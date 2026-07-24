La tajante frase de Catherine Fulop sobre Gabriela Sabatini que reavivó la interna familiar

Todo parece indicar que las posibilidades de una reconciliación en el clan Sabatini son escasas. A dos años de que la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de su sobrina Oriana y Paulo Dybala sacara a la luz el conflicto familiar, el panorama sigue siendo el mismo. Esta semana, Catherine Fulop volvió a hablar de su cuñada y reveló si estaría o no dispuesta a recomponer el vínculo.

Este año, la familia vivió un momento transformador. El 2 de marzo nació Gia, primera hija de la cantante y el futbolista y la primera nieta de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. “La verdad que ha sido una alegría y tener un nieto es como la frutilla de la torta”, reflexionó la actriz en diálogo con LAM (América TV). Si bien admitió que la llegada de la bebé trajo unidad familiar, no recompuso la relación con su cuñada.

"Al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar", dijo Fulop al ser consultada por Gabriela Sabatini

“La verdad, no quiero hablar ni siquiera de ella, ni de eso, porque no hubo ninguna señal. Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar”, sostuvo Fulop. Si bien dejó en claro que por lo menos en el corto plazo no hay posibilidades de reconciliación, sorprendió a todos al admitir que tiene “fe” en que el vínculo pueda reconstruirse en algún momento. “Yo creo que sí, ojalá. La verdad es que siempre es lindo. Pero creo que primero hay que hablarnos”, sentenció.

Las tensiones dentro del clan Sabatini salieron a la luz cuando se confirmó que Gabriela no iba a asistir al casamiento de su sobrina y Paulo Dybala, el cual tuvo lugar el 20 de julio de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se barajaron varias versiones sobre los motivos de la disputa familiar, desde conflictos económicos hasta que no aceptarían a la pareja de la extenista.

El conflicto familiar salió a la luz cuando Gabriela Sabatini no fue al casamiento de su sobrina y el futbolista (Foto: Instagram @sabatinigaby)

“Para mí la familia es muy importante, pero yo creo que a la familia eventualmente la elige uno. Y creo que siempre y cuando las personas quieren estar en la vida del otro, siempre va a haber un lugar para ellos, en mi casa, en mi hogar”, sostuvo Oriana en una entrevista con LAM (América TV) y admitió que, a su pesar, terminó quedando “en el medio sin comerla ni beberla”. Si bien tanto ella como su padre expresaron su deseo de poder retomar el vínculo en algún momento, la extenista nunca se pronunció al respecto.

Durante los últimos dos años, la autora de Podría quedarse acá fue consultada reiteradas veces por la relación con su tía. Además de reconocer que no se comunicó con ella para felicitarla ni por su embarazo ni por el nacimiento de su hija, en junio terminó por reconocer que estaba cansada de que siguieran preguntándole por el conflicto familiar. “Me molesta porque no tengo nada que decir. Ya está. Yo soy una persona grande, pero es un tema de los más grandes. Yo no puedo hacer nada al respecto”, le dijo a Martín Cirio. Asimismo, evidenció que la comunicación entre ellas no se reanudó: “No estamos hablando y punto. No hay una actualización cada dos meses”.