Un feroz incendio azota Madrid y el sur de Francia: al menos 80 mil evacuados

CHAPINERÍA, España.– El gobierno de España declaró por primer vez el viernes la emergencia nacional debido a una serie de incendios forestales próximos a la capital, y más de 60.000 residentes huyeron de sus hogares en el sur de Francia para escapar de dos grandes fuegos, mientras la histórica ola de calor avivaba las llamas en toda Europa y obligaba a decenas de miles de personas a buscar resguardo.

Al menos 19.000 personas fueron evacuadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid debido al “peor incendio de la historia” de la región, que ya ha arrasado 6000 hectáreas, anunció el viernes la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

“Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe”, lamentó la funcionaria en una rueda de prensa. “Esto no lo habíamos vivido”, afirmó.

👩‍🚒 Durante la noche, nuestras unidades han realizado misiones de ataque directo sobre frente de llama y protección en el flanco derecho del incendio en #PelayosdeLaPresa pic.twitter.com/BoqQ0tvg0s — UME (@UMEgob) July 24, 2026

En Francia, las autoridades del suroeste del país ordenaron el viernes más evacuaciones masivas en la costa atlántica debido a los grandes incendios forestales. El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, dijo que 40.000 personas han sido desalojadas en el departamento de Gironda, y 23.000 en el de Landas.

Tanto España como Francia han solicitado ayuda a otros miembros de la Unión Europea (UE). “Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos”, escribió en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

🇪🇸 España ha declarado una emergencia nacional en Madrid y otra región mientras un gran incendio forestal se propaga sin control.

Miles de personas enfrentan la evacuación mientras las llamas arrasan el área cerca de la capital. pic.twitter.com/oE6oQJGmo1 — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) July 24, 2026

“Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas”, agregó el mandatario.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que Italia y Grecia envían cada una dos aviones Canadair para descargar agua.

Bomberos trabajan junto a las llamas en una zona residencial durante un incendio forestal cerca de Lège-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia JULIEN DE ROSA - AFP

“Pronto podremos contar con refuerzos, incluidos dos aviones cisterna Canadair croatas, dos aeronaves Air Tractor portuguesas y dos helicópteros Black Hawk de gran capacidad de carga procedentes de la República Checa y Eslovaquia”, afirmó por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

El sur de Europa ha registrado varios incendios grandes este verano. El continente es el que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad de las olas de calor y la sequía, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

Alerta máxima en España

Dos de los tres incendios declarados en el oeste de Madrid están “a punto de fusionarse” para formar un “solo fuego”, anunció el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, advirtiendo que el fuego estaba “fuera de control”.

“Los dos incendios, el de San Martín y el de Villa del Prado, están a punto de fusionarse y convertirse en un solo fuego que avanza hacia Navas del Rey“, declaró a la prensa el funcionario, añadiendo que se estaban evacuando nuevos pueblos de la zona.

This handout photo released on July 23, 2026 and taken on July 22, 2026 by Spain's Military Emergencies Unit (UME) shows UME personnel fighting a wildfire near Almorox, 70 kilometers southwest of Madrid. In Spain, a fire broke out on July 22 afternoon in Almorox, near Toledo, southwest of Madrid, leading to the evacuation of several municipalities in the area and the lockdown of one of them, emergency services announced on X. Reflecting the rapid spread of the fire, authorities and emergency services twice sent an alert message to all mobile phones in the area to warn of the situation. (Photo by Handout / UME / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SPAIN'S MILITARY EMERGENCIES UNIT (UME) / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS HANDOUT - UME

La zona, donde muchos residentes de la capital tienen segundas residencias, está densamente poblada.

La declaración de emergencia nacional supone que el Ministerio del Interior español, que controla a la policía y las fuerzas de seguridad, asume la supervisión de las labores de extinción de las comunidades autónomas, que luchan para sofocar múltiples incendios avivados por una ola de calor. Otro gran incendio en la provincia de Ávila, en el centro del país, llevó a las autoridades nacionales a intervenir.

Era la primera vez ‌que se adoptaba una medida de este tipo a causa de un incendio. La última vez que España declaró el mismo nivel de alerta de emergencia fue durante un apagón masivo a nivel nacional el año pasado.

Una pared de llamas avanza mientras un incendio forestal arrasa las inmediaciones de Burgohondo, en la provincia de Ávila, España Mateo Lanzuela - Europa Press

Grande-Marlaska apuntó que, además de los grandes incendios en Madrid y en Ávila que han requerido la implicación directa del gobierno estatal, en el país hay otros nueve incendios graves activos.

Se han desplegado más de 270 ‌efectivos de emergencia y 40 unidades terrestres en las zonas afectadas, junto con varios contingentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según las autoridades españolas.

Es el segundo año consecutivo en que España ⁠se enfrenta a una temporada de incendios especialmente destructiva.

Un helicóptero de extinción de incendios descarga agua sobre las llamas mientras un incendio forestal avanza cerca de Burgohondo, en la provincia de Ávila, España Manu Fernandez - AP

En lo que va de año se han producido más de 29 grandes incendios en el país, que han dañado una superficie “casi ‌cinco veces más que en el mismo periodo” de 2025, cuando se destruyó una superficie récord, dijo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una ⁠publicación en Bluesky.

Se espera que las temperaturas superen los 39ºC en algunas partes de España el viernes, con una máxima prevista de 44ºC en Almería, en el sureste.

La televisión española mostró imágenes tomadas por residentes que huían en las que se veían muros de llamas coronados por largas columnas de humo avanzando a través de bosques y matorrales. Los fuertes vientos y el terreno montañoso complicaban el trabajo de los bomberos, que combatían las llamas con camiones y topadoras.

Bomberos combatiendo un incendio forestal en la zona de La Mierla, cerca de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid HANDOUT - UME

En Navaluenga, en la provincia de Ávila, los vecinos, que llevaban mascarillas debido al humo, observaban cómo los helicópteros de extinción de incendios recogían agua del río de la localidad a última hora del jueves.

"Llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ello anoche, pero era tarde ya y estaba todo muy descontrolado", dijo a Reuters Javier Martín, un vecino del municipio.

Antes de ser desalojado junto a sus vecinos de Chapinería, un pueblo a menos de una hora en auto al oeste de Madrid, Joaquín Espinosa, de 33 años, dijo a AP que todo alrededor de la localidad era “humo y fuego”.

Un hidroavión descarga agua sobre el fuego mientras un incendio forestal avanza cerca de La Adrada, en la provincia de Ávila, España Manu Fernandez - AP

Los incendios de este año incluyen el segundo más grande registrado nunca en España, que consumió unos 320 kilómetros cuadrados en los últimos días en la provincia de Guadalajara, al norte de Madrid. Trece personas murieron en un fuego en el sur de España a principios de mes, que fue el más letal en la historia reciente del país.

Sánchez pidió el miércoles un pacto entre los partidos de todo el espectro político para combatir el cambio climático, que, según manifestó, es clave para adaptarse a un clima con mayor propensión a los incendios.

Las autoridades no han identificado la causa de los incendios en las inmediaciones de Madrid. Los fuegos pueden comenzar por chispas de maquinaria agrícola, rayos o colillas de cigarrillos extraviadas, o pueden ser provocados intencionadamente.

El fuego arrasa Francia

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación total de la península de Cap Ferret, un destino turístico muy concurrido durante la temporada de verano, a medida que el humo y las llamas se acercaban a las ​viviendas. Unas 63.000 ⁠personas fueron evacuadas de la ⁠zona, muchas de ellas trasladadas a un lugar seguro en barco, dijeron las autoridades.

Cerca de allí, en la localidad de Biscarrosse, otro gran incendio también obligó a los ​residentes a abandonar sus hogares.

"Desde nuestra casa veíamos los incendios. (...) Veíamos cómo las nubes se volvían cada vez más oscuras", explicó Yoan Urien, de 26 años, que escapó ‌a última hora del jueves después de que la policía ordenara a todos los vecinos de su barrio ​que abandonaran la zona.

Esta fotografía muestra un automóvil envuelto en llamas durante un incendio forestal cerca de Lège-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia JULIEN DE ROSA - AFP

“Pude encontrar un lugar donde refugiarme con mis mascotas, pero (...) ​ha sido todo un susto”, dijo a Reuters.

Un incendio que se inició en Saumos, al norte de Cap Ferret, amenaza con cortar la única ruta de salida de la península y es el mayor registrado hasta ahora esta temporada en Francia, dijo el ministro del Interior, Laurent Núñez, a la televisión local.

El incendio ha arrasado 10.000 hectáreas de terreno y ha quemado 80 viviendas, destruyendo por completo unas 50 de ellas, añadió el funcionario.

Continúan los incendios en Italia

En Italia, el fuego seguía arrasando parte de Sicilia, con la provincia centro-occidental de Agrigento especialmente afectada.

Los bomberos dijeron el jueves por la noche que realizaron más de 1400 operaciones desde el fin de semana pasado, 240 de ellas en la zona de Agrigento. El viernes, siete de las nueve provincias de Sicilia estaban en el nivel más alto de alerta por incendios forestales, y solo Messina y Catania, en la costa oriental, tenían un nivel de riesgo menor, dijo Protección Civil en su boletín diario.

Una columna de humo y llamas se eleva mientras un incendio forestal avanza cerca de Burgohondo, en la provincia de Ávila, España Manu Fernandez - AP

Avivados por temperaturas que han superado los 40ºC, la baja humedad y los vientos, los incendios han obligado a evacuaciones dispersas y se le han atribuido la muerte de un bombero que respondía a un incendio en Caltanissetta.

A nivel mundial, 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado, lo que causó severas olas de calor en toda Europa. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad del calor y la sequía, especialmente en el sureste de Europa , lo que hace que la región sea más vulnerable a efectos en la salud y a los incendios forestales.

Agencias AP, AFP y Reuters