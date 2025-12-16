Cuál es la cotizacion del dólar hoy, 16 de diciembre, banco por banco

La cotización del dólar de este 16 de diciembre muestra una variación de 20 pesos entre los distintos bancos, ya que el Banco Piano cotiza la divisa estadounidense a $1470 sobre la oferta del None que muestra en su pizarra un valor de $1450 pesos.

A mediados de abril de 2025, tras la aplicación de un nuevo régimen cambiario que liberó parcialmente la flotación del tipo de cambio, la cotización del dólar minorista comenzó a exhibir variaciones significativas entre las distintas entidades financieras. En este marco cambiario, el valor del dólar oficial minorista puede fluctuar dentro de una banda móvil establecida entre $1.000 y $1.400. Debido a esta flexibilidad y a que el valor de la divisa puede variar para cada entidad financiera, los ahorristas interesados en comprar dólares buscan comparar activamente las cotizaciones ofrecidas por los diferentes bancos para determinar cuál les resulta la mejor opción.

Las mejores y peores cotizaciones del dólar este 16 de diciembre

El costo por dólar de cada entidad bancaria muestra tres cotizaciones que destacan por sobre el resto. El None lo ofrece a $1400 para la compra y $1450 para la venta. El ICBC, que muestra en sus pizarras electrónicas $1405 y $1460, respectivamente. El podio virtual se completa con el Brubank con $1410 y $1460.

Si se invierte el sentido del ránking, se observa que la cotización más cara del mercado se muestra en el Banco Piano, que muestra un valor para la compra de $1415 y para la venta de $1470. Entre los precios más altos también se encuentra el Banco Macro con $1410 y $1470, seguido de Banco de Galicia con $1415 y $1465, respectivamente.

Un repaso de todas las cotizaciones permite determinar que este 16 de diciembre el promedio del precio del dólar es de $1462 para la venta. Si se establece una comparación con la última jornada hábil, el valor de la moneda estadounidense se negocia hoy muestra una baja del 0,21 por ciento , ya que se lo negoció a $1413,81 para la compra y $1465,14 para la venta.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar oficial se mantiene estable con una oscilación inferior al 1 por ciento.

La evolución del tipo de cambio también puede tomar como punto de partida al 14 de abril de 2025, cuando se oficializó la desregulación parcial del cepo . Desde entonces, el dólar oficial mantiene una tendencia a la suba, con un alza del 23,25 por ciento en relación con el precio que mostraba de $1110 para la compra y $1160 para la venta.

Cotización del dólar CCL o contado con Liqui

El dólar CCL, o contado con liquidación, se intercambia hoy a $1503,60, este valor muestra que la cotización está estable en relación a la última jornada.

Cotización del dólar MEP o "Bolsa", hoy 16 de diciembre

El dólar MEP, también conocido como "Bolsa", se negocia hoy a $1485,13, lo que reflejaría cierta estabilidad en la cotización con una oscilación inferior al 1 por ciento en relación al última día hábil, El valor del dólar "bolsa" se define en base a la cotización del bono AL30, el activo más popular para conseguir este tipo de cambio, al que se accede a través de la compraventa de activos financieros que cotizan en pesos y en dólares.

Cotización del dólar mayorista

El Banco Central cobra $1439,83 por cada dólar que negocia. Este precio se mantiene en línea con la última jornada, con un movimiento inferior al 1%.