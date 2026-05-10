Diversificar la cartera: la estrategia para equilibrar riesgo y rendimiento en un contexto cambiante

En el mundo de las inversiones, una de las reglas más conocidas —y a la vez más desafiantes de aplicar— es la diversificación. El concepto es simple: evitar poner todos los recursos en un solo activo. Pero su impacto en los resultados de largo plazo es profundo. “Diversificar es evitar poner todos los huevos en una misma canasta”, explica Marcelo Otermin, Responsable de ICBC Investments. El objetivo no es solo distribuir el dinero, sino construir una cartera que logre equilibrar dos variables centrales: riesgo y rendimiento.

Cómo se construye una cartera

En la práctica, diversificar implica combinar distintos tipos de activos, cada uno con características específicas. Por un lado, aparecen los instrumentos de money market o productos a tasa, como los plazos fijos. Se trata de alternativas que priorizan la previsibilidad: ofrecen bajo riesgo, liquidez —en algunos casos inmediata— y un rendimiento conocido. Desde ICBC, por ejemplo, se destacan fondos como Alpha Pesos o Alpha Ahorro, que permiten administrar liquidez en pesos con distintos niveles de disponibilidad, integrando la inversión al uso cotidiano del dinero.

En un segundo nivel, se ubican los activos de renta fija, como bonos u obligaciones negociables. Estos instrumentos aportan un rendimiento mayor, generalmente conocido de antemano, y cumplen un rol de equilibrio dentro de la cartera. ICBC ofrece acceso a este tipo de activos tanto de manera directa como a través de fondos que los agrupan, facilitando la diversificación sin necesidad de seleccionar cada instrumento de forma individual.

Por último, se encuentran los activos de renta variable, como las acciones. Son los que presentan mayor volatilidad, pero también mayor potencial de crecimiento en el largo plazo. A través de herramientas como la operatoria de acciones y Cedears desde su plataforma digital, ICBC permite incorporar este tipo de activos a la cartera, ampliando el horizonte de inversión.

El error de concentrar

A pesar de la variedad de instrumentos disponibles, uno de los errores más frecuentes es concentrar todo el capital en una sola alternativa. “Intentar concentrar todo en un solo activo aumenta el riesgo”, advierte Otermin. Esto ocurre porque cualquier cambio en ese activo impacta directamente sobre el total de la inversión. En cambio, una cartera diversificada distribuye ese riesgo entre distintas fuentes. La diversificación no es solo una decisión técnica, es estratégica.

Pensar en distintos horizontes

Una cartera bien construida no responde a un único objetivo. Integra necesidades de corto, mediano y largo plazo. Por un lado, pueden existir inversiones pensadas para el día a día, con foco en la liquidez.

Por otro, alternativas de mayor plazo que buscan crecimiento y permiten asumir cierta volatilidad. Desde ICBC, este enfoque se traduce en soluciones como los Fondos Alpha Planeamiento, que agrupan distintos activos en un solo instrumento, ajustado al perfil del inversor, o carteras administradas que combinan bonos, acciones y fondos en proporciones definidas por especialistas. “La idea es utilizar todos los activos disponibles para componer la cartera de manera inteligente”, resume Otermin.

Una estrategia que se adapta

Diversificar no implica eliminar el riesgo, sino gestionarlo. Permite construir una estructura que funcione en distintos escenarios de mercado, sin depender de una única variable. En un contexto donde la volatilidad forma parte del día a día, esta lógica cobra aún más relevancia. Porque invertir bien no es apostar a una sola idea. Es construir un conjunto de decisiones que se complementen. Y en ese proceso, la diversificación deja de ser una recomendación general para convertirse en una herramienta concreta para sostener una estrategia en el tiempo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.