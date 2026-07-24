Con una leve suba, el dólar oficial vuelve a alcanzar el mayor valor nominal del año

El dólar oficial se ubica en su valor máximo del año en términos nominales. Este movimiento ocurre tras las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, que sostuvo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses por “una corrección mínima”. De todas formas, insistió en que “la estabilidad cambiaria está muy clara”.

El tipo de cambio oficial mayorista suma $5,93 (+0,4%) y cotiza a $1494,99. De esa forma, marca un nuevo valor máximo nominal: la última vez que se ubicó en estos niveles fue el pasado 7 de julio, cuando tocó los $1492.

De todos modos, se mantiene un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida hoy en $1836,23. Por lo tanto, todavía el Banco Central (BCRA) no tiene la necesidad de intervenir en el mercado.

Por su parte, el minorista también tiene una leve suba y se posiciona en su máximo del año, que también alcanzó a principios de este mes. En el Banco Nación, la moneda extranjera figura a $1515, $5 más que su cierre anterior (+0,3%).

El precio promedio del mercado fue de $1512,74, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA). De todos modos, en algunos bancos se puede encontrar por encima de los $1520, como es el caso del Banco Supervielle.

Los dólares financieros también tienden al alza: el MEP sube $5,47 (+0,4%) y aparece en las pantallas a $1524,59, mientras que el contado con liquidación (CCL) se eleva $4,89 (+0,2%) hasta los $1589,73.

En la City porteña, se puede encontrar el dólar blue a $1445, $5 menos que su valor de apertura (-0,3%).

Las subas del tipo de cambio oficial ocurren por el impacto del contexto internacionl y la baja intervención del BCRA en el mercado [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Un informe de Adcap Grupo Financiero detalló que esta semana “los mercados globales adoptaron un tono más risk-off”, es decir, que inversores venden activos de alto riesgo ―como los de la Argentina― y compran activos refugio. Este comportamiento se debe a que los precios del petróleo volvieron a acercarse a los US$100 por barril, mientras que las tasas de referencia de largo plazo se aproximan nuevamente a sus máximos del último año. “En este contexto, las monedas de los mercados emergentes comenzaron a depreciarse”, puntualizó.

Ante este escenario, los analistas no descartan que el Banco Central (BCRA) aplique herramientas que viene preservando —a través de su posición en futuros y de una eventual intervención mediante instrumentos dollar-linked— para lograr estabilidad cambiaria en el corto plazo.

Desde Porfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que las subas en el tipo de cambio oficial se dan en un contexto donde hay poca intervención oficial en los mercados secundarios de dollar-linked y futuros.

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