El nuevo management del bienestar: por qué cuidar a las personas se volvió la clave de la competitividad

Durante años, el bienestar en las empresas se resolvió con un combo más o menos previsible: gimnasio bonificado, día de cumpleaños libre, alguna que otra fruta en la oficina. Ese librito está quedando viejo. La gestión de personas atraviesa una transformación de fondo, que corre el eje de las compensaciones fijas y los beneficios sueltos hacia una mirada transversal sobre toda la experiencia del colaborador. Y en un contexto de digitalización acelerada, las organizaciones que lideran sus mercados redescubren algo que suena casi paradójico: el diferencial competitivo sigue siendo, ante todo, humano.

Los estudios sobre el futuro del trabajo coinciden en un punto: la sostenibilidad de una empresa ya no depende únicamente de su capacidad de innovar en tecnología, sino de su habilidad para construir culturas basadas en la confianza, el bienestar y el desarrollo continuo de sus equipos. El bienestar dejó de ser un gesto blando de Recursos Humanos para convertirse en un eje estratégico con impacto directo en la atracción y retención del talento crítico. Y eso, en la práctica, empuja a las organizaciones a formar líderes con otro perfil: cercanos, con escucha activa y capacidad de acompañar procesos de cambio sin ahogar la autonomía de los equipos.

Un ranking que pone en números la cultura del cuidado

Esa transformación se refleja, año a año, en las evaluaciones de clima laboral. La edición 2026 del ranking “Empresas que Cuidan”, elaborado por la consultora internacional Great Place to Work, relevó las prácticas de más de 200 organizaciones en el país a partir de la experiencia real de sus propios equipos.

En la categoría de 251 a 1.000 colaboradores, Universidad Siglo 21 se quedó con el primer puesto del país, reconocida por la transversalidad de sus políticas de bienestar, confianza y cultura interna. El dato confirma algo que el mercado viene validando cada vez con más fuerza: es perfectamente posible sostener al mismo tiempo entornos de alto rendimiento y altos niveles de bienestar percibido.

Desde la institución explican que ese lugar en el ranking no es casualidad, sino el resultado de una planificación pensada de punta a punta desde las personas. Patricia Porello, directora de Gestión Humana de Universidad Siglo 21, lo resume así: “En Universidad Siglo 21 entendemos que el cuidado de las personas se construye desde una estrategia integral basada en tres ejes fundamentales: bienestar integral, promoviendo el cuidado físico, emocional y social; desarrollo humano, potenciando las capacidades e impulsando planes de formación permanentes que robustezcan las competencias de nuestros equipos; y orgullo y trascendencia, fomentando un entorno colaborativo y de escucha activa para que las personas sean protagonistas de nuestro crecimiento organizacional”.

Patricia Porello, Directora de Gestión Humana en Universidad Siglo 21.

Un modelo con historia y con liderazgo propio

El logro no aparece aislado. En la lista general de las mejores organizaciones para trabajar en Argentina, la casa de estudios alcanzó la cuarta posición de su categoría, lo que representa su décima distinción consecutiva en ese ranking.

Parte de la sostenibilidad de ese clima organizacional tiene nombre propio: un modelo de conducción que impulsa de manera activa el liderazgo femenino y la toma de decisiones estratégicas lideradas por mujeres. Ahí aparece la gestión de Laura Rosso, rectora de la universidad, cuya conducción tiene un valor simbólico adicional: es la primera graduada de la propia institución en llegar a la máxima autoridad académica.

Sobre la visión que sostiene ese clima, Rosso señala: “Creemos firmemente que la vanguardia institucional requiere de entornos colaborativos, donde la escucha activa permita a nuestros equipos ser verdaderos protagonistas de nuestro crecimiento organizacional. Promovemos una cultura de autonomía técnica, donde el desarrollo de cada profesional se traduce directamente en mejoras tangibles para nuestro sistema de enseñanza, entendiendo que la innovación académica solo es posible cuando existe una cultura que impulsa, ante todo, el desarrollo integral de las personas”.

Laura Rosso, Rectora de Universidad Siglo.

Personas y tecnología, un mismo equipo

Frente al avance de la automatización, la mirada corporativa que se impone ya no plantea una competencia entre las capacidades del personal y los sistemas digitales, sino una integración entre ambos. Las tendencias del mercado son elocuentes: el verdadero diferencial competitivo y la sostenibilidad institucional no pasan por las estructuras de control tradicionales, sino por la solidez de la cultura interna.

Las organizaciones que hoy resultan más atractivas para trabajar se parecen cada vez menos a una estructura jerárquica y cada vez más a una comunidad que promueve la autonomía técnica y el bienestar integral. Ese es, en definitiva, el terreno donde se juega la retención del talento: no en el beneficio aislado, sino en la calidad del vínculo humano que sostiene a cada equipo.

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