miércoles entre las 10 y las 13 (durará dos horas menos por el partido de Argentina en el Mundial) y en la que se determinará el precio de corte.

Al mismo tiempo, fijó un cupo de US$150 millones para la segunda ronda, prevista para el jueves, que se realizará bajo las condiciones definidas el día anterior.

La apuesta oficial es que esta emisión resulte atractiva para los bonistas que hoy cobraron los servicios correspondientes al pago previsto para el 9 de julio —acreditados con demora por el feriado largo—, una expectativa respaldada por los casi US$1200 millones que, entre amortizaciones de capital e intereses, el Gobierno estima que fueron acreditados en cuentas locales.

Esa estrategia había sido explicitada días atrás tanto por el ministro de Economía, Luis Caputo, como por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, al presentar el programa financiero para lo que resta del año y para 2027, con el que buscaron despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina durante el año electoral.

“Si bien el monto máximo de colocación se mantiene en US$2000 millones, en la primera licitación no le vamos a poner el cupo que tenían los otros bonos -de US$150 millones en la primera vuelta y US$100 millones en la segunda- para aprovechar el pago del 9 de julio", explicó Furiase.

Fe de erratas.

Como habíamos anticipado en la conferencia del programa financiero, en esta licitación, no habrá un monto máximo para la emisión del AO29 (sí se mantiene la emisión total por un monto de USD2.000 Millones). https://t.co/JSYUHnwUAg — Federico Furiase (@FedericoFuriase) July 13, 2026

“Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo. Por eso no le ponemos un límite de US$150 millones porque, tal vez, haya más inversores interesados en reinvertir y la colocación termine siendo mayor", agregó ese mismo día Luis Caputo.

La emisión llega en un momento favorable para la deuda argentina, que se mantiene firme en los mercados pese a la volatilidad generada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, un comportamiento que volvió a quedar en evidencia tanto hoy como durante la semana pasada.

“Los bonos Globales del tramo corto ofrecen rendimientos de entre 7,4% y 7,7%, mientras que los del tramo largo rinden entre 8,7% y 8,9%, al tiempo que el riesgo país se mantiene en torno de los 405 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018″, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Por esa combinación de factores, en el mercado esperan una demanda importante por el AO29, especialmente si se tiene en cuenta el antecedente de la última licitación del AO28, que recibió órdenes de compra por casi US$700 millones, unas siete veces el monto inicialmente ofrecido. “Eso demuestra que quedó una demanda latente y que ahora puede haberse ampliado con los pagos acreditados hoy”, confió un operador.

La subasta de títulos en pesos

La convocatoria al mercado incluye, además, otros seis instrumentos en pesos, con los que el Gobierno buscará no sólo captar los casi $3 billones que necesita para afrontar el vencimiento de una Letra de Capitalización (Lecap) previsto para el viernes, sino también reforzar la liquidez de su caja y atender la renovada demanda de cobertura cambiaria que reapareció con fuerza en las últimas semanas.

La oferta comprende la reapertura de una Lecap (a tasa fija) con vencimiento a fines de noviembre, un Boncer (ajustado por inflación) que vence a fines de marzo de 2027 y un bono a tasa variable TAMAR, con vencimiento a fines de agosto de 2028. A ellos se suman tres títulos dólar linked, que ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial y vencen a fines de agosto de este año, el 10 de mayo de 2027 y el 15 de diciembre de 2028.

Billetes de pesos argentinos Martín Zabala - XinHua

“El Tesoro volvió a presentar una licitación con instrumentos para prácticamente toda la curva, con la excepción de los duales. La estrategia sigue siendo extender la duración de la deuda, algo que se observa en que el único instrumento de corto plazo es la LELINK con vencimiento en agosto, que vuelve a cumplir el rol de ofrecer cobertura cambiaria y contribuir a moderar la presión sobre el dólar", explicó en un informe Dhalmore Capital, la financiera que dirige Daniel Chodos.

“Con tasas de corto plazo que permanecen en niveles relativamente bajos y una liquidez del sistema que, por el momento, no luce comprometida pese a la intervención sobre la curva de bonos dólar linked, todo apunta a una licitación cómoda“, señalaron desde PPI, antes de recordar que, según los últimos datos disponibles, el Tesoro mantenía $7,2 billones depositados en el BCRA como resguardo.