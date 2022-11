Dólar: preguntas y respuestas sobre el nuevo tipo de cambio para extranjeros

escuchar

Tal como anticipó LA NACION, el Gobierno les mejorará el tipo de cambio a los extranjeros que llegan al país cuando usen tarjetas de crédito y débito para gastos personales. La medida alcanzará también a la compra de paquetes turísticos y pasajes.

Por una disposición del Banco Central (BCRA), que saldrá publicada el viernes en el Boletín Oficial, se establecerá un mecanismo de liquidación por el cual las tarjetas y los operadores turísticos no estarán obligados a vender los dólares en el mercado oficial, sino que, a través de cuentas bancarias, podrán acceder a la cotización del MEP (hoy en torno a los $290), con la obligación de liquidar dentro de los cinco días de realizado el consumo.

A continuación, más detalles sobre la nueva normativa:

¿Cómo será el procedimiento?

Los turistas consumirán y le pagarán en dólares a las tarjetas como hasta ahora, pero las procesadoras de pago venderán esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero y no del oficial. Luego, como siempre, se le pagará en pesos a los comercios o servicios.

¿Cuál es el objetivo?

La idea central es que los turistas no residentes que visiten el país no recurran al blue y puedan utilizar medios electrónicos de pago para fomentar el ingreso de dólares al mercado formal.

¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP operado con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el dólar minorista del Banco Nación. Las procesadores de pago podrán cobrar una comisión por dicha operación.

¿Desde cuándo va a estar vigente?

La norma entrará en vigencia el viernes 4 de noviembre.

¿Se habló con los bancos para que puedan instrumentarlo?

Esta normativa no se instrumenta a través de los bancos sino de las procesadoras de pagos. Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina. Las procesadoras de pagos tienen la obligación de ingresar los dólares pero liquidarlos al MEP no es obligatorio.

¿Es para los turistas de cualquier país?

Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior.

¿Cómo identifican que la tarjeta es de un extranjero?

Del mismo modo que ya se hace. Los chips y el ruteo de las tarjetas indican en qué país fue emitida.

¿Qué pasa con los argentinos que tienen tarjetas emitidas en el exterior?

Si pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo tratamiento que un turista extranjero.

¿Es solo para tarjetas de crédito o también de débito?

Es para crédito, débito y también para las prepagas.

¿La conversión la hace el negocio o el banco?

Al negocio no le cambia nada. El banco no interviene. La conversión la hace la procesadora de pagos.

¿Esto va a afectar las reservas del BCRA?

El BCRA dejará de percibir el monto -mínimo- que las tarjeteras hasta ahora vendían en el mercado de cambios (MULC). La ventaja es que los dólares que ingresen las procesadoras de pagos para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores

