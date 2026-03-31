Guerra en Medio Oriente: la Bolsa argentina fue a contramano del mundo en marzo y hubo una acción que subió 34% en dólares

Aunque marzo fue un mes negativo para los mercados internacionales, la Bolsa porteña fue a contramano del mundo y cerró el mes al alza. En un contexto global marcado por la guerra en Medio Oriente, la suba de tasas y el fortalecimiento del dólar estadounidense, el mercado local se desacopló de la tendencia externa y se vio favorecido por el aumento del precio del petróleo.

Este martes, ante la perspectiva de que el conflicto bélico esté llegando a su fin, el mercado internacional se toma un respiro y el optimismo también se ve entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los papeles de Pampa Energía lideran la rueda con un alza del 6,8%, seguida por Banco Supervielle (+6,5%), BBVA (+5,8%), Banco Macro (+5,8%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%) e YPF (+4,5%).

En este caso, al ver el recorrido que tuvieron en marzo, el comportamiento fue dispar. La petrolera YPF se destacó con un incremento acumulado del 34,3% en dólares, beneficiada por la suba del petróleo a nivel mundial y el fallo a favor de la Argentina el viernes pasado en la causa por expropiación. Luego de que el Brent trepara 47% en marzo, también se vieron favorecidas Transportadora de Gas del Sur (+17,9%), Pampa Energía (+15,3%) y Edenor (+14,6%).

En cambio, de la mano contraria, Corporación América acumuló una caída del 12%, Ternium del 9,4% y Globant del 6,1%. Esta tendencia estuvo más en sintonía con el resto del mundo: el índice accionario estadounidense S&P500 se hundió un 5,5%, mientras que China retrocedió 3% y hasta el vecino Brasil tuvo una caída del 1%.

Las acciones argentinas se destacaron en marzo, a contramano del resto del mundo ANGELA WEISS - AFP

Ante el temor que generó la guerra en Medio Oriente en el mercado, los inversores reacomodaron sus carteras y se alejaron de los activos de riesgo. A pesar de eso, la Bolsa porteña fue a contramano del mundo, impulsada por las energéticas. Solo este martes sube 3,1% y cotiza en 2.953.200 unidades, equivalente a US$2010 al ajustar por el dólar contado con liqui. En todo marzo, el índice S&P Merval acumuló un alza del 11,1% en dólares.

“Va a imponerse el verde en la evolución de marzo en la Argentina, lo cual fue totalmente a contramano de la evolución de la Bolsa internacional. ¿Qué tuvo a favor la Argentina? El balance comercial de commodities exportados de granos y de petróleo fue en aumento y el mercado vio un signo positivo para el balance comercial. Y aunque no ayuda para nada la suba de tasas de interés por el canal financiero, eso lo sufren todos los países. En el neto, la Argentina tiene para ganar en esta guerra, además de estar bastante alejada geográficamente de la zona de conflicto. La Argentina se favoreció y el mercado lo premió, aunque dentro de un moderado optimismo. La Bolsa venía retrasada frente a sus pares en el arranque de año“, analizó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

No sucedió lo mismo con los bonos soberanos de deuda, que en marzo tendieron a la baja. A pesar de que hoy los Bonares rebotan 0,83% (AE38D) y los Globales un 0,44% (GD35D), a lo largo del mes acumularon una caída del 4%.

Esto provocó que el riesgo país tendiera al alza. Pese a descomprimir este martes seis unidades, actualmente se ubica en 631 puntos básicos, uno de los valores más altos en lo que va del año. En marzo, acumuló un alza de 59 unidades (+10,7%) y se alejó de los mínimos de enero, cuando llegó a estar por debajo de la barrera de los 500 puntos.

El peso argentino fue la moneda emergente que más se fortaleció desde que arrancó el conflicto bélico en Medio Oriente Lee Jin-man - AP

Dólar hoy

Luego de que ayer las cotizaciones del mercado de cambios tendieran al alza, hoy el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1381,86, equivalente a una baja diaria de $15,70 (-1,12%). Así, el peso argentino se consolidó como la moneda emergente que más se fortaleció desde que se inició el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con un análisis de Facimex Valores sobre 24 países emergentes, al comparar la variación del tipo de cambio y las tasas de interés en moneda local, el peso argentino fue la moneda que más se apreció y, a la vez, la Argentina fue el país con mayor compresión de tasas en moneda local. “Son dos hechos que reflejan que las estrategias de carry en la Argentina tuvieron excelentes resultados en marzo”, acotó la sociedad de bolsa.

El dólar oficial minorista se vende en el Banco Nación a $1415, una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,4%). Con subas y bajas a lo largo de marzo, en el acumulado del mes también cedió $5 (-0,4%). En tanto, el precio promedio del resto del mercado es de $1423,05, según el Banco Central (BCRA).

Argentina no va a ser neutral. El canciller Quirno se refirió al conflicto en Medio Oriente

El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1423,68, unos $8,83 menos que el cierre anterior (-0,6%). En tanto, el contado con liquidación cede $11,85 y cotiza a $1474,32 (-0,8%). En el mes, acumularon una suba de apenas $4,14 (+0,3%) y $14,05 (+1%), respectivamente.

“Con la guerra en Medio Oriente también impactó en una caída de las monedas, mientras que recién esta semana el peso argentino rebotó un poquito, después de apreciarse un 4,5% en marzo. Fue todo muy positivo para la Argentina”, sumó Neffa.