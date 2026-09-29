Diego Sucalesca: “El mundo está buscando proveedores confiables de energía y minerales críticos”

PARÍS.- Llama la atención el camino profesional recorrido por Diego Sucalesca, actual director de PromArgentina, la agencia nacional de promoción de inversiones. Pasó de conductor de TV a buscar millones en inversiones para el país en el gobierno libertario.

Hombre de extrema confianza del presidente Javier Milei, pero principalmente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Sucalesca le dijo a LA NACION que espera que la Argentina Week en París “sea una oportunidad para mostrar la transformación que está atravesando la economía argentina, los avances del proceso de reformas iniciado a fines de 2023 y los resultados alcanzados”.

El funcionario reconoció que “aún existen dudas entre algunos inversores respecto de la continuidad de estas condiciones en el tiempo”. Sin embargo, destacó “las características estructurales del país y la abundancia de recursos naturales, particularmente en energía y minería”, algo que buscan desesperadamente las grandes potencias mundiales en una nueva reconfiguración geopolítica global.

Sobre el evento que se llevará a cabo esta semana, puso el foco en un sector que muchas veces no queda bajo el candelero, pero que puede ser una enorme oportunidad, cree, para el país. El viernes habrá una ronda comercial en la que se vincularán a 15 empresas pesqueras argentinas que integran la delegación exportadora con los principales importadores y distribuidores del producto en el mercado francés. Es un evento que seguirá de cerca Karina Milei.

Francia compra anualmente unos 850 millones de langostinos al mundo, que, a su vez, compra por un valor superior a los US$21.000 millones. “Nuestro sector exportador coloca una cifra apenas menor a los US$1000 millones”, afirmó Sucalesca sobre la oportunidad de crecer.

-¿Qué esperan de la Argentina Week en París?

Esperamos que la Semana Argentina sea una oportunidad para mostrar la transformación que está atravesando la economía argentina, los avances del proceso de reformas iniciado a fines de 2023 y los resultados alcanzados. Al mismo tiempo, buscamos presentar oportunidades concretas de negocios e inversión para empresas francesas. En ese marco, además, PromArgentina organiza junto al sector langostinero argentino el “Argentina B2B week – seafood Edition France” a través de una ronda comercial donde se vinculará a 15 empresas pesqueras argentinas que integran la delegación exportadora con los principales importadores y distribuidores del producto en el mercado francés. Francia compra anualmente unos 850 millones de langostinos al mundo, en donde se imponen Ecuador e India como principales proveedores externos, ambos países con un langostino de cautiverio de menor calidad. La Argentina cuenta con un producto de notable competitividad por calidad degustativa, la cual deriva de su origen salvaje. En ese marco, PromArgentina identificó al sector exportador langostinero argentino como un enclave con un enorme potencial de crecimiento en su comercio internacional, así que el objetivo de la misión se centra en incrementar los volúmenes y la participación argentina en ese mercado de destino. Hay que tener en cuenta que el mundo compra anualmente langostinos por un valor superior a los US$21.000 millones y nuestro sector exportador coloca una cifra apenas menor a los US$1000 millones por año. Frente a estos números, la acción de promoción que vamos a realizar en París abre una oportunidad enorme para nuestras empresas pesqueras. También vamos a mostrar cómo PromArgentina puede acompañar a las empresas que estén evaluando posibilidades en nuestro país, desde la identificación de oportunidades y la provisión de información crítica, hasta asistirlos en el soft landing. Puntualmente, presentaremos en París la actualización 2026 de nuestra guía Doing Business, incluyendo una edición en francés.

-¿Por qué es una oportunidad para la Argentina y en qué sectores?

Hoy confluyen cuatro factores que hacen especialmente atractiva la oportunidad de invertir en la Argentina. Primero, las características estructurales del país y la abundancia de recursos naturales, particularmente en energía y minería. Segundo, un contexto geopolítico que está reconfigurando las cadenas globales de suministro y aumentando la relevancia de proveedores confiables de energía y minerales críticos. Tercero, el cambio de política macroeconómica y regulatoria iniciado en diciembre de 2023 que permite garantizar el entorno económico adecuado para el desarrollo de los proyectos. Y cuarto, el RIGI que, además de beneficios fiscales y cambiarios, brinda estabilidad jurídica y regulatoria por 30 años. Estos elementos están generando una oportunidad única para que las empresas extranjeras desarrollen nuevas operaciones en el país. internacionales.

-¿Qué debe ofrecer el país para atraer inversores? ¿Qué falta aún?

Están dadas las condiciones para una nueva etapa de crecimiento de la inversión: la Argentina tiene los recursos y las capacidades, el escenario internacional presenta una oportunidad excepcional, existe un nuevo marco jurídico para las grandes inversiones y el esquema macroeconómico apunta a dar sostenibilidad a la estabilidad alcanzada. Sin embargo, es cierto que, por nuestra historia, aún existen dudas entre algunos inversores respecto de la continuidad de estas condiciones en el tiempo. En la medida en que esa incertidumbre se reduzca, se fortalecerán aún más las condiciones para profundizar el proceso inversor. De aquí la importancia de llegar a París con el presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ministros nacionales y más de una decena de gobernadores. Es un mensaje contundente respecto a la importancia de llevar adelante las medidas económicas impulsadas por el Gobierno como condición necesaria para la atracción de inversiones.

4. ¿Qué sectores de la economía argentina son atractivos para Francia?

Francia ya tiene una presencia inversora muy importante en la Argentina. Al primer trimestre de 2026, su stock de IED (Inversión Extranjera Directa) alcanzaba aproximadamente US$8200 millones, ubicándola como tercer inversor de la Unión Europea y séptimo a nivel global en nuestro país. Más del 80% de ese stock se concentra en minería, petróleo y gas e industria, sectores en los que existe una presencia empresarial francesa consolidada. Por eso vemos un importante potencial para nuevas inversiones, particularmente en estos sectores de energía, petróleo y gas y minería, pero también en las cadenas de valor asociadas. Las características de la economía francesa permiten pensar en una participación relevante como proveedora de tecnología, ingeniería, servicios especializados, equipamiento y bienes de capital necesarios para la expansión de estas industrias. A ello se suman oportunidades en sectores como automotriz, energías renovables, agroindustria y pesca, sector sobre el que se centrará la B2B Week de París, entre otros.

5. ¿Creen que habrá más inversiones pese a la cercanía de las elecciones? ¿Por qué?

Desde PromArgentina no estamos observando una disminución de las consultas, ni de la interacción con inversores internacionales. Por el contrario, respecto de 2025, aumentó la cantidad de nuevos inversores relevados con los que trabaja la agencia. Las inversiones que buscamos atraer responden a horizontes de mediano y largo plazo. La identificación de una oportunidad, la formulación, evaluación, aprobación e implementación de un proyecto puede llevar años, por lo que estas decisiones no están determinadas exclusivamente por la coyuntura inmediata. El proceso se irá profundizando a medida que avancen los proyectos ya aprobados bajo el RIGI. En este contexto, actividades como la Argentina Week en París son especialmente importantes porque permiten explicar directamente las transformaciones que está atravesando el país, responder dudas y mantener un diálogo permanente con quienes están evaluando invertir en la Argentina.