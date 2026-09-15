Día de la exportación: estiman un récord de US$103.000 millones en ventas al exterior para 2026

Si el viento en contra ahuyentó a los representantes del Gobierno el Día de la Industria, el viento a favor llevó a varios funcionarios a dar el presente en el Palacio Libertad durante el Día de la Exportación. Es que las proyecciones elaboradas por la entidad que agrupa al sector para este año anticipan un récord histórico de US$103.000 millones en exportaciones.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) realizó este martes el encuentro “Nueva frontera exportadora: la transformación en curso”, donde concurrió una buena parte de la mesa chica de Javier Milei. Allí la CERA dio aquella impresionante cifra para 2026 y especificó que el complejo de la soja lideró las exportaciones en el primer semestre con US$9082 millones; le siguió el petrolero-petroquímico con ingresos de US$8116 millones y, en quinto lugar, después del complejo maicero y el automotriz, se ubicó el de oro y plata, con ingresos por US$3504 millones.

Según los números del canciller Pablo Quirno durante el evento, en el primer semestre las exportaciones de bienes llegaron a los US$58.000 millones, casi un 23% más que el año anterior. Además, las ventas energéticas aumentaron más de un 40% y las mineras llegaron a un máximo histórico. “La Argentina, que durante años afrontó cada invierno con preocupación por su abastecimiento, hoy se prepara para suministrar GNL a Alemania”, agregó.

Quirno hizo una recorrida por la gestión y se refirió al aumento de los volúmenes exportados y las oportunidades de una mayor apertura al mundo, con nuevos acuerdos comerciales. “El punto de partida muestra cuánto había que corregir. Entre 2011 y 2024, el volumen exportado apenas creció un 9%”, dijo. Afirmó que el gobierno de Milei recibió una red de acuerdos que cubría apenas el 10% del PBI mundial, pero que en menos de 3 años los instrumentos concluidos (acuerdo con la Unión Europea y otros bloques) lo acercan al 30% del PBI mundial. En cuanto al acuerdo recíproco con Estados Unidos, dijo que prevé eliminar aranceles a 1675 productos argentinos y que también facilita el comercio digital.

Parte de estos números también fueron analizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, que mostró gráficos relacionados con el crecimiento de las exportaciones. Caputo pidió un aplauso por transitar “el cuarto año de superávit fiscal en la línea financiera” (contabiliza el último mes de 2023) y dijo que “la inflación es un negocio para los que la saben manejar”.

“El mejor año de los bancos de la historia fue en 2023, cuando la inflación era más alta. Tomaban depósitos y compraban Leliqs, que subieron 350%, por lo que heredamos cuatro bases monetarias en pasivos remunerados”, explicó el funcionario, y agregó que pudieron “poner los números en orden respetando la propiedad privada y la santidad de los contratos”.

El ministro de Economía Luis Caputo durante el encuentro organizado por la CERA

Diego Sucalesca, presidente de PromArgentina, contó que la anterior Agencia Argentina de Inversiones dejó una deuda de US$4 millones, por lo que en el exterior, al contratar un stand de promoción para una feria internacional, le decían: “Paguen y después vemos”. Sucalesca dijo que “hay una plataforma exportadora sólida, con más de 7900 empresas exportando”, y como ejemplo anunció que la cuota de 100.000 toneladas de carne para exportación a Estados Unidos, que anteriormente era de 20.000 toneladas, ya está completa. “Se llegó al cupo antes de lo pensado”, dijo.

El Gobierno hizo hincapié en que se llevará adelante la primera edición de la feria Argentina Alimenta, que se realizará del 17 al 19 de noviembre de 2026 en La Rural. Sucalesca sostuvo que el país no contaba hasta ahora con una feria internacional acorde al peso global de su industria agroalimentaria.

Fernando Landa, presidente de CERA, enfatizó los logros del sector exportador, pero también hizo hincapié en las medidas que faltan para exportar más. Arrancó con el contexto internacional, donde hay 65 conflictos en el mundo y 13 guerras abiertas. “Uno de cada US$5 en el comercio internacional enfrenta medidas restrictivas al comercio. La distancia de los centros de conflicto nos da una oportunidad única”, dijo y agregó que “la ventana de normalidad es un concepto de enorme valor”.

Fernando Landa, presidente de la CERA

“No hay exportación sin inversión y sin una mejora continua de procesos”, destacó Landa. Habló de los avances en la reducción de los derechos de exportación, pero advirtió que hay sectores en el debe, como algunos industriales y la pesca, que siguen con retenciones.

Se refirió a que el exportador opera bajo un régimen vigente desde 1971 y que “está a la sombra de una ley penal. Hay que ser valiente para exportar”, dijo Landa. También hizo referencia a que los reintegros pueden demorarse “discrecionalmente” y pidió una cuenta única tributaria aduanera.

Por último, pidió realizar una agenda de desregulación y construir una hoja de ruta para la infraestructura logística, ferroviaria, vial, de caminos rurales y pasos fronterizos, además de una mejora en los puertos.

“La agenda tributaria, aduanera y logística que plantea la CERA exige profundizar nuestro trabajo. Sabemos que cada sobrecosto consume margen frente a un competidor extranjero”, respondió Quirno.

Todas malas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que ya eliminaron 17.000 regulaciones. “Nuestra posición con respecto a las regulaciones es que son todas malas y que hay que invertir la carga de la prueba. Hay que demostrar que son buenas”.

Se refirió al conflicto de los prácticos y tiró un dardo a los anfitriones: “No escuché a la CERA bancando”, disparó el funcionario. Para justificar una acción que tuvo en vilo al país, dijo que “es gente que gana entre US$200.000 y US$300.000 por mes. Es un club de 300 personas que generan un sobrecosto de US$60 millones por mes al comercio exterior”.

Se refirió a la licitación de las rutas troncales “después de 20 años de desidia. Son 9000 kilómetros y vienen 6000 kilómetros más de ampliaciones”, aseguró. Se refirió también a la licitación del Belgrano Cargas, donde cualquier operador puede poner sus propias máquinas en las vías.

Aseguró que la Argentina va a triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años y que los cambios en el régimen de propiedad intelectual de semillas le van a dar un impulso al agro. “Es la política más importante para las exportaciones industriales y para la ciencia e investigación. Es uno de los beneficios del acuerdo con Estados Unidos”, sostuvo Sturzenegger.

El ministro de Desregulación auguró luego que en los próximos 30 años un millón de personas se van a mudar a San Juan y Catamarca; dos millones a la zona de Río Negro y Neuquén y un millón más a Salta y Jujuy por el cambio en la matriz productiva del país. Predijo además que “la Argentina tendrá una de las energías más baratas del mundo”.