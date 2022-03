Suba de retenciones: los tres productos en la mira del Gobierno que pueden acompañar a la soja

Las exportaciones del campo están en el centro de la tormenta. Mientras que Alberto Fernández define los detalles del aumento de retenciones a subproductos de la soja, que actualmente pagan el 31%, el sector productivo ve con atención los próximos pasos del Gobierno respecto de otros tres cultivos en la mira: el trigo, el girasol y el maíz.

Según diversas fuentes consultadas por LA NACION, estos tres commodities podrían sufrir medidas similares a las que pesan sobre la harina y el aceite de soja, cuya exportación fue prohibida ayer. Los motivos son distintos. En el caso de las dos primeras, el impedimento para exportar y el aumento de tasa operarían a favor de la recaudación del fisco y para “desacoplar precios locales”.

En relación con el trigo, el girasol y el maíz, en cambio, el objetivo del Gobierno buscaría “proteger” el abastecimiento interno, afectado por la guerra en Ucrania debido a su rol en el comercio internacional de estos productos -es el primer exportador de aceite de girasol-.

Está siendo evaluada una propuesta para prohibir la exportación y posteriormente aumentar las retenciones al trigo al 25%, las del maíz al 20% y el girasol, al 15%, duplicando las alícuotas, explicaron fuentes privadas y oficiales.

La idea de prohibir las exportaciones de maíz, trigo y girasol y subir las retenciones a sus derivados provendría de la cartera de Roberto Feletti (Comercio Interior) y está siendo analizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, a cargo de Julián Domínguez.

Ante la consulta de LA NACION, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca prefirió no emitir comentarios.

“La decisión está avanzada y vendría desde el área de Producción y Economía. El objetivo es recaudatorio, con la posibilidad de desacople de los precios internos. En términos de la reacción del campo, no sé si están evaluando que puede ser complejo”, dijo una fuente cercana a Agricultura, que prefirió la reserva de su nombre.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, al tanto de esta propuesta, dijo que sería una “declaración de guerra” que se avance en este sentido. Para él, es más probable que el Gobierno continúe aumentando los derechos de exportación indirectamente a través del fideicomiso. Espera que se extiendan los plazos del mismo y que se incremente a 3 millones de toneladas.

La Federación Argentina de la industria del Pan y Afines difundió un descargo sobre la situación de la harina en el país. Miguel Ángel di Betta, presidente de la entidad, se reunió con la Cámara Molinera por los aumentos en los valores de su principal insumo productivo y porque, según trascendió, los panaderos no encuentran precio y no están recibiendo mercadería.

Maíz en Landeta, Santa Fe afectado por la sequía Twitter

Hace 10 días, el Gobierno oficializó la creación de un fideicomiso para el mercado de trigo grano, maíz grano, harina de trigo y fideos. Buscó subsidiar algunos productos en góndolas para evitar el desabastecimiento y controlar la suba de precios, que se disparó 2,2% en lo que va de marzo, según la Secretaría de Comercio Interior.

En comunicación con LA NACION, Máximo Zamorano, secretario del Cipan, que representa a las panaderías, dijo que la producción se encuentra en un punto crítico por la falta de harina. “Por el aumento de precio internacional, no están entregando. Queda stock para una semana más de trabajo y después muchas panaderías del conurbano van a tener que cerrar”, sostuvo.

“Los molineros ven que su situación está mal porque les pisaron los precios. Tienen un atraso importantísimo. Los exportadores no están disfrutando de los precios que tienen las commodities. En el Gobierno dicen que la intención es corregir el diferencial, que no es un tema menor porque son muchos millones de dólares, pero no nos da ninguna previsibilidad”, dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y representante de la Mesa de Enlace, que calificó de ilegal la medida anunciada ayer.