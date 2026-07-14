El carnero Tim Payne y la vaca Tini Tini, que nació en el barrio de Palermo, fueron los primeros animales en llegar a la Exposición Rural

Todavía el sol no había logrado atravesar el espeso cielo gris de una mañana helada de julio porteño cuando el silencio habitual del predio de Palermo empezó a romperse con el sonido de los primeros pasos sobre la pista central. Faltaban apenas unos minutos para las ocho cuando un carnero Romney Marsh, llamado Tim Payne, perteneciente a Sucesión de Cosme Gibson, bajó del camión para dar inicio al tradicional ritual del ingreso. Este año la Asociación Argentina de Romney Marsh celebra este año sus 90 años de trayectoria. La raza es originaria de Inglaterra, pero la sangre de este carnero, llamado como el jugador de Nueva Zelanda que se hizo viral en el Mundial, es neozelandesa.

Casi al mismo tiempo bajó la vaca Limousin Tini Tini con su ternero. Este año la Asociación Argentina de Criadores de Limousin cumple seis décadas de vida institucional.

Estos momentos marcaron el puntapié inicial de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, que se desarrollará entre el próximo jueves y el 26 de julio bajo el lema “El campo nos une”.

Tini Tini, una vaca Limousin perteneciente a la cabaña La Cotidiana, de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires se lució. Su presencia tuvo un valor especial porque no es una vaca cualquiera: nació el 27 de julio de 2022 en el mismo predio de Palermo y cuatro años después regresa convertida en madre.

Con alrededor de 720 kilos, volvió acompañada por su cría de seis meses, un ternero bautizado “De Paul”, un nombre que surgió, según explicaron en la cabaña, como una simpática continuidad del de su madre.

La historia de Tini Tini también tiene un costado emotivo. Su nombre fue elegido mediante una convocatoria realizada en redes sociales por la asociación, donde participaron familias y chicos proponiendo distintas alternativas hasta que finalmente quedó el que hoy la identifica.

El momento en que Tim Payne bajó del camión Ricardo Pristupluk

“Eso no es algo común, así que en su momento fue bastante protagonista de la muestra. Para nosotros, desde la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, es un orgullo ser de los primeros en ingresar este año, sobre todo porque estamos celebrando los 60 años de la institución, que es un hito muy importante para la raza en el país“, destacó Juan Pablo Latantti. “Además, la cabaña La Cotidiana va a participar con 14 ejemplares y cumple 30 años consecutivos viniendo a Palermo“, agregó.

Con la llegada simultánea de ambos ejemplares quedó formalmente inaugurado el proceso de ingreso de animales que, durante los próximos días, poblarán los galpones de Palermo.

Luego del ingreso de los primeros ejemplares, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dio la bienvenida oficial a una nueva edición de la muestra.

Tim Payne posa para las fotos Ricardo Pristupluk

La expectativa vuelve a ser muy alta. Según informaron los organizadores, habrá casi 2600 animales inscriptos, lo que representa un crecimiento cercano al 10% respecto del año pasado, correspondientes a más de un centenar de razas bovinas, equinas, ovinas, porcinas y de otras especies.

Entre las principales novedades figura el regreso de las aves a Palermo después de cuatro años de ausencia por cuestiones sanitarias, además de la realización del Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá a criadores provenientes de distintos países.

La actividad ganadera también tendrá un fuerte protagonismo comercial. Durante la exposición se desarrollarán 40 remates, que podrán seguirse tanto de manera presencial como a través de televisión y plataformas de streaming.

La vaca Tini Tini nació en 2022 en la Rural Ricardo Pristupluk

El perfil de negocios de la exposición volverá a fortalecerse con el funcionamiento del Centro de Negocios del Agro, donde habrá rondas internacionales de genética, el tradicional concurso de novillos y una nueva propuesta orientada al financiamiento.

Según informaron los organizadores, allí funcionará el Centro de Financiamiento del Agro, un espacio donde entidades financieras ofrecerán alternativas de crédito destinadas a productores de todo el país.

La innovación tecnológica también tendrá un lugar destacado. El 17 de julio se realizará el 3º Agtech Forum, encuentro que reunirá empresas y startups vinculadas con los sectores Agtech, Foodtech, Climatech y Animaltech para debatir sobre innovación, nuevas tecnologías y oportunidades para el agro argentino.

En paralelo, Palermo volverá a convertirse en un punto de encuentro para la promoción comercial mediante una nueva edición de la Ronda Internacional de Negocios de Alimentos y Bebidas – Argentina Alimenta, destinada a impulsar vínculos entre empresas locales y compradores del exterior.

La agenda incluirá además jornadas académicas, coloquios organizados por la Sociedad Rural Argentina, la tradicional Misa de Campo junto a Misiones Rurales Argentinas, un Encuentro Interreligioso y distintas actividades culturales, entre ellas las presentaciones de bandas militares históricas y un espectáculo de Arte Ecuestre Argentino que cerrará cada jornada.

El acto oficial de inauguración se realizará el 26 de julio y ya fue confirmada la presencia del presidente Javier Milei, quien volverá a participar de una exposición que, año tras año, reúne a miles de productores, empresas, instituciones y visitantes de todo el país.