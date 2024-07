Dólar: por qué el mercado reaccionó negativamente tras la conferencia del ministro Luis Caputo

Cotización del dólar de hoy

Empezó el segundo semestre del año, y el Gobierno no brinda definiciones sobre las proyecciones de mediano plazo para su política cambiaria. Mientras que el equipo económico insiste en que el tipo de cambio oficial seguirá con su movimiento al 2% mensual, no hay una fecha concreta para la salida del cepo cambiario (el Gobierno lo postergó para una “tercera etapa”) y entre inversores y economistas preocupa la dinámica de venta de reservas en la que entró el Banco Central (BCRA), más allá del dato positivo de hoy.

Es una serie de inquietudes que impactaron negativamente en el mercado semanas atrás (la escalada del dólar empezó a mediados de mayo luego de la continua baja de tasas) y que no se disiparon más allá de la conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el viernes último.

El viernes, el ministro de Economía brindó una conferencia de prensa para anunciar que el Banco Central migrará su deuda al Tesoro a través de nuevas Letras de Regulación Monetaria, una medida en el marco de la “segunda etapa” del plan de estabilización del Gobierno, mediante la cual se busca eliminar la “segunda fuente de emisión monetaria”, que surge del pago de los intereses de los pasivos remunerados de la entidad monetaria (antes Leliq, ahora Pases).

No obstante, hoy los mercados operaron en rojo. Tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras superaron por primera vez la barrera de los $1400, el riesgo país trepó 57 unidades y alcanzó los 1513 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas cayeron casi 10% en el exterior. Para analistas, esta reacción se debió a la falta de precisiones sobre la política cambiaria.

El dólar blue cerró a $1405 Santiago Oróz

“ Hace un mes que el mercado financiero viene muy débil, por la Ley Bases, la baja de tasas de interés y un contexto internacional que no ayudó . Los bonos y acciones venían cayendo, los dólares subían. En ese escenario, el anuncio del viernes generó más preocupación, porque demostró que el equipo económico está más preocupado en resolver el tema de los Pases con estas nuevas letras de regulación monetaria que el mercado cambiario”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

En las últimas semanas, se encendieron algunas luces de alerta por la dinámica de venta de reservas que atraviesa el Banco Central, aun en un período estacionalmente más favorable por la venta de la cosecha. En junio, terminó con un saldo negativo de US$38 millones, el primer mes en rojo desde que Javier Milei asumió la presidencia. Hoy compró US$50 millones.

“Hacia adelante, el panorama en el mercado único y libre de cambios (MULC) luce poco alentador y, por consiguiente, se haría más desafiante la acumulación de reservas. Por un lado, el pago de importaciones seguirá creciendo por el propio diseño del esquema. Por otro lado, una vez superada la temporada alta de la liquidación, se abre el interrogante en torno a qué tan sostenible es el esquema actual sin el agro aportando dólares para recomponer reservas y contener la brecha”, dijeron en la consultora Ecolatina.

Según la firma, la reducción sistemática de tasas de interés descartó la opción de acelerar el ritmo de devaluación (crawling peg) del 2% mensual del tipo de cambio mayorista. En simultáneo, el dólar blend (los exportadores pueden liquidar un 20% al dólar financiero y 80% al oficial) afecta la cantidad de divisas que se ofrecen en el mercado oficial e ingresan al BCRA.

“El mercado está preocupado por la venta de reservas, más que por el esquema monetario. ¿Por qué? Porque sabe que el Banco Central va a poder comprar menos dólares, no tiene muchas reservas, y el año que viene tendrá que enfrentar vencimientos abultados si antes no vuelve a los mercados internacionales. La preocupación es cambiaria, no tanto monetaria. Los inversores están interesados en saber cómo la Argentina va a salir del cepo, porque sabe que el frente fiscal viene bien”, completó Marull.

En junio, el Banco Central terminó con un saldo negativo de US$38 millones NRuArg - Shutterstock

Sin embargo, pese a las dudas, Caputo adelantó el viernes que no hay fecha prevista para el fin de las restricciones cambiarias, que formarán parte de una “tercera etapa” del plan de estabilización, luego de una segunda etapa que acaba de arrancar y no tiene fecha de cierre.

También insistió que el crawling peg se mantendrá en 2% mensual y que el dólar blend continuará vigente, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que estos son aspectos que deben corregirse (e incluso definió que el esquema 80-20 debía finalizar en junio).

“El tipo de cambio está atrasado, es un hecho, está en mínimos. Y cada vez que la Argentina ensayó períodos de atrasos cambiarios, en algún momento vino el ajuste, que puede darse mañana o un año después. El temor es que las reservas netas están en cero. Y aunque el Gobierno hizo un buen historial hasta ahora, porque en diciembre eran negativas en US$11.000 millones, empezaron a caer. Ahora es necesario avanzar en la agenda del segundo semestre, que es lo que quiere ver el mercado”, agregó Martín Polo, economista de Cohen Aliados Financieros.

De acuerdo con datos de la sociedad de bolsa Consultatio Investment, de Eduardo Constantini, el tipo de cambio real hoy ($914,50) se encuentra 7% por debajo del nivel a la devaluación postPASO en agosto del año pasado. Para los analistas, al tener en cuenta la normalización del pago de importaciones, la progresiva recuperación económica y el fin de la cosecha, sostener el sistema actual “podría dificultar aún más la acumulación de reservas”.

“Una de las dudas centrales es si el Gobierno entiende que seguir haciendo lo mismo que le dio éxito en sus primeros seis meses, no le dará buenos resultados de ahora en adelante. El equipo económico aún está a tiempo. Pero el plazo es cada vez menor. Y si el mercado acelera su pesimismo, quizás sea aún más urgente empezar con la próxima etapa. Creemos que el ministro entiende esta necesidad y estos tiempos, pero las luces en el tablero de control van tornándose anaranjadas mientras tanto”, advirtió un informe de Map Economic & Business Advisors.