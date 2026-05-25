Tres pesos pesados de la industria anticipan qué pasará con los bancos por la IA

“Es posible que el 10% o 15% de los roles de la industria financiera desaparezcan” . El diagnóstico de Juan Parma, CEO de Banco Macro, define el escenario que hoy se abre para el negocio de los bancos y el empleo en esta actividad, a partir del desarrollo de la IA y la automatización de procesos: nuevos perfiles demandados, una creciente injerencia de la tecnología y nuevos riesgos.

“ La mayoría de los trabajos no van a desaparecer, pero van a aparecer nuevos roles dentro de la organización , desde arquitectura de sistemas o auditoría de IA hasta el monitoreo de calidad u otros que antes no existían”, agregó el ejecutivo, en una charla en AIFI26, organizada en el Hilton Buenos Aires, donde también participó Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.

Luego, Parma citó una respuesta sobre el tema que obtuvo al consultarle a Gemini, la IA de Google, y planteó que “la IA no va a reemplazar a lo humano, pero va a transformar radicalmente la forma en que se trabaja”.

En particular, se afectarán las tareas vinculadas a “procesamiento de datos, detección de patrones, procesamiento de transacciones, atención básica al cliente”.

AIFI 2026 AIFI

Al mismo tiempo, Parma insistió en que “todo lo que tiene que ver con las decisiones más importantes y el asesoramiento va a seguir en manos de lo humano”. En ese contexto, dijo que pasó la etapa del ‘IA washing’, donde el planteo de las empresas era “Tengo que estar, pero no pasa demasiado” al actual proceso de “adopción estructural”.

Por su parte, Rivas citó recientes estimaciones del banco estadounidense JP Morgan, que “no ve una pérdida significativa” en la cantidad de puestos de trabajo, pero sí reemplazo de puestos. “Vamos a necesitar más perfiles de IA y quizás menos banqueros o menos staff de cosas que puedas estar automatizando, para ir a tareas más cerca del cliente”.

Juan Parma, CEO de Banco Macro AIFI

En ese camino, advirtió que la adopción de herramientas de IA “todavía es un 85% back office”, pero que el desarrollo avanza hacia la “IA agéntica” que apunta a “generar mejoras de eficiencia y generación de negocios”. Por su parte, Parma afirmó que una tendencia de veloz crecimiento es la de la creación de agentes de IA que permitan a los usuarios automatizar o simplificar pagos o débitos recurrentes (expensas, salarios de empleados, servicios, etc.).

Al mismo tiempo, los ejecutivos advirtieron sobre los problemas o desafíos para el negocio de los bancos, derivados del desarrollo de la IA. “Cambió la naturaleza del riesgo. Antes era riesgo de ejecución, que la IA va a ayudar a reducir enormemente, pero trae el riesgo de definición. Porque si definís mal el objetivo o las métricas, la IA te va a dar una respuesta correcta a un problema que no existe ”, definió Rivas.

Por eso, el ejecutivo planteó que el principal “desafío” en la materia es el ‘upskilling’ de los empleados, en relación con la necesidad de actualizar las habilidades y la capacitación, para el uso de elementos de la IA. “Es el cambio cultural más urgente que tenemos”, completó Rivas.

Diego Rivas, CEO de Banco Galicia AIFI

En esa línea coincidió Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle, quien afirmó que “la IA es el inglés de mi época ”. “Es una competencia básica. Hoy si no sabés de IA es más difícil. Y yo no me imagino que la persona que me reemplace en el banco no sepa de IA. Estamos en un punto de inflexión muy importante y toda la organización debería entender que ya es una capacidad necesaria”, dijo el ejecutivo.

El desarrollo de la IA también genera riesgos desde el lado de los clientes. Además de los vinculados a la dinámica de los bancos, también existen mayores amenazas vinculadas con fraude, phishing y contenido falso que busca engañar a los clientes. En su exposición, Parma relató una experiencia de semanas atrás, con la circulación de un video hecho con IA que mostraba al presidente del Macro supuestamente recomendando inversiones de altos retornos y realizando comentarios negativos frente a los bancos tradicionales.