Cuentas bimonetarias: por qué el plan del oficialismo para que los turistas traigan dólares fracasó

“Las cuentas bimonetarias no eran obligatorias, así que decidimos no avanzar”, es la respuesta que dan los bancos de manera generalizada. A pesar de que a finales de octubre el Banco Central (BCRA) anunció el lanzamiento de una nueva herramienta para facilitarle a los turistas el ingreso de los dólares al país y vender sus divisas a un tipo de cambio MEP (el denominado dólar bolsa, más alto que el oficial), no prosperó.

“Era un delirio destinado al fracaso. ¿Qué turista iba a tomarse las molestias de abrirse una cuenta bancaria en la Argentina y encima vender a precio más barato que lo que se paga por el dólar blue?”, remarcaron puertas adentro de un banco internacional.

Según el proyecto oficialista, los extranjeros que visitan el país puede abrir una caja de ahorro bimonetaria y depositar hasta US$5000 Fabián Marelli - LA NACION

Según el proyecto oficialista, los extranjeros que visitan el país puede abrir una caja de ahorro bimonetaria y depositar hasta US$5000. Ese dinero puede ser utilizado tanto con tarjeta de débito como con retiros de efectivo, al mismo valor que el dólar MEP, hoy en torno de los $187. En definitiva, es más rentable que vender los billetes estadounidenses a la cotización oficial ($111) y más seguro que hacer la transacción en una cueva ($198,5).

“En caso de que exista saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al finalizar su estadía, la entidad deberá transferirlo, en forma automática, a la cuenta en el país de origen y proceder a su cierre, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera”, explicó el Banco Central cuando lanzó la herramienta. De fondo, el objetivo era que los turistas no vayan a los arbolitos y, en cambio, que aporten liquidez al mercado oficial.

Cinco meses más tarde, solo el Banco Nación acompañó la iniciativa del BCRA. Hoy en día tienen el sistema funcionando en todas sus redes, e incluso la operatoria se puede realizar en la sucursal de Aeroparque. No obstante, hasta el momento, no han tenido ni una sola apertura de cuenta.

“Como punta de lanza, nosotros como banco acompañamos todo lo que el Banco Central dispone. Está vigente y funciona, está al alcance de cualquier extranjero. Hasta un argentino que está radicado en el exterior puede venir de visita y abrir la cuenta. Aun así, no tenemos todavía clientes que se hayan abierto cuentas bimonetarias”, confirmaron fuentes de la entidad que conduce Eduardo Hecker.

25 Enero 2018 - Foto de archivo del Banco Central, en Reconquista 266. Nota De pablo Maria Amasanti

La experiencia del Banco Nación le da la razón al resto de las entidades financieras, que analizaron el proyecto y desistieron en el camino. Meses atrás, al menos dos bancos afirmaron que estaban trabajando para adecuar el sistema y poder ofrecer el producto. “Finalmente, no lo hicimos porque vimos poca demanda”, admitió una de las empresas.

Además del poco interés por parte de los turistas, hubo poco interés por parte de los bancos. En parte, porque “la letra chica no era clara”. La otra gran parte, porque los costos de implementación no lo hacían rentable. Por el momento, desde el Banco Central descartan que en el corto plazo se reformule la iniciativa.

“Hicimos un estudio del caso y llegamos a la conclusión de que iban a ser muy pocos clientes. Ningún turista llega a un país y quiere abrirse una cuenta de banco para irse a la semana. Además, el sistema demandaba una implementación con mucho costo económico, muchas horas hombre, por lo que decidimos descartarlo”, resumió otra entidad.