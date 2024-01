escuchar

En diciembre, hubo grandes cambios sobre el dólar turista. Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el tipo de cambio oficial se devaluó un 54% y se modificaron los impuestos que rigen sobre las operaciones con tarjeta de crédito que se realizan fuera del país, lo que llevó a la cotización por encima de los $1300. Estas modificaciones impactaron de forma directa sobre el comportamiento de compra de los argentinos, ya que el mes pasado se alejaron de los medios plásticos de pago.

De acuerdo con información relevada por First Capital Group, en diciembre las tarjetas de crédito en dólares registraron una caída del 32,5% mensual, totalizando compras por US$287 millones. Sin embargo, al observar el recorrido anual, se presentó una suba del 48,7% interanual. Sin embargo, hubo un comportamiento mensual irregular, alternado entre alzas y bajas, dependiendo de cómo se encontraba el dólar tarjeta con respecto al resto de las cotizaciones del mercado.

“Así como durante noviembre hubo un paradójico incentivo al uso de las tarjetas para pagar consumos en moneda extranjera, en diciembre, utilizar las mismas implica abonar un tipo de cambio muy superior al del mercado. Esperemos que estos desajustes no se sigan repitiendo, pues sorprenden al consumidor que no llega a asimilar los cambios que se van produciendo en las reglamentaciones bancarias e impositivas”, consideró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Actualmente, en las pantallas del Banco Nación, el dólar tarjeta se vende a $1333,60. Esta cotización surge de sumarle un 30% de impuesto PAIS y un 30% a cuenta de Ganancias al tipo de cambio oficial minorista ($833,50), por lo que en algunas entidades financieras el valor puede ser incluso mayor.

El dólar tarjeta cotiza entre un 21% y 30% más alto que el resto de las cotizaciones

Se trata de la cotización más alta del mercado cambiario. A modo de comparación, hay una diferencia de $236,76 frente al dólar MEP (21,5%), ya que se vende a $1096,84. Frente al blue, que se ofrece en la informalidad a $1025, hay una distancia de $308,60 (30%).

Por esa razón, algunos viajeros optan por pagar los gastos en el exterior con efectivo. Otro tanto, depositan los billetes verdes en la cuenta bancaria para pagar el resumen de la tarjeta de crédito y evitar el dólar turista.

Tarjeta de crédito en pesos

El uso de la tarjeta de crédito para compras en pesos también cayó. Solo en diciembre, las operaciones alcanzaron un total de $5.371.716 millones, lo que significó una suba del 6,7% nominal con respecto al mes pasado. Esta cifra se encontraría por muy por debajo de la inflación esperada para este período, de entre 25% y 30%, según las consultoras económicas privadas.

Al analizar el comportamiento que se registró a lo largo de 2023, las tarjetas de crédito en pesos presentaron un crecimiento del 149,5% interanual en términos nominales, según First Capital Group. Nuevamente, se trataría de una baja en términos reales, ya que los precios habrían aumentado por encima del 200% durante el año pasado.

El programa Ahora 12 vencerá este 31 de enero Archivo

“La casi desaparición de alternativas para pagar en cuotas sin interés ha contraído la cartera en términos reales. La falta de actualización de los límites de crédito también ha conspirado contra el uso del plástico”, explicó Barbero.

Hasta el próximo 31 de enero, seguirá vigente Ahora 12, el programa que permite realizar compras en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito a una tasa de interés financiada. Para impulsar el consumo de los comercios, el Gobierno reemplazaría esta iniciativa por un programa similar, que tendría un horizonte de financiamiento de entre tres y seis cuotas.